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«Узкоглазое» фото оскорбило всех китайцев. Новая суперзвезда влипла в историю

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Узкоглазое» фото оскорбило всех китайцев. Новая суперзвезда влипла в историю
Источник: «Хэбэй Чайна Форчун»

С Халком и его оскорблением китайского народа вроде бы разобрались: доказательств нет. Теперь под огнем Эсекиэль Лавесси, и ему пришлось извиняться.

Что опять приключилось?

Аргентинец Эсекиэль Лавесси из китайского «Хэбей Чайна Форчун» сделал неудачный кадр на клубной фотосессии.

Точнее сам кадр-то получился ярким, жителей Китая смутило его содержание: аргентинский игрок прижал руками кожу рядом с глазами, чтобы сделать их узкими. Что он хотел изобразить – понятно.

Гнев и возмущение – основная реакция жителей Китая на это фото. От Лавесси тут же потребовали объяснений.

Как оправдывался Лавесси?

Слова аргентинца передало британское издание The Telegraph.

– По просьбе китайской Суперлиги мы делали официальные фотографии в течение сезона, – пояснил Лавесси. – По инструкции официального фотографа я пытался изобразить что-то интересное для фотографий: сделал несколько забавных выражений лица, которые потом использовали бы в развлекательных целях.

– У меня не было намерений оскорбить китайский народ, у меня не было вообще никаких плохих намерений, – попытался оправдаться и объясниться аргентинец. – Я очень рад быть здесь, быть частью «Хэбей Чайна Форчун». Каждый китаец проявляет дружелюбие, я наслаждаюсь жизнью здесь. Прошу прощения, если это фото обидело китайский народ и болельщиков. В дальнейшем я буду более аккуратен.

История со странным фото, похоже, может разойтись в мировых СМИ как минимум не меньше, чем информация о заработной плате Лавесси в Китае. В книге Football Leaks: The Dirty Business of Football, которую опубликовали в мае, сообщается, что аргентинец получает 940 тысяч евро в неделю – если эта сумма верна, именно Лавесси сейчас зарабатывает больше всех футболистов в мире. Хотя по ранее известным данным самым высокооплачиваемым считали другого аргентинца Карлоса Тевеса – с зарплатой 720 тысяч евро в неделю.

Каким было объяснение клуба?

«Хэбей Чайна Форчун» извинился и от имени клуба тоже.

– С момента перехода к нам в начале 2016-го Лавесси отлично ладил с командой, его полюбили болельщики. Он много раз выражал свою любовь к Китаю, – подчеркнул клуб. – Мы поговорили с ним и выяснили, что никаких плохих намерений у него не было. Лавесси глубоко извиняется за оскорбление, которое он нанес. Как клуб мы тоже приносим извинения за упущение в нашей работе. Мы будем более осторожными в дальнейшем.

Что в истории странного?

Это не кадр, который в сомнительных обстоятельствах Лавесси выложил в соцсети, а официальная клубная фотосессия. Китаец ли делал этот кадр, неизвестно. Но уж одобрение кого-то из местных на публикацию этого фото наверняка было.

История Лавесси – очередной пример того, что большие деньги и серьезная организация пока дошли до чемпионата Китая лишь частично. Например, додуматься сделать матчем открытия самого ожидаемого сезона в истории китайской Суперлиги игру при пустых трибунах – достижение на века. Теперь жестко ошибся один из клубов, и снова этот случай должен стать общим китайским уроком.

Как дела у Лавесси и его клуба в чемпионате?

«Хэбей Чайна Форчун» идет на четвертом месте: команда проиграла всего один раз за сезон – «Шанхаю СИПГ» Халка. В последнем туре «Хэбей» сыграл вничью 1:1 с «Гуанчжоу Фули», который пару туров назад лидировал в чемпионате.

Лавесси – второй бомбардир команды, у него три гола в семи матчах, результативнее играет только бразилец Алоизио. Ни один из китайских футболистов не забил больше одного раза.

Лидирует в чемпионате действующий чемпион «Гуанчжоу Эвергранд», на два очка отстает «Шанхай СИПГ». «Шанхай Шэньхуа» Тевеса идет седьмым, «Тяньцзинь Цюаньцзань» Витселя – девятым.

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