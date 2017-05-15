Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 28-го тура РФПЛ
Болельщицы ФК "Ростов"Источник: Instagram
«Советский спорт» собрал фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 28-го тура РФПЛ.
ЦСКА – «Арсенал» - 3:0
«Урал» - «Краснодар» - 1:1
«Амкар» - «Спартак» - 0:1
«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:3
🔊Атмосфееернооо!!!!! ⚽️⚽️⚽️ 🎉Энергетические потоки в этом месте зашкаливают !!!! Эмоции кипят 🎼🎤 Чужие мысли 📣бушуют 🔊И не имеет значение‼️‼️ что они иногда отрицательные 😁 Зарядились 🔋по максимум 🔋#футбол #крыльясоветов #ленинград #кс #самара #самарагород #самарагородок #самарагородкурорт #девочкитакиедевочки #зенит #питербург #питер
«Локомотив» - «Оренбург» - 4:0
«Томь» - «Терек» - 1:2
«Уфа» - «Анжи» - 2:1
«Ростов» - «Рубин» - 4:2
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