От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка Конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал расширенный список футболистов, из которого, если не вмешаются травмы, будет выбран состав сборной России на Кубок конфедераций.

Всего в список вошло 30 фамилий. К 22 мая должны отсеяться еще 8 игроков, и мы получим состав, который отправится на подготовительные сборы в Австрию.

В список вошли:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артём Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Думаете, кого-то не хватает? Вот и мы решили прикинуть, кто бы еще мог оказаться в сборной России на домашнем Кубке Конфедераций.

Игорь Денисов

Первая кандидатура на место в сборной России – полузащитник столичного «Динамо», выступающий за «Локомотив» на правах аренды, Игорь Денисов. Мы уже достаточно писали, как о том, что он является лучшим опорным полузащитником чемпионата страны, так и о причинах, по которым Станислав Черчесов скорее всего и не вызывает опытного игрока в сборную.

С тем, что Денисов как минимум входит в тройку лучших опорников первенства вряд ли стоит спорить – это подкрепляет статистика его полезных действий в обороне и в момент зарождения атаки на своей половине поля. Голы пусть забивают другие – дело Денисова цементировать центр и не ошибаться в передачах вперед, что у него великолепно получается.

Что мешает Черчесову его вызвать? Помните ссору, которая произошла между игроком и наставником в «Динамо»? Футболист был сослан в дубль, а тренер вскоре покинул свой пост. Видимо, душевные раны у Станислава Саламовича, если и затянулись, то оставили заметные шрамы. Во всяком случае, почти за год Денисов ни разу не получил вызова в сборную.

Павел Мамаев

Глупо было бы спорить и с тем, что Павел Мамаев – один из лучших полузащитников нашей страны. Он и в обороне отрабатывает, и в атаку успевает, будучи одним из лучших российских диспетчеров прошлого сезона.

Да, у Станислава Черчесова есть объективная причина, по которой он может не приглашать Мамаева в команду – травмы, из-за которых в этом сезоне Павел и 800 минут на поле не провел. Но в то же время в состав попадают и Алан Дзагоев, который этой весной сыграл даже меньше, чем Мамаев, и Дмитрий Тарасов, который только-только приходит в себя после разрыва «крестов».

Так значит причина не в количестве игровой практики? Тогда в чем? Уж не в истории ли с вечеринкой в Монако и шампанским почти годичной давности?

Александр Кокорин

Та же история вспоминается, когда произносится имя Александра Кокорина. Да, у нападающего «Зенита» в последнее время дела идут не лучшим образом. Но посмотрите, кем его заменили в сборной?

Максимом Канунниковым – футболистом, который забил весной лишь дважды. Раз – «Анжи», и раз – бросившему играть при счете 4:0 «Ростову». Стоит ли игра свеч при всех прочих равных? Большой вопрос. Черчесов решил, что стоит. Возможно, тренер прав. Но привкус игристого напитка все равно остался.

Олег Шатов

История о трудных взаимоотношениях Олега Шатова и тренера «Зенита» Мирчи Луческу уже набила оскомину. Несмотря на нее игрок регулярно получает практику в клубе. Вот только его выступления оставляют желать лучшего, как впрочем, и всего «Зенита».

Кто в этом виноват, игрок или клуб? Сказать сложно. Но Шатов не попал даже в расширенный состав сборной России. А теперь вопрос: знаете ли вы, кто является лучшим из россиян в списке ассистентов текущего сезона в чемпионате России? Вы же поняли, что вопрос с намеком – конечно, Олег Шатов – шесть результативных передач.

Олег Иванов

И еще один вопрос: кто в этом списке идет вторым после Олега Шатова? Подзаголовок этой части не оставляет сомнений – его тезка и полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов. Однако имени бронзового призера чемпионата Европы по футболу 2008 года тоже нет в расширенном списке Черчесова.

Кто же тогда будет отдавать передачи? Видимо, восстанавливающийся от травм Алан Дзагоев и молодой и очень нестабильный Алексей Миранчук, которые остались за спинами Иванова и Шатова в списке диспетчеров.

Василий Березуцкий

В центре обороны сборной России огромные проблемы. Согласитесь, лучше сразу признать наличие проблемы и как-то ее решать, чем отнекиваться, пока… В общем, пока мы не сыграем с Германией на Кубке Конфедераций, если вообще доберемся до этой встречи. Иначе как в состав команды попал бы Руслан Камболов, играющий в одной из худших команд весны, казанском «Рубине», как по набранным очкам, так и по пропущенным мячам? Да, по многим рейтингам он выглядит неплохо, но состав сборной же формируется не по рейтингам. Иначе даже в расширенный список вошли бы совершенно другие люди.

Да и в тех же рейтингах есть футболисты, стоящие выше Камболова. Например, Василий Березуцкий. А ведь он не прекратил выступления за сборную России, а только приостановил их. И сам же Станислав Саламович уверял, что при необходимости Березуцкий может вернуться в национальную команду. Неужели оголенные тылы перед Кубком Конфедераций – это не необходимость? А ведь мы даже не говорим и Сергее Игнашевиче который в рейтинге InStat тоже стоит выше Камболова.

Артем Ребров

Не так давно на вопрос о том, кто является лучшим вратарем этого сезона в чемпионате России, экс-обладатель рекордной сухой серии Руслан Нигматуллин называл имя голкипера московского «Спартака» Артема Реброва. Он и стоит надежно, и является одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. А ведь «Спартак» - вновь базовый клуб сборной.

И что мы видим? В расширенном списке – четыре вратаря и ни один из них – не Артем Ребров.

Нет, кстати, там и нового рекордсмена Никиты Медведева. Можно сколь угодно долго спорить о вкладе в его сухую серию всей команды, но ведь вызывали же в свое время в сборную Сослана Джанаева из того же «Ростова». И делал это все тот же Черчесов.

Хотя, с вратарями в сборной России все просто – кого ни вызывай, играть будет Игорь Акинфеев.

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