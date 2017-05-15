«Хоккеист в НХЛ получает $1 млн в год. Но на руки дают только $350 тыс.» (видео)

Артемий Панарин Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» беседует с одним из самых известных хоккейных агентов – Дэном Мильштейном, который ведет дела многих игроков сборной России.

«ДАЦЮК БУДЕТ ИГРАТЬ»

- Все началось с Павла Дацюка, - Дэн Мильштейн рассказывает, как он пришел к тому, что сейчас работает с 70 процентами игроков этой сборной России. – Он приехал в 2001 году в лагерь новичков «Детройта». Тогда в клубе выступали 13 игроков, которых потом примут в Зал славы. Мало кто верил, что Паша закрепится в составе.

Но он остался. Мы стали хорошими друзьями. Я начал помогать ему в делах, а потом стал его агентом.

- Что сейчас с Дацюком? Он ведь лечился после того, как СКА завоевал Кубок Гагарина.

- У него был перелом коленной чашечки. Ему сделали операцию в Германии. Сейчас Дацюк восстанавливается, приезжает к немцам на реабилитацию. Был в Екатеринбурге, а теперь с семьей отправился в отпуск. Скоро Павел начнет подготовку к новому сезону. Однозначно он будет играть. Не верьте разным слухам!

- Кто стал вашим вторым клиентом?

- Дацюк в 2013 году сказал мне: «Все, начинаем сматывать удочки» - он уже начал думать об отъезде в Россию. А потом появился защитник Никита Нестеров. Какая у него сейчас ситуация в «Монреале»? Его очень хотел видеть тренер Мишель Террьен. Но к сожалению, он долго не продержался. Пришел Клод Жюльен, и как в «Тампе», у Нестерова начали возникать проблемы.

Никита – очень хороший хоккеист. Я разговаривал с многими генменеджерами. Его ведь в «Лайтнинг» ставили иногда в нападение. Я звонил Стиву Айзерману: «Если нет места в защите, ставь его в атаку. Пусть бегает, забивает».

Перед дедлайном некоторые генменеджеры звонили в «Монреаль» и просили обменять Нестерова. Но Марк Бержевен решил оставить его в клубе.

- Никита заявлял в интервью «Советскому спорту», что может вернуться в Россию. Сейчас это актуально?

- Нестеров очень хочет играть. Ему нужна практика, время на льду. Он хочет остаться в НХЛ, и мы скоро начнем переговоры. Или в «Монреале» гарантируют игровое время, или надо будет искать новый клуб.

«ШАНСЫ НА ОЛИМПИАДУ ОЧЕНЬ МАЛЫ»

- Как в Америке отреагировали на эпохальное интервью вашего клиента Никиты Кучерова, в котором он обвинил некоторых партнеров по «Тампе» в плохой работе?

- Я сам позвонил Айзерману – предупредить, что такое интервью было, да и просто поговорить. Стив – бывший игрок, звезда «Детройта». Он эту историю воспринял легко. Это не первая и не последняя газетная неразбериха в хоккее, бывает и хуже. Айзерман прекрасно понял, что Кучеров был разочарован тем, как закончился сезон. Одного очка не хватило до выхода в плей-офф. А ведь на старте чемпионата все думали, что «Тампа» возьмет Кубок Стэнли.

Айзерман обязательно еще поговорит с Кучеровым, обсудит все проблемы. И они будут дальше работать вместе. Никите очень нравится в Тампе, недавно они вместе с женой Настей купили там дом. Хотят там жить. Но сезон получился неважным – и для команды, и для игрока. Да, есть 85 (40+45) очков. Однако любой хоккеист скажет – лучше забить не 40, а 30 голов, но завоевать Кубок Стэнли.

- НХЛ объявила, что не едет в Пхенчхан. Но вы с другими агентами еще ведете переговоры по Олимпиаде. Велика ли вероятность, что лига передумает?

- С каждым днем все меньше шансов. Теперь дам не больше 15 процентов. Все упирается в деньги.

Вот вы подумайте. Допустим, хоккеист получает $1 млн в год. Но 15процентов у него уходит на эскроу. Это спецналог НХЛ, нужный для стабильности лиги. Игроки почти не видят этих денег. Назад им возвращается по итогам сезона 1-2процента.

В прошлом году брали 18 процентов – потому что канадский доллар упал по сравнению с американским. Глава профсоюза Дональд Фер как-то вышел к хоккеистам: «У меня есть хорошая новость – ни одна из канадских команд не попадает в плей-офф. Но плохая новость – обе команды из Флориды туда попали». Многое ведь зависит от телевизионных прав, посещаемости, маркетинга.

- И как попасть на Олимпиаду?

- К сожалению, хоккеисты должны будут пойти на уступки по новому коллективному соглашению. Но ведь кроме эскроу берут другие налоги, которые в среднем составляют 53 процента в Канаде, 45 – в США. А после этого ты должен заплатить своему агенту, за летние тренировки, за дом и машину.

В целом у ребят остается 30-35 процентов. Хотя дела обстоят иначе в некоторых местах Америки. Техас, Флорида, Невада («Вегас») – там нет штатного налога…

- То есть когда Вадим Шипачев выбирает не «Монреаль», а «Вегас», он серьезно выигрывает в деньгах? Он будет получать больше до 13 процентов?

- Да, это так. Не могу говорить о Шипачеве, но финансовая выгода тут есть.

Минус может быть в том, что во Флориде, Техасе, в Лас-Вегасе ты можешь получить намного меньше доходов от рекламы.

«ЖИТЬ НАДО НА ПРОЦЕНТ»

- Во что вкладывают деньги российские игроки НХЛ?

- Главное – не заработать, а не потратить полученные деньги. И правильно жить.

Знаете статистику по США, что 80 процентов американских футболистов за два года по окончанию карьеры становятся банкротами? 60 процентов бейсболистов спустя пять лет – то же самое. А ведь эти ребята зарабатывают в три-четыре раза больше, чем хоккеисты.

…Все вокруг думают, что ты теперь богат. У тебя появляется куча друзей, которых не было раньше. Но повторю, на руки спортсмену достается 30-35 процентов. И важно жить не сегодняшним днем, чтобы потом не закончить на улице, а завтрашним.

Как сохранить деньги? Мы составляем план, сколько в месяц нужно игроку на жизнь. Кладем деньги в банк. Вот покупка дома – это расходы. Но лучше взять его на 20 процентов задатка, остальное – в кредит. Потому что в Канаде процент на ипотеку – 2,5-3. Америка – 4. А на депозите можешь получить 4-10. То есть богатый становится богаче. И после карьеры ребята живут на проценты, все остальное крутится в банке.

- Если хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис отпускает Александра Овечкина на Олимпиаду, он сможет без проблем сыграть в Пхенчхане?

- Ну что вы, думаю, хозяину клуба в таком случае сразу свяжут руки в НХЛ. Если отпускать одного, то поедут все остальные. И как лига сможет их остановить?

Все энхаэловские игроки из сборной России хотели бы попасть на Олимпиаду. Однако вот Тема Панарин сказал: «Я в 18 лет не забивал по 50 голов. Делать такие заявления, как другие, не могу». Так что никто против лиги не пойдет. И технически этот вопрос решить сложно.

«ПЛЭТТА ЗВАЛИ В «РЕЙНДЖЕРС»

- Мария Шарапова получает 90 процентов своих денег от рекламы. Можно ли так раскрутить игрока НХЛ, если это не Овечкин?

- С этой точки зрения хоккей в Америке считается очень маленьким спортом. В последние несколько лет он проигрывает по интересу зрителей даже покеру.

- А рыбалку обгоняет?

- Пока да. Но когда Дацюк завершит карьеру и приедет в США, где начнет ловить рыбу – я уверен, что рыбалка совершит рывок… Если серьезно, варианты с рекламой найти можно. В идеале реально увеличить свой доход на 20-30 процентов, причем деньги будут идти даже после карьеры.

- Но это не тот якорь, который удержит игрока в НХЛ. Сейчас вы видите на рынке агрессивные попытки со стороны клубов КХЛ пригласить к себе хоккеистов из-за океана?

- Если у тебя есть контракт в НХЛ, и к тебе проявляют интерес в лиге, практически никто в КХЛ не поедет. Многие команды просматривают ребят из АХЛ, которые в России могли бы пробиться в основной состав.

Есть исключения – мы представляем интересы Джеффа Плэтта на североамериканском рынке. Он поиграл в НХЛ, там дела не пошли – поехал в Европу. Выступал в Швеции, теперь вернулся в Россию. Его звали в 2016 году в «Рейнджерс», но он решил остаться в Европе. Потому что его жена из Финляндии, и она хотела быть ближе к дому.

- Чем КХЛ и чемпионат мира интересны для агентов из Северной Америки?

- Чемпионат мира – это большая выставка, куда приезжают почти все генменеджеры НХЛ. Тут предлагают контракты многим игрокам. Тут хоккеисты оказываются на виду. Например, в прошлом году контракт с «Миннесотой» подписал вратарь из Венгрии. Так что все в руках ребят.