Мария - Гладиатор. Как Шарапова сходила в Колизей и победила в Риме

Мария Шарапова пробилась во второй раунд турнира в Риме, уверенно одолев в первом круге американку Кристину Макгейл.

МАРИЯ ВМЕСТО ФРАНЧЕСКИ

- Мне жаль, что Скьявоне не играет в Риме. Я не хочу сейчас вспоминать все ее результаты. Но Франческа сделала так много для итальянского тенниса! И мы ведь в самом сердце нашей страны… Нет, я бы лучше дала wild card итальянкам. А не Шараповой, - слова Роберты Винчи.

Вам не надоело подобное нытье по поводу специальных приглашений для Марии?

Кстати, Винчи как раз можно понять. За Скьявоне и правда обидно. Франческа выиграла «Ролан Гаррос»-2010 – никому из итальянок в Открытой эре больше не удавалось победить на турнире «Большого шлема».

Из итальянцев, кстати, тоже.

Она трижды принесла своей сборной победу в Кубке Федерации. Она единственной из своей страны была в топ-4 мирового рейтинга. Сейчас ей 36 лет, и этот сезон для Скьявоне – последний. Может, Франческа – всего лишь 77-я ракетка планеты. Но за последний месяц на ее счету – титул в Боготе и финал в Рабате (уступила Анастасии Павлюченковой). При этом в Рим ее не пригласили…

Зато позвали Шарапову.

- Изначально я не был согласен с директором турнира Серджио Пальмери. Но в итоге он меня переубедил, - признавался глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги. – Пальмери решил дать Марии wild card еще в январе. И привел весьма веские аргументы. Так что я надеюсь увидеть Шарапову в Риме.

Конечно, россиянка приехала. Сходила в Колизей. Поиграла там немного с Томасом Бердыхом. Поучаствовала в красивой фотосессии. Все это дело даже транслировал в прямом эфире местный телеканал! Сдается, что не из-за чеха.

И да - Скьявоне по-своему жаль. Но спорт – чистый бизнес. И в плане привлечения болельщиков Франческа, при всех своих заслугах, Марии – не чета. Даже на своей родине. В Риме.

КТО ЖЕЛАЛ УДАЧИ БУШАР?

А «стоны» теннисисток на тему wild card Шараповой и правда утомили.

- Нас только и спрашивали: «Мария», «Мария»… Я рада, что она вернулась. И это – хорошо. Думаю, тема давно исчерпана. Слишком много сказано на этот счет. Ей нужно время. Нужна спокойная обстановка. Чтобы найти свой ритм, влиться в Тур, поработать над своей игрой. А постоянные разговоры о дисквалификации Шараповой хочется оставить в прошлом, - отмечала Светлана Кузнецова.

Отмечала недавно – в Мадриде. Где сама Света вышла в полуфинал. Предварительно отвесив «баранку» Эжени Бушар (6:4, 6:0), которая чуть ранее как раз обыграла Шарапову.

Бушар же и подлила масла в огонь, вызвав очередную бурю обсуждения экс-первой ракетки мира.

- Конечно, у меня была дополнительная мотивация перед нашей встречей с Шараповой, - признавалась канадка. – Во-первых, я никогда ее не обыгрывала. Во-вторых – испытывала вдохновение, потому что перед игрой ко мне подходили другие теннисистки, и каждая желала удачи! Я получила столько сообщений из теннисного мира – и все болели за меня! Даже те девушки, с которыми я обычно не разговариваю. Их поддержка придала мне сил…

Это, кстати, та самая Бушар сказала, которая чуть раньше заявила: «Шарапова – обманщица, а обманщикам – не место в спорте!».

Звучало громко, но…

- Лично я Эжени удачи не желала, - спокойно рассказала Симона Халеп (она, кстати, в итоге победила в Мадриде). – Хотя бы потому, что мы не общаемся. Бушар обычно держится особняком. Я не могу ее за это осуждать. Но не могу за это ей и восхищаться.

- Я вообще не видела, чтобы Джини говорила с игроками перед матчем с Шараповой, - добавила Кузнецова. – Бушар вообще мало с кем общается. Просто приходит – и делает свое дело. Кажется, она даже переодевается в другой раздевалке…

ВЫХОД НА ЛЮЧИЧ-БАРОНИ

И все же, с Эжени Шарапова не справилась. Как и с Кристиной Младенович – в полуфинале в Штутгарте. А ведь обе соперницы Марии, нанесшие ей поражения после возвращения россиянки в Тур, так жестко ее критиковали!

В отличие от Кристины Макгейл.

Короткое досье на Макгейл.

Родилась в Нью-Джерси, ей – 24 года, она – 58-я ракетка мира, имеет за плечами один титул WTA… И давно выпала из категории потенциальных звезд. Девушка скромная, по поводу Шараповой не высказывалась. При этом проиграла ей все четыре предыдущих матча. Включая один в Риме – в 2012 году.

Только Мария сейчас – не на пике. И выступление в Мадриде лишь подчеркнуло, как не хватает россиянке игровой практики. Полтора года вне турниров – серьезный срок! Внимание скачет, стабильность – и подавно. Так можно и Серену Уильямс на кураже обыграть, и уступить сопернице уровня Макгейл.

Первые геймы подтверждают – легкой прогулки не будет. Нервы подводят обеих. Подача не идет, двойные ошибки сбивают настрой, брейк компенсируется брейком… И первой вырывается вперед Кристина – 3:1. Только Марии словного того и надо. Чтобы, наконец-то, разозлиться. Завестись. И начать уничтожать соперницу мощными прострелами по линиям. Равенство в счете – вопрос времени. Уже к исходу получаса россиянка полностью похожа на себя. Она – агрессивна. Она играет от себя. Где надо – мощно пробьет. Где надо – погоняет американку по корту. И первый сет в итоге забирает – 6:4. А вскоре ведет 2:0 во втором.

На этом возможности Макгейл исчерпаны. Перевернуть борьбу не удается. Шарапова выходит в следующий раунд, где снова встретится с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони. В Мадриде Мария ее прошла. Но только – в трех партиях.

Как выйдет теперь?