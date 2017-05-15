Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимают

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал расширенный список из 30-и человек для подготовки к Кубку Конфедераций.

«ДЗЮБА ТРЕНИРУЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ»

- Сколько человек из расширенного списка отправятся на сбор в Австрию?

- 26 – три вратаря и 23 полевых футболиста. Ситуация может поменяться, поэтому мы должны быть готовы кого-то подлечить, кого-то – подменить, - говорит Черчесов.

- Камболов в списке значится как защитник. В какой роли вы его видите в сборной?

- После того, как братья Березуцкие приняли решение о том, что они не смогут помочь сборной на Кубке Конфедераций, нужно было искать другие варианты. В какой-то степени нам повезло, что Камболова в последних матчах «Рубина» перевели на позицию центрального защитника. Мы об этом никого не просили. Первую игру на этой позиции он провел против «Локомотива». Я был на том матче, обратил на него внимание. Затем подробнее изучил статистику. Из 15 единоборств он выиграл все, также выиграл весь вверх, сделал приличное количество отборов. Для него это не новая позиция – он на ней уже играл. Поэтому посмотрел, как это было раньше. Нашел игры с «Бордо», с «Ливерпулем», «Сьоном». У Камболова есть потенциал на этой позиции.

- Можно ли сказать, что Фернандесу точно ничего не помешает сыграть в ближайших матчах?

- На эту тему много раз высказывался. Лучше вам спросить об этом у наших юристов. Фернандес – качественный игрок, который обучен игре по всему флангу. Это важный момент. Плюс он без потери качества играет и в атаке, и в обороне.

- Дзагоев в последнее время пропустил много матчей из-за травм. Он успеет восстановиться к подготовительному сбору в Австрии?

- С момента его травмы в игре с «Локомотивом» прошло 19 дней. Мышечные повреждения, как правило, лечатся за 21-25 дней. Причем, футболист к этому сроку обычно не просто восстанавливается, а уже готов играть. До первого матча на Кубке Конфедераций 52 дня. Вот из этого мы и исходим. Если в эти дни не случится рецидив, то к двум контрольным матчам он должен быть готов. У ЦСКА профессиональный медицинский штаб, он разберется.

- Как обстоят дела с травмой Дзюбы, который пропустил предыдущий сбор команды?

- Наш медицинский штаб на связи с клубом, с игроком. Дзюба играет все матчи, в последнее время работает без ограничений. Идет восстановление. 22 мая, после заключительного матча, мы встретимся в Москве, где для себя сделаем выводы. Все остальное покажет работа на сборах. Но, думаю, Дзюба голами в чемпионате доказал свою состоятельность.

- Удалось вживую посмотреть матчи Романа Нойштедтера за «Фенербахче»?

- Нет, но видел игры в интернете. После матчей сборных он провел четыре игры за клуб – одну в кубке и три в чемпионате. Но в подобных просмотрах всегда есть нюансы. Чтобы правильно оценивать игрока, нужно знать, какие требования к нему предъявляет тренер. Условно говоря, игрок не подключается к атакам не потому, что не умеет, а в силу тренерского задания, концепции. Для этого и нужны сборы – чтобы подробно всех просмотреть. Что касается Нойштедтера, то после чемпионата Европы он сыграл только один полный матч – против Бельгии (3:3). В первом тайме были определенные моменты, когда он неправильно действовал. Возможно, это связано с первой игрой дома после неудачного Евро. Потому что второй тайм он провел значительно лучше.

- Чем обусловлен вызов в сборную Дмитрия Тарасова, которого сильно критиковали после игры с ЦСКА (0:4)? Или вы решили так поддержать футболиста, который получил тяжелую травму именно в сборной?

- И это тоже. Но никаких поблажек мы никому не делаем. Если футболист получает травму, скажем так, на поле боя, мы должны предоставить ему шанс. Если он заслужил! А Тарасов, считаю, заслужил. Да, после игры с ЦСКА его критиковали, а в других матчах - не хвалили, когда можно и нужно было это сделать. Мы объективно оцениваем уровень игрока. Например, с тем же ЦСКА он за тайм сделал больше, чем некоторые делают за два. Но пару раз сыграл не там, где надо. В последней игре – против «Оренбурга» - он сделал 75 оборонительных действий, в финале Кубка – 68. Значит – есть готовность и качество.

МЕДВЕДЕВ И ВИП-ВАГОН

- Как оцените состояние Смолова?

- Он регулярно забивает, физически выглядит хорошо. В прошлом чемпионате отличился 20 раз, в этом – 15. Если бы не травма, думаю, повторил бы прошлогодний показатель.

- У сборной богатый выбор вратарей, высокая конкуренция. Но почему в списке нет Медведева, который это весной установил рекорд чемпионата России по «сухим» минутам подряд?

- У нас много качественных вратарей, но только Акинфеев имеет достаточный опыт в играх за сборную. Гилерме провел две игры по сорок пять минут, Беленов ни разу не играл в национальной команде, Ребров – один тайм, Джанаев – одну игру. С Сосланом мы, кстати, созванивались – он травмирован и находится сейчас в Германии. Так что, выбор богатый, но есть уровень игрока, а есть международный опыт. Поэтому чисто математически Акинфеева мы отодвигаем в сторону и сравниванием других вратарей между собой. И на данный момент те, кого я вызвал, предпочтительнее остальных. А что касается Медведева, да, установил рекорд. Но, знаете, если ты, условно говоря, вошел в последний вагон поезда, то, чтобы попасть в вип-вагон, нужно постепенно пройти через весь поезд. Нельзя никак перескочить. Все должно проходить естественным путем. Если давать футболистам подарки, то они не поймут, откуда и за счет чего это пришло.

- Лунев тоже, по сути, проводит первый полный сезон в РФПЛ.

- Он достойно смотрелся в первой части чемпионата – в «Уфе». Сейчас в «Зените» доказывает свой уровень. Немного жаль, что он не играл в «Зените» с первого тура, чтобы мы могли посмотреть на него и в еврокубках.

- Васин в дерби со «Спартаком» допустил грубую ошибку. Как его состояние?

- В последующих матчах он выглядел достаточно уверенно. Через пару дней после игры со «Спартаком» я ему звонил, мы немного поговорили, наметили определенные вещи. Не услышал в его голосе какой-то неуверенности. А не спотыкается тот, кто ползет.

- Самедов в «Спартаке» стал игроком ротации. Это может сказаться на его роли в сборной?

- В сборной он провел семь матчей из семи, забивал, отдавал передачи, играл основную роль в команде. Не вижу предпосылок, чтобы его статус менялся. Не знаю, какая ситуация в «Спартаке», в клубные дела не вмешиваемся. Но, смотрите, за эту весну он забил уже три победных мяча. Один из них – «Зениту». Моральное и физическое состояние у него хорошее.

- Довольны тем, как прибавил весной Миранчук?

- В этом году он уже забил и отдал, по-моему, больше, чем за весь прошлый год - четыре гола и шесть голевых передач. Он начал играть ведущую роль в клубе, конечно, это радует.

«ДЕНИСОВУ НЕ ЗВОНИЛ»

- У Кутепова весной, напротив, спад. Говорят, молодой, но ведь ему уже 23 года. Не боитесь, что спад затянется?

- Мы с ним разговаривали. Да, сложилась такая ситуация, но нужно правильно ее воспринимать. Конкурентную среду никто не убирал, тем более в топ-клубе. Для него это тоже опыт. С «Амкаром» он вновь вышел в стартовом составе, играл очень аккуратно, потому что был перерыв. Если будет также продолжать, вернет себе место в составе.

- Олег Шатов мало играл в «Зените» из-за конфликта с главным тренером, но теперь он вновь регулярно появляется на поле. Почему он не в сборной?

- Вчера я поговорил с ним и с другими ребятами, кто не попал в список: с Кокориным, Джанаевым, Крицюком, Оздоевым. Они сами все понимают, но перед большим турниром о таких вещах лучше сообщать игрокам лично. Надо сказать честно, что сезон у этих футболистов получился неоднозначный. Мы не должны разбираться, почему не играл футболистов – из-за конфликта или еще почему-то. Мы смотрим на поле и, исходя из увиденного, принимаем решение. У нас получился хороший разговор с Шатовым. Нужно нацелить людей, чтобы они в следующем сезоне были конкурентоспособны. Чтобы проанализировали свою игру и вернулись другими, прежними. Двери в команду ни для кого не закрываются.

- А для прежнего Денисова? Вы звонили ему, объясняли свой выбор?

- Состав опубликован – Денисова там нет. Если бы посчитал нужным, позвонил бы. Но он не присутствовал на предыдущих сборах. Лично о своем решении я сообщал только тем, кто прошел вместе с командой часть подготовительного цикла. И, как уже говорил, у нас есть опытные футболисты, которые могут помочь в день икс, если будут готовы. Но сейчас есть более молодые ребята, которые должны проявлять себя.

- В сборную вызваны два натурализованных бразильца. Хотели бы еще кого-то натурализовать, например, Ари из «Локомотива»?

- Абсолютно никакого желания просить кого-то о натурализации у меня нет. Никогда не было и не будет. Потому что если я об этом кого-то попрошу, то появятся определенные обязательства перед этим игроком. Если кто-то примет гражданство, станет доступным для сборной, пожалуйста, рассмотрим его кандидатуру. Иначе, если специально просить о получении гражданства, это будет абонемент. А абонементов у нас нет.

«МАТЧ С ВЕНГРИЕЙ ДЛЯ НАС КАК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

- Не думали проверить в сборной Чалов из ЦСКА?

- Чалов – игрок молодежной сборной. Если игрок не претендует на основную роль в национальной сборной, то мы не хотим отрывать его от молодежной команды. Подъем в первую команду и последующий спуск обратно в молодежную, как показывает опыт, отрицательно влияют на футболистов. На сегодняшний день Чалов не соответствует уровню первой команды страны. Но мы за ним внимательно следим. Парень, скажем так, спортсменистый.

- Будут ли какие-то эксперименты перед Кубком Конфедераций?

- Нет, никаких экспериментов не будет.

- Уже начали изучать соперников по группе?

- Начали. Португалию мы больше знаем, но и с Новой Зеландией и Мексикой уже знакомы. Новозеландцы, кстати, крепкая команда, которая играет в силовой футбол. Уже не один их матч посмотрели, разобрали. С Мексикой мы играем третий матч в группе, поэтому первые две их игры на турнире дадут нам достаточно необходимой информации.

- После игры с Венгрией, которая состоится 5 июня, 7 числа будет назван окончательный состав сборной России. Значит ли это, что в игре с венграми будет использовано максимальное число замен, чтобы посмотреть всех кандидатов?

- Будет разрешено шесть замен. Но игра станет для нас, можно сказать, официальной. В ней нужно добиваться результата.

- Насколько интенсивным будет график подготовки команды на сборе в Австрии?

- Тренировки будут одноразовыми. Но это не значит, что подготовка станет легкой. И одна тренировка может быть очень интенсивной. Будет два блока занятий. Первый: когда состояние всех игроков нужно привести к общему знаменателю. Второй: работа на интенсивность и скоростную выносливость.

- Сообщалось, что сборная России может провести последний перед Кубком Конфедераций контрольный матч на стадионе на Крестовском острове. Нет опасений по поводу качества газона?

- Впервые о таком варианте слышу. Матч будет в Москве. Обсуждаем вариант с ареной ЦСКА. По поводу газона – на арене «Санкт-Петербург» я лично еще не присутствовал. Хотел посетить игру «Зенит» - «Краснодар», но ее перенесли на «Петровский». Посмотрим, в каком состоянии газон будет к нашему матчу на Кубке Конфедераций. Вмешиваться в этот вопрос не хочу – этим вопрос уже занимаются ответственные люди.