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Мяч в спину: как биатлон пострадал из-за Кубка Конфедераций

Андрей Сенцов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мяч в спину: как биатлон пострадал из-за Кубка Конфедераций
Источник: Gettyimages.ru

В российском спорте хватает комических ситуаций. Новый пример – история о том, как указ президента России, посвященный Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, внезапно сильно затруднил жизнь биатлона, стрельбы и еще одну стрельбы. У одних «всего лишь» затруднил логистику и сборы, у других – стал прямо угрожать проведению соревнований. Включая, между прочим, чемпионат мира.

Изъять и запретить

10 мая был подписан и опубликован Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года». Там есть статья 12 следующего содержания: «Запретить с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, оборот (за исключением хранения, изъятия)... гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Субъекты, на территориях которых вводятся усиленные меры – это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи уже в 2017 году, а в 2018-м в список добавятся еще и  Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск. К гражданскому оружию относится и спортивное оружие. Под «оборотом» подразумевается, в частности, «учёт, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование... ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации».

В предварительной редакции указа присутствовал запрет только на покупку и продажу оружия в указанные сроки и в указанных субъектах (как это было, скажем, во время Олимпиады-2014 в Сочи; к тому же «сочинский» указ был опубликован за полгода до соревнований, а не за месяц, как сейчас), но итоговый вариант закрутил гайки по максимуму. И одновременно коснулся не только простых граждан (охотников, например), но и тех, для кого оружие – профессиональная необходимость.

Взять тёпленькими в аэропорту

Сразу отсечем гражданские проблемы (функционирование специализированных магазинов и стрелковых тиров, работу инкассаторов и ЧОПов) в этот период – всё это к нашей теме не относится, хотя, разумеется, раскрасит жизнь причастных яркими красками. Мы про спорт, точнее, про виды спорта, где без оружия никуда. А именно: стрельбу, биатлон и даже практическую стрельбу.

Там последние пару дней – переполох. Вот как быть, например, с чемпионатом мира по практической стрельбе из карабина, который с 25 мая по 11 июня этого года пройдет в подмосковной Кубинке? Понятно, что Подмосковье не попадает под юрисдикцию указа, но очевидно, что миновать Москву после прилета/перед отлётом и в период проживания в дни соревнований (а ждут 850 стрелков из 60 стран) будут крайне проблематично. Приехали, сели в «Аэроэкспресс», вышли на вокзале – тут-то их, тёпленькими и с оружием в багаже, возьмут бдительные сотрудники органов правопорядка.

Так же весело дело обстоит в олимпийском виде спорта – спортивной (пулевой и стендовой) стрельбе. 27 июня – 4 июля в Казани (то есть, городе, имеющем прямое отношение к указу) пройдет главный внутрироссийский старт в стендовой стрельбе – чемпионат страны. Его по идее теперь надо переносить – оборот оружия в этом городе в эти дни запрещен. Или ещё: на июнь в подмосковной «Лисьей норе» запланированы чемпионаты России по различным дисциплинам пулевой стрельбы – и всем участникам из регионов РФ, если следовать букве закона, придется строить свои маршруты так, чтобы ни в коем случае не заезжать в Москву (что выглядит не сильно реальным).

«Введение данного запрета практически парализует всю деятельность в нашем виде спорта в самый разгар сезона и подготовки к чемпионатам Европы и мира, один из которых – по стендовой стрельбе – в сентябре этого года будет проходить в «Лисьей норе», – констатировала исполнительный директор Стрелкового союза России Анна Лещикова. – Учитывая положение указа, становится невозможным проведение централизованных тренировочных мероприятий по подготовке и отбору сборных России, участие сборных России в трех международных соревнованиях, а также проведение пяти всероссийских соревнований (включая чемпионаты и кубки России)».

А можно было без этого?

В биатлоне ситуация гораздо менее драматичная, так как указ затрагивает только летний период. Там всего лишь придется не хранить оружие между сборами национальной команды на территории Москвы и не заезжать с оружием в столицу России, прилетая/улетая из московских аэропортов (которые формально находятся в Подмосковье и спасают ситуацию). «Конечно, определенные сложности с логистикой могут возникнуть, но мы выйдем из ситуации, - заявил вице-президент Союза биатлонистов России Вадим Мелихов. – Подготовка сборной точно не будет сорвана. Повода пороть горячку нет, ждем дополнительных разъяснений от компетентных органов».

Также не паникуют в Федерации практической стрельбы России – там уже успели провести встречу с представителями Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по этому вопросу, и, как гласит заявление на официальном сайте, «в ближайшее время будут опубликованы решения и рекомендации по выполнению условий соблюдения Указа Президента РФ». Конструктивно настроены и в Стрелковом союзе России: «По сложившейся ситуации оперативно прошли обсуждения с председателем правительства РФ, администрацией президента РФ, министерством спорта, Росгвардией. Надеемся, что решения будут найдены», – говорит Анна Лещикова.

Все это так. Безусловно, рабочая ситуация. Выходы будут найдены, всё состоится, все будут живы-здоровы, никакой автобус биатлонистов с оружием, который по МКАД едет в аэропорт на сборы, не задержит полиция (ну, хочется верить).

Вопрос один: а вообще без этого нельзя было обойтись? 

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