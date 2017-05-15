Свои среди чужих. За кого из иностранцев переживают наши болельщики на ЧМ-2017

Чемпионат мира не звенит в ушах громкими именами. Главные звезды НХЛ либо продолжают борьбу за Кубок Стэнли, либо решили отдохнуть, либо отказались от участия из-за травм. Зато наш болельщик может с интересом посмотреть не только за игрой своей сборной, но и за другими командами, где блистают уже давно знакомые лица из клубов КХЛ.

ФИНЛЯНДИЯ

Игрок финской сборной Юусо Хиетанен давно знаком российским болельщикам. Сначала он выступал за нижегородское «Торпедо», а два последних сезона – за московское «Динамо», с которым недавно продлил контакт.

Прошлогодние серебряные призеры чемпионата мира привезли не самый сильный состав. Опытного Хиетанена вполне можно назвать одним из лидеров команды Суоми. В матче против Норвегии Юусо забросил свою первую шайбу на этом чемпионате. Защитнику «Динамо» не привыкать помогать в атаке. Нападение бело-голубых в этом сезоне забивать «отказывалось», поэтому Юусо получил отличную практику в подключениях к атаке, отправив по ходу регулярки КХЛ в ворота соперников 12 шайб . А, к примеру, у его одноклубников-форвардов – Дениса Кокарева и Анселя Галимова этот показатель остановился на восьми.

Знакомы нам и вратарь финнов Харри Сятери, и нападающий Миро Аалтонен. Оба выступали за подмосковный «Витязь». Но если Харри – «долгожитель» клуба из Подольска, то Аалтонен надолго в КХЛ не задержался – еще в марте подписал контракт с «Торонто». Примечательно, что в интервью перед началом сезона в России Миро говорил, что надеется на то, что «Витязь» поможет ему проложить путь в национальную сборную. Думал ли он тогда, что его мечты могут быть значительно смелее?

Атте Охтамаа – финский защитник, выступавший в минувшем сезоне за «Ак Барс» и успевший полюбиться казанской публике. На его счету нет такого количества заброшенных шайб как у Хиетанена, но и не это требовал от думающего игрока обороны Зинэтула Билялетдинов.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Оскар Осала сейчас также помогает родной сборной на чемпионате мира. Пока ему удалось поразить ворота всего лишь раз, и случилось это в игре с белорусами. Глядя на невыразительную и нестабильную игру Суоми, чувствуется, что этой весной Оскар испытает еще одно «хоккейное» разочарование – в апреле проиграл в финале питерскому СКА, а в Париже финалом для сборной Финляндии пока даже и не пахнет…

ШВЕЦИЯ

За играми шведской сборной особенно интересно посмотреть болельщикам ЦСКА и «Салавата Юлаева». Первые снова могут увидеть в деле вратаря «Тре Крунур» Виктора Фаста, который на протяжении двух сезонов КХЛ защищал ворота московских армейцев, но был подвинут с позиции основного голкипера ЦСКА Ильей Сорокиным и принял решение вернуться в родную лигу.

А уфимцы могут полюбоваться игрой Линуса Умарка – звезды «Салавата». В составе сборной Умарк дважды становился бронзовым призером чемпионата мира. Получится ли Линусу в этом году пополнить копилку наград? Вполне возможно – сборная Швеции ходит в фаворитах у букмекеров…

ЧЕХИЯ

Форвард «Магнитки», чех Ян Коварж остался единственным представителем одной из самых ярких троек нападения КХЛ на мировом первенстве после того, как капитан сборной России Сергей Мозякин получил травму. Пока на счету чешского нападающего две голевые передачи и две шайбы. Зато какие! Это решающий гол в овертайме матча с Норвегией и шайба за минуту до конца встречи с финнами, благодаря которой чехи перевели игру в овератайм и добились победы в серии буллитов.

ФРАНЦИЯ

Сборная Франции своей игрой подтверждает поговорку про родные стены. Они действительно помогают команде, от которой никто не ждал выдающихся результатов. Один из тех, кто феерит у французов – Стефан да Коста, выступавший за ЦСКА. Сейчас на его счету три гола, передача и реализация победного буллита. Незамеченным этот игрок точно не останется!.

КАНАДА

Есть «наш» боец и среди самых принципиальных соперников России. Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли дебютировал на чемпионатах мира в возрасте 36 лет. Ходят разговоры, что его появление в сборной связано с потерей Тайсона Берри, который умудрился получить травму не в ледовых баталиях, а… в отеле. Но вряд ли с этим согласятся болельщики «Магнитки», которые знают, что за четыре сезона в «Металлурге» защитник Ли забросил 51 шайбу и отдал 175 голевых передач.

На этом чемпионате Крис пока записал на свой счет лишь две передачи. Но толи еще будет...