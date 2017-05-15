Красно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» - о причудливом карьерном и титульном зигзаге 33-летнего полузащитника. Даже двухтитульном!

ЗАГАДКА ЕДИНОБОРСТВ

Футбол соткан из парадоксов. «Спартак» выходит играть в Перми десятикратным чемпионом, воспитанник клуба Самедов забивает первый гол новой эпохи - и к тому же победный. А потом приходит распечатка любимых экспертом Александром Викторовичем Б. из Москвы ТТД. И из нее явствует, что полузащитник Самедов проиграл по ходу матча десять единоборств. Из десяти.



На следующий день на долгий прямой телеэфир приходит донельзя элегантный Массимо Каррера. И как только ведущий произносит фамилию «Самедов», итальянец рассыпается в восхищениях: наше лучшее зимнее усиление, три победных весенних гола, принесшие команде девять очков! Это был мой персональный выбор, я лично настаивал на трансфере Александра, он прекрасный игрок, большой человек, и т.д. Скажи Каррера в конце этого спича, что Самедова они в свое время хотели вместе с Конте позвать в «Ювентус», но не успели, никто бы уже и не удивился.



Удивительно другое - свой худший, пожалуй, матч этого бесконечного сезона за «Локомотив» Самедов сыграл именно против «Спартака»! Было это в шестом туре, когда Каррера едва успел со своими футболистами разобраться - куда ему до разглядывания чужих было! Семин тогда снял Самедова после первого тайма, по ходу которого неоднократно высказывал Александру претензии, благо его рабочий фланг располагался аккурат рядом со скамейкой.

И стыков Самедов тоже проиграл тогда немало. С того дня и зародился конфликт тренера с игроком, приведший к скорому расставанию. Но неужели другой тренер как раз тогда и сказал себе: а вот этот парень нам бы, пожалуй, подошел - легконогий, от борьбы уходит, за счет чего к штрафной подбирается на свежих ногах?... Закинуть, что ли, боссам удочки?

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Зимой мы разговаривали с Семиным на одном предновогоднем турнире, где Юрий Палыч, представьте, играл совсем не за ветеранов «Локомотива» и даже голы забивал. И он сказал, что Самедов - да, отрезанный ломоть, но это решение прежде всего самого игрока – «я его из команды не гнал, но коль человек хочет принять другое предложение, то и скатертью дорога, а о цене пусть наверху договариваются, мне головной боли и с Миранчуком хватает». И добавил, что по своим физическим кондициям у Александра есть еще несколько сезонов на серьезном уровне. Редко такое услышишь от тренера, не очень по-доброму расстающегося с одним из своих возрастных лидеров.



И бывает же так, чтобы переход пошел на пользу одному футболисту и двум командам! По пути из «Локомотива» в «Спартак» Самедов едва ли предполагал, какую заявку он делает на сезонный дубль - с разницей в несколько дней стать сначала обладателем Кубка, а затем и чемпионом! И неправы будут те, кто скажет, что к титулу «Локомотива» его бывший игрок не имеет прямого отношения. Имеет - и еще какое. Именно его гол в одной восьмой против «Крыльев» стал победным - так прощаются истинные профи.



А если Самедов забьет еще и первый домашний гол золотого «Спартака», то статистикой выигранных единоборств пусть гордятся другие - кому больше предъявить нечего.



