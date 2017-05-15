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Александр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсь

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсь
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Для полузащитника «Спартака» этот сезон уникален: он выиграл чемпионство в составе красно-белых, но формально может считаться и обладателем Кубка России, поскольку гол Самедова в 1/8 финала помог «Локомотиву» завоевать этот трофей.

«ЗОЛОТО» «СПАРТАКА» ГЛАВНЕЕ»

- Смотрите, что получается. Ваши голы принесли «Спартаку» уже 9 очков…
- Просто так получилось, что все мои мячи оказались победными. Не придаю этому значения. Важнее, чтобы «Спартак» побеждал и становился чемпионом. Так, слава богу, и получилось. Изначально говорил, что хочу просто помогать команде, а как чем именно – забитыми мячами или другими действиями – дело второстепенное. Главное, чтобы «Спартак» был первым.

- …Но ваш же гол и «Локомотиву» помог продвинуться в Кубке России!
- Насколько я помню, это было в Самаре, в 1/8 финала против «Крыльев Советов».

- Вы первый в истории России футболист – чемпион и обладатель Кубка в разных командах в один сезон.
- Даже не думал об этом. «Локомотив» выиграл, я ребят от души поздравляю, они молодцы. Но я ведь ушел в «Спартак», и цель у меня была одна – помочь команде стать чемпионом. Не знаю, буду ли считаться победителем Кубка или нет. Если нет - не расстроюсь.

«ЧЕМПИОНСТВО ОТМЕЧАЛИ ВЕСЕЛО»

- Как отмечали победу в чемпионате?
- Да как отмечали… Как отмечают обычно чемпионство. Весело и радостно!

- Что творилось в Перми? Коллективное безумие фанатов?
- У болельщиков за 16 лет скопилось много эмоций, вот они и выбежали на поле. Но все прошло здорово и позитивно.

- Когда «Спартак» наградят чемпионским кубком?
- Не знаю. Мы просто готовимся к игре с «Тереком». Возможно, все произойдет после этого матча.

- Какова задача «Спартака» на оставшиеся туры?
- Надо найти мотивацию, ведь есть возможность набрать рекордные 72 очка, которые наш клуб набрал в чемпионском сезоне-1999. К тому же давайте не забывать о болельщиках. Мы обязаны их радовать, не прекращая. Личные задачи? Если получится забить в оставшихся двух матчах РФПЛ, буду рад. Если не выйдет – ничего страшного.

«В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ НАС ЖДУТ ТОП-КЛУБЫ»

- С кем хотите сыграть в одной группе ЛЧ в следующем сезоне?
- С кем суждено, с тем и сыграем. В любом случае нас ждут противостояния с топ-клубами, так что размышлять о жеребьевке не вижу смысла. Самое главное, что «Спартак» пробился в этот турнир напрямую.

- Уже обсудили расширенную заявку сборной с партнерами? Джикия и Кутепов в списке, Ребров – нет.
- Если честно, никак не обсуждали.

- Есть ли шансы у России в матчах с Венгрией и Чили? Последние – чемпионы Америки.
- На мой взгляд, нужно качественно подготовиться к этим встречам, а шансы есть всегда. Венгрия и Чили – отличные команды, встречи с ними будут хорошей проверкой наших сил в преддверии Кубка конфедераций.

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