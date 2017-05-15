«Российский спорт пока не может быть доходным»

Единая лига ВТБ традиционно опубликовала бюджеты всех российских клубов – теперь на сезон 2016-2017. Почетный президент турнира Сергей Иванов их прокомментировал.

О ДОХОДАХ ЛИГИ

- Для начала повторю то, что уже не раз говорил – профессиональный российский баскетбол остается единственным видом спорта в стране, который требует раскрытия бюджетов наших клубов. С сожалением полагаю, что таковым он на долгое время и останется. Ждать чего-то подобного от футбольной или хоккейной лиг в России пока не приходится.

Теперь по цифрам. Начинать полагается с себя. Бюджет Единой лиги в этом сезоне – 552 миллиона рублей. Есть подробная таблица, откуда взялась такая сумма. Основная доля – вклад наших спонсоров. При этом продажа прав на телетрансляции составляет всего 4 процента от доходов турнира. Это слезы! Вот вам и причина, по которой наш профессиональный спорт никогда не будет доходным.

Графа расходы – те же 552 миллиона. Из них 71 процент – 392 миллиона - идет на призовые для команд, судейство, страхование игроков… В общем, все то, что связано с организацией турнира. Именно так и предполагалось еще при создании самой концепции Единой лиги ВТБ. На себя – содержание офиса, зарплату сотрудников - мы тратим всего 7 процентов. Платим 106 миллионов рублей налогов. И еще в нынешнем сезоне мы совершенно добровольно выделили 15 миллионов рублей для Российской федерации баскетбола, которая находится в удручающем финансовом положении. Выделили при единственном условии – что эти деньги пойдут исключительно на погашение существующих долгов РФБ.

О ЦСКА И ДРУГИХ КЛУБАХ

- Я прекрасно понимаю, что всех интересует одна цифра – бюджет ЦСКА. Он почти не изменился по сравнению с прошлым годом – составляет 2,6 миллиарда рублей. Тем не менее, посмотрим на картину шире. Продажи билетов принесли армейской команде 62 миллиона рублей – это больше, чем у всех остальных клубов вместе взятых! Конечно, основная доля доходов приходится на Евролигу, но тем не менее. Другая цифра – призовые за участие в турнирах. У ЦСКА в этой графе – 135 миллионов рублей, что опять же несопоставимо с показателями других команд. Как это прокомментировать? Ясно, что чтобы хоть что-то зарабатывать на призовых и на билетах, нужно сначала много потратить на команду. Чтобы пришел результат.

Еще важный момент. В бюджетах присутствует графа «иные доходы». Так вот, в случае со всеми клубами (кроме «Зенита», у него в данной графе прочерк - Прим. ред.) иные доходы – это дотации из бюджетных средств. Конечно, такое положение вещей огорчает. Но я понимаю, что без финансирования от местных властей, количество наших профессиональных клубов снизится настолько, что их можно будет пересчитать по пальцам одной руки.

О НАЛОГАХ

- Удивительно – в графе «расходы на выплаты сотрудников офиса» самая большая сумма у «Химок» - 137 миллионов рублей (у ЦСКА – 85 миллионов, - Прим. ред). Не знаю, как так вышло, но полагаю, что в эту сумму зарыты расходы на оплату услуг бывшего главного тренера, ведь после досрочного разрыва контракта с Римасом Куртинайтисом в прошлом году клуб должен платить ему неустойку. Куда более серьезное внимание я обратил на другой факт. На налоги. Так, ЦСКА заплатил в казну 318 миллионов рублей. А «Зенит» - ноль. Это те данные, которые нам присылают клубы. Как так вышло? Возможно, потому что баскетбольный «Зенит» является частью футбольного, и допускаю, что налоги за них платит основная команда. Впрочем, это еще надо проверить. Вот почему прочерк в данной графе стоит и у «Пармы» - большой вопрос.

Причем, смотрите – Единая лига сама заплатила 106 миллионов рублей в качестве налогов. Не беря в расчет ЦСКА, это больше, чем все остальные клубы вместе взятые! При том, что бюджет у нас значительно меньше, чем у половины команд. Подозреваю, что в финансовой деятельности наших профессиональных баскетбольных клубов еще остались серые ходы. С этим надо бороться. Но не нам, конечно. А следственным органам. Прокуратуре. Федеральной налоговой службе.

О МАТЧЕ ВСЕХ ЗВЕЗД И РАБОТЕ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, впервые прошедший в этом году, как и вся лига, и весь наш спорт, глубоко убыточен. Да, мы заработали 5 600 000 рублей за продажу билетов – в Сочи был аншлаг. Но расходы на саму организацию уик-энда несопоставимо больше. Тем не менее, мы обязательно проведем его и в следующем году. Правда, пока не знаем, где.

При этом показательный парадокс – только за продажу билетов на один этот матч Единая лига заработала больше, чем иные команды – за весь сезон! Яркий пример того, что все клубы плохо работают со своими болельщиками.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Сегодня однозначно говорить, сколько будет команд в Единой лиге ВТБ в следующем году, пока нельзя. Скорее всего, их число либо уменьшится до 12-ти. Либо, если «Парма» выполнит ряд поставленных перед ней условий, количество клубов останется прежним. А условия следующие. У «Пармы» есть все - прекрасный зал, прекрасные болельщики. Нет главного – средств. Их нынешний бюджет не позволяет команде быть конкурентоспособной. Когда я говорю, что неинтересно смотреть матчи, заканчивающиеся с разницей в счете в 50-60 очков, я имею в виду именно пермский клуб. Так что либо он предоставит письменные, а не устные гарантии, что его бюджет в следующем сезоне увеличится в два-три раза, либо мы их из числа участников исключим. Вот и все.

Признаю – принцип, по которому мы шли раньше, борясь за увеличение числа участников турнира, был ошибочным. В конце концов, все упирается в конкуренцию. Чем больше напряженных матчей, тем лучше. Ни «Вита» в прошлом сезоне, ни «Парма» в нынешнем ничего хорошего в Единую лигу не привнесли. Так что говорить о расширении турнира пока не приходится. Я просто не вижу реальных претендентов, которые были бы способны усилить конкуренцию. Конечно, их теоретически много в Литве, но по политическим, не зависящим от нас причинам, этот вариант недоступен. А скажем, российских клубов – нет. Ходят слухи, что заявки могут подать МБА, «Самара»… Но будем честными - это просто смешно.

ОБ ИНОСТРАННЫХ КЛУБАХ

Иностранные клубы, выступающие в Единой лиге, не такие уж слабые. В этом сезоне впервые сразу две команды смогли выйти в плей-офф. ВЭФ вообще чудеса демонстрирует. Мы знаем бюджет рижан, просто не имеем права его опубликовывать. Но скажу так – он меньше, чем у всех российских клубов. Меньше, чем у «Пармы»! При этом ВЭФ вышел в плей-офф, заняв седьмое место в регулярном чемпионате. По соотношению цена/качества это – лучшая команда Единой лиги ВТБ.