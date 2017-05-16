Мяч в спину: как биатлон пострадал из-за Кубка Конфедераций
В российском спорте хватает комических
ситуаций. Новый пример – история о том, как указ президента России, посвященный
Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, внезапно сильно затруднил
жизнь биатлона, стрельбы и еще одну стрельбы. У одних «всего лишь» затруднил
логистику и сборы, у других – стал прямо угрожать проведению соревнований. Включая,
между прочим, чемпионат мира.
Изъять и запретить
10 мая был подписан и опубликован Указ
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
Там есть статья 12 следующего содержания: «Запретить с 1 июня по 12 июля 2017
г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. в субъектах Российской Федерации, на
территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, оборот (за
исключением хранения, изъятия)... гражданского и служебного оружия и патронов к
нему».
Субъекты, на территориях которых вводятся
усиленные меры – это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи уже в 2017 году, а в
2018-м в список добавятся еще и Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск. К гражданскому оружию относится и
спортивное оружие. Под «оборотом» подразумевается, в частности, «учёт, хранение,
ношение, перевозка, транспортирование, использование... ввоз оружия в
Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации».
В предварительной редакции указа присутствовал
запрет только на покупку и продажу оружия в указанные сроки и в указанных
субъектах (как это было, скажем, во время Олимпиады-2014 в Сочи; к тому же «сочинский»
указ был опубликован за полгода до соревнований, а не за месяц, как сейчас), но
итоговый вариант закрутил гайки по максимуму. И одновременно коснулся не только
простых граждан (охотников, например), но и тех, для кого оружие – профессиональная
необходимость.
Взять тёпленькими в аэропорту
Сразу отсечем гражданские проблемы
(функционирование специализированных магазинов и стрелковых тиров, работу
инкассаторов и ЧОПов) в этот период – всё это к нашей теме не относится, хотя,
разумеется, раскрасит жизнь причастных яркими красками. Мы про спорт, точнее,
про виды спорта, где без оружия никуда. А именно: стрельбу, биатлон и даже
практическую стрельбу.
Там последние пару дней – переполох. Вот как
быть, например, с чемпионатом мира по практической стрельбе из карабина,
который с 25 мая по 11 июня этого года пройдет в подмосковной Кубинке? Понятно,
что Подмосковье не попадает под юрисдикцию указа, но очевидно, что миновать
Москву после прилета/перед отлётом и в период проживания в дни соревнований (а
ждут 850 стрелков из 60 стран) будут крайне проблематично. Приехали, сели в
«Аэроэкспресс», вышли на вокзале – тут-то их, тёпленькими и с оружием в багаже,
возьмут бдительные сотрудники органов правопорядка.
Так же весело дело обстоит в олимпийском виде
спорта – спортивной (пулевой и стендовой) стрельбе. 27 июня – 4 июля в Казани
(то есть, городе, имеющем прямое отношение к указу) пройдет главный
внутрироссийский старт в стендовой стрельбе – чемпионат страны. Его по идее
теперь надо переносить – оборот оружия в этом городе в эти дни запрещен. Или
ещё: на июнь в подмосковной «Лисьей норе» запланированы чемпионаты России по
различным дисциплинам пулевой стрельбы – и всем участникам из регионов РФ, если
следовать букве закона, придется строить свои маршруты так, чтобы ни в коем
случае не заезжать в Москву (что выглядит не сильно реальным).
«Введение данного запрета практически
парализует всю деятельность в нашем виде спорта в самый разгар сезона и
подготовки к чемпионатам Европы и мира, один из которых – по стендовой стрельбе
– в сентябре этого года будет проходить в «Лисьей норе», – констатировала
исполнительный директор Стрелкового союза России Анна Лещикова. – Учитывая
положение указа, становится невозможным проведение централизованных
тренировочных мероприятий по подготовке и отбору сборных России, участие
сборных России в трех международных соревнованиях, а также проведение пяти
всероссийских соревнований (включая чемпионаты и кубки России)».
А можно было без этого?
В биатлоне ситуация гораздо менее драматичная,
так как указ затрагивает только летний период. Там всего лишь придется не
хранить оружие между сборами национальной команды на территории Москвы и не
заезжать с оружием в столицу России, прилетая/улетая из московских аэропортов
(которые формально находятся в Подмосковье и спасают ситуацию). «Конечно,
определенные сложности с логистикой могут возникнуть, но мы выйдем из ситуации,
- заявил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов. – Подготовка
сборной точно не будет сорвана. Повода пороть горячку нет, ждем дополнительных
разъяснений от компетентных органов».
Также не паникуют в Федерации практической
стрельбы России – там уже успели провести встречу с представителями Главного
управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по этому
вопросу, и, как гласит заявление на официальном сайте, «в ближайшее время будут
опубликованы решения и рекомендации по выполнению условий соблюдения Указа
Президента РФ». Конструктивно настроены и в Стрелковом союзе России: «По
сложившейся ситуации оперативно прошли обсуждения с председателем правительства
РФ, администрацией президента РФ, министерством спорта, Росгвардией. Надеемся,
что решения будут найдены», – говорит Анна Лещикова.
Все это так. Безусловно, рабочая ситуация.
Выходы будут найдены, всё состоится, все будут живы-здоровы, никакой автобус биатлонистов
с оружием, который по МКАД едет в аэропорт на сборы, не задержит полиция (ну,
хочется верить).
Вопрос один: а вообще без этого нельзя было обойтись?