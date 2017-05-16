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Александр Кожевников: Шипачева понимаю, а Миронова – нет

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кожевников: Шипачева понимаю, а Миронова – нет
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.

«ПО ТАЛАНТУ НАДО БРАТЬ КАПРИЗОВА»

- Овечкин не приехал. Но нужен ли он сейчас? Тем более под него все подстраиваются.
- Саша – патриот, всегда готов приехать за сборную при первой возможности. Но у него травма, да и отдохнуть ему надо. Но, думаю, если б не было травмы, зная, его характер, он приехал бы.

- Да и удар сильный моральный получил, опять проиграв серию «Питтсбургу».
- Да, удар сильный. В «Вашингтоне» ставили на этот сезон, все говорили о Кубке Стэнли. Но «Питтсбург» все же посильнее. Я знал, что «Пингвины» выиграют, даже спорил на это.

- Почему не дозаявили Капризова, а заявили Ничушкина?
- Для меня это решение тоже не совсем понятно. Но, видимо, тренерский штаб так решил: забивать есть кому, но нужен силовой форвард. Но по своему таланту, конечно, надо брать Капризова. Парню надо набираться опыта больших турниров, да и сам Кирилл почувствовал бы, что нужен сборной. Но я не знаю всех тонкостей, может у него травма.

- Когда-то Фетисова повезли в 19 лет на чемпионат мира, и он там выстрелил.
- У нас и Володю Крутова, и Сашу Могильного повезли в 19 лет. В этом возрасте талантливым ребятам пора дебютировать на таких турнирах. У нас всегда на чемпионатах мира появлялись два-три молодых игрока.

- Вы понимаете принцип комплектования Знарка? Почему в сборной играют Сергей Андронов и Иван Телегин, которые в чемпионате КХЛ набирают 10 очков.
- Не все звенья могут быть играющими. Эти ребята действуют в агрессивной манере, они выкачивают силы у противника. Ну, и кто-то же должен обороняться, а эти ребята здорово играют в обороне. Сколько они пользы приносят, они же еще и в меньшинстве играют. Одно такое звено в команде должно быть обязательно.

«МИРОНОВА ВЕЗУТ НА ЧМ, А ОН КОНТРАКТ В НХЛ ПОДПИСЫВАЕТ»

- Правильно ли сделана ставка только на Василевского. А он не сможет играть на Олимпиаде?
- Он талантливый парень, ему необходимо дать почувствовать уверенность. С латышами вот Сорокин сыграет (беседа состоялась до матча с Латвией. - Прим. ред.). А Василевский постепенно обрел уверенность, в последней игре со Словакией вытаскивал не берущиеся шайбы.

- А как быть на счет Олимпиады?
- На Олимпиаде многие не помогут. Но не понимаю Миронова. Его взяли на чемпионат мира, а он заключил контракт с НХЛ. Не понимаю его. Вот Шипачева понимаю: у него и возраст подходящий.

- Я попытаюсь за Миронова заступиться. Карьера короткая, а тут предложение их НХЛ. Как отказаться?
- Слушайте, у вас Олимпиада через 10 месяцев. Если вы не хотите играть на Олимпиаде, это другое дело.

- А вдруг больше не позовут в НХЛ и в сборную не пригласят?
- Играй, как играешь – и позовут. Год ничего не решит.

- Пять побед из пяти, полет нормальный. Латыши решил выставить ослабленный состав…
- Да хотя бы сильнейший и что? Двадцатая команда КХЛ играет на чемпионате мира.

- Если займем второе место, придется ехать в Париж. И там возможно играть с Чехами, Швейцарией. Нужен ли нам такой вояж?
- Да там ехать час. Не вижу никакой проблемы, по Кельну больше накатают.

- Нам нужно подгадывать соперника по четвертьфиналу?
- Нет, нужно играть в свой хоккей. В плей-офф все команды будут играть с полной самоотдачей.

- Значит, нам нет разницы - Канада, Чехия или Финляндия, все по зубам?
- По зубам, если будем играть с полной самоотдачей. Сейчас надо проверить свой характер в матче с американцами.

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