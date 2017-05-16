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На них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового бокса

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хулио Сезар Чавес-младший всю карьеру прятал свои недостатки за могучей спиной великого отца
Хулио Сезар Чавес-младший всю карьеру прятал свои недостатки за могучей спиной великого отца

«Советский спорт» рассказывает о судьбах боксеров, которым суждено было остаться в тени выдающихся отцов.

6 мая стало датой безвременной профессиональной кончины Хулио Сезара Чавеса-младшего. В Лас-Вегасе он проиграл каждую минуту каждого раунда именитому соотечественнику Саулю Альваресу. Инертность, пассивность и безволие Хулио на ринге поразили даже тех зрителей, которые в принципе не ждали от него подвигов в этот вечер.

Впрочем, мексиканец все же нашел возможность попасть (а точнее влипнуть) в историю. Спустя несколько часов после поединка боксер устроил кутеж в сомнительной компании. Протрезвев, он обнаружил пропажу наручных часов стоимостью в 40 тысяч $, мобильного телефона и банковского чека, который был выписан на его имя за поединок с Альваресом.

И это тоже едва ли кого-то удивило. Знаменитый мексиканский тренер Игнасичо «Начо» Беристайн долгое время отказывался работать с младшим Хулио из-за его хронического пренебрежения к спортивному режиму, а также пристрастия к алкоголю и наркотикам.  

Яблоко от яблони

Возникает вопрос, каким образом такой персонаж, как Чавес, вообще мог стать соперником Канело? В апреле 2015 г. он досрочно проиграл неплохому польскому полутяжеловесу Анджею Фонфаре, а затем, за два года, одержал только две победы по очкам – над никому не известными Маркосом Рейесом и Домиником Бритшем.

Ответ лежит на поверхности – деньги, деньги и еще раз деньги. Как теперь известно, промоутер Сауля Оскар де ла Хойя действительно планировал организовать долгожданный поединок своего подопечного с Геннадием Головкиным, но для начала решил «состричь капусты» на данном мероприятии с минимальным риском.

Выход Геннадия Головкина на ринг после окончания боя Альварес - Чавес планировался заранее. В центре - де ла Хойя, за спиной Канело - Бернард Хопкинс.

Как и следовало ожидать, любители бокса дисциплинированно пришли на арену T-Mobile, другие прильнули к телеэкранам. И только по ходу действия осознали, что их цинично одурачили. Что ж, это случилось не в первый и не в последний раз. По-видимому, до конца года нам все же предстоит увидеть такое «историческое событие», как бой Флойд Мэйвезер – Конор Макгрегор

Многие звезды бокса успешно тренировались, прогрессировали и завоевывали чемпионские титулы под руководством своих отцов. Уже упомянутый Флойд Мэйвезер-младший, Рой Джонс, Шейн Мозли, Феликс Тринидад, Джо Кальзаге, Крис Берд, Заб Джуда, Дэнни Гарсия… Список можно продолжать бесконечно. Но совсем иначе сложились карьеры бойцов, пытавшихся пройти непосредственно по стопам кумиров прошлого, вооружившись лишь звучной фамилией.

Быть сыном легенды – это одновременно и благословение, и проклятие для боксера. В этом случае спортсмену гарантировано такое внимание со стороны публики и журналистов, о каком не могут и мечтать даже самые талантливые дебютанты (обратите внимание на то, сколь тщательно информагентства ныне отслеживают каждую победу Тима Цзю). Весьма велика вероятность, что такой боец очень рано получит возможность сразиться за титул. Но затем, лишь единицам удалось доказать свою состоятельность на высшем уровне, избежать тяжелого похмелья.

Чавесы

Хулио Сезар Чавес-старший по сей день является самым любимым и почитаемым боксером Мексики. Он не обладал отточенной техникой Хуана Мануэля Маркеса, боевым мышлением Марко Антонио Барреры, стабильностью Рикардо Лопеса, но при этом был воплощением национального характера.

В определенный момент послужной список Чавеса выражался гипнотизирующими цифрами – 87-0. «Цезарь бокса», «Мистер нокаут», «Лев из Кульякана» - это лишь некоторые из прозвищ экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях.

Сохраняя ледяное хладнокровие, Хулио методично прессинговал каждого соперника и охотился за его головой до самого финального гонга.

Чавес-младший надел боксерские перчатки очень рано. Отказывать ему в наличии определенного таланта было бы неверно: стать чемпионом мира на профессиональном ринге нелегко, даже при всей возможной протекции со стороны промоутеров и судей (в 2011 – 2012 годах он владел поясом WBC в среднем весе).

Но беспутный образ жизни поставил крест на карьере Хулио. То, что с него все же «стряхнули нафталин» в 2017 году, можно считать настоящим чудом. Которое лишний раз подчеркивает исторический масштаб личности и непререкаемый авторитет его отца.  

Фрейзеры


«Дымящийся» Джо Фрейзер – олимпийский чемпион Токио-1964 и культовый тяжеловес своей эпохи. Человек, развеявший миф о непобедимости Мохаммеда Али и сделавший блестящую карьеру вопреки скромным физическим данным (относительно главных соперников) и хроническим проблемам со зрением.

На заре 1980-х дивизион «тяжей» внезапно стал испытывать нехватку новых ярких бойцов. Али, Джордж Формэн, Кен Нортон, Эрни Шейверс постепенно сходили со сцены. Доминирующий чемпион мира Лэрри Холмс перебил почти всю «старую гвардию», как расправился и с подававшим большие надежды американским ирландцем Джерри Куни.

Наконец, в ноябре 1983 года всесильный промоутер Дон Кинг не нашел ничего лучшего, чем бросить под танк Марвиса Фрейзера – старшего сына Джо. Кинг действовал в своих интересах. Как еще можно было подогреть интерес зрителей к очередной победе Холмса, которого американцы откровенно недолюбливали за прагматизм в ринге и холодную расчетливость за его пределами?

Вот только Марвис, за плечами которого было лишь 10 профессиональных боев, к такому вызову и резкому скачку в оппозиции был явно не готов. Облачившись в зеленую экипировку, которая всегда была визитной карточкой Джо, он поднялся на ринг в Лас-Вегасе, и… не смог пережить даже первый раунд.

Если у Марвиса еще оставались надежды на возрождение после такого удара по репутации и самолюбию, то три года спустя их похоронил молодой Майк Тайсон, уничтоживший Фрейзера-младшего всего за 30 секунд.

Хернсы

Томас Хернс – первый добившийся широкого признания ученик Эммануэля Стюарда (в будущем – тренера Леннокса Льюиса и Владимира Кличко). Участник грандиозных битв с Марвином Хаглером, Рэем Леонардом и Роберто Дюраном завоевывал чемпионские пояса в четырех категориях (от полусреднего до полутяжелого веса). Томас повесил перчатки на гвоздь только в 2006 году, когда ему было уже 47...

..А двумя годами ранее на профессиональном ринге дебютировал его сын Рональд. Казалось, это точная копия отца: долговязый, жилистый боец c очень длинными руками – подвижный и легкий на ногах. И в этом случае наблюдалась преемственность внешнего антуража (красная повязка на голове Чавеса, зеленые трусы Фрезера, желтая майка зала «Кронк», которую прославил Хернс-старший).

Но это лишь казалось. С 2011 по 2015 год Рональд одержал только две победы и потерпел пять поражений. Отметим, что среди его обидчиков – Феликс Штурм и Эрисланди Лара. И этот сын великого чемпиона «засветился» в ринге с бойцами самого высокого уровня исключительно благодаря своей фамилии, но не снискал лавров.

Прайоры


О легендарном «Ястребе» - лучшем боксере в истории первого полусреднего веса Аароне Прайоре мы подробно рассказали в октябре 2016 года. К сожалению, повод был грустным: один из самых ярких и харизматичных бойцов всех времен скончался от сердечного приступа. Ему было всего 60.

Продолжателем семейных традиций на профессиональном ринге является суперсредневес Аарон Прайор-младший. Но уже можно констатировать, что его карьера сложилась неудачно. В послужном списке 38-летнего бойца – 19 побед, 10 поражений и 2 ничьи. В 2011 году сына «Ястреба» нокаутировал действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон.

Макгирты


Джеймс «Бадди» Макгирт считался одним из самых техничных боксеров мира в 1980-е и первой половине 1990-х годов. Он был чемпионом мира в суперлегком и полусреднем весах, регулярно входил в авторитетные рейтинги Pound-for-Pound.

А в начале 21-го века Бадди стал очень популярным и «модным» тренером. Еще бы, его подопечный Антонио Тарвер шокировал мир, нокаутировав самого Роя Джонса! Но из Джеймса-младшего, несмотря на все старания отца, суперзвезды не вышло. К своим 34 годам он так и не смог пробиться к бою за чемпионский титул.

Юбэнки

Темнокожий лондонский денди Крис Юбэнк в 1990-е годы мог соперничать по популярности в Великобритании с самым Ленноксом Льюисом. Если знаменитый тяжеловес свои главные битвы (с Тайсоном, Туа, Холифилдом) проводил за океаном, то Крис, выбравший себе «скромное» прозвище Simply the Best («Просто лучший») устраивал невероятные по накалу и драматизму побоища для местной публики. Если вы еще не видели поединки экс-чемпиона мира в среднем и суперсреднем весах с Найджелом Бенном, Майклом Уотсоном, Стивом Коллинзом – с ними нужно ознакомиться в обязательном порядке.

27-летний Крис Юбэнк-младший выбивается из общего ряда детей-неудачников. На сегодняшний день он потерпел только одно поражение, да и то – в очень близком бою с соотечественником Билли Джо Сондерсом, действующим чемпионом мира WBO в среднем весе.

Однако Юбэнк-старший искренне полагает, что его сын уже сегодня - фигура, которая может диктовать свои условия кому угодно. Вздорные и необоснованные требования легенды английского бокса привели к срыву поединка Криса с Геннадием Головкиным, который был запланирован на осень прошлого года.

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