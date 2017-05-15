Гормоны радости и прочие впечатления от спортзала. Главред начал борьбу с весом

Вчерашняя публикация главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко о том, что он запускает реалити-шоу, связанное с публичным сбрасыванием с себя излишних килограммов, вызвала разную реакцию аудитории. В связи с этим главред объясняет свою мотивацию и делится первыми (иногда мучительными) впечатлениями.

Наш читатель Bertini55 написал: «Хорошая идея, но проблема в том, что все эти мысли, обнародованные в определенном эмоциональном состоянии, быстро проходят. И может случиться так, что к новогоднему корпоративу будет не 104 кг, а... 115 кг. Тогда будет стыдно и снова начнутся шутки». Написал, соглашусь, совершенно здраво. И многие попытки, поначалу удачные, очень быстро заканчиваются откатыванием назад, причем с немаленькой амплитудой. Худел я когда-то с 92 килограммов до 86-ти… Эх, откатился к нынешним цифрам. Они куда выше тех 92-х.

Но попробую выразить свою мотивацию чуть более развернуто, чем накануне. И пусть кому-то из читателей это покажется звучащим чересчур пафосно, тем не менее пишу именно так, как это понимаю и как это чувствую.

Это не сиюминутное решение, принятое на эмоциях. Я возглавляю спортивное СМИ. Сегодняшняя спортивная пресса – совсем иное явление, чем в прежние годы. Писать об очках, медалях, секундах – это уже никому не нужно. Описание голевых атак – бессмыслица, потому что каждый посмотрит гол в интернете. Отчёты с матчей сменяются неожиданными поворотами тем в нестандартных сюжетах у колумнистов. Спортивный журналист – это не человек из пресс-ложи стадиона. Спортивный журналист – человек, живущий спортом. И пропускающий спорт через свою жизнь. Это человек с велосипедом, человек со штангой, пловец, бегун. Жизнь ставит новые задачи. Поэтому когда мне предложили поучаствовать в этом глобальном проекте, я не сомневался ни минуты. Для меня это как новый вызов – посмотреть, смогу или нет?

Читатель i_ss14 пишет: «Нормальное желание. Помимо эстетических соображений, там с каждым годом практических проблем со здоровьем будет. Со всех сторон поприлетает. Мы с супругой прошли этот этап. Она с 93 на 51 ушла. Я за компанию с 88 на 73. Не буду точно [оценивать], но месяцев за 9-10. Рекомендации диетолога нормальные. 15 тысяч шагов - тоже пойдёт. Но денёк в неделю на голоде тоже хорошо будет. Сбросить - это одно. Удержать вес сложно. У нас [с женой] сейчас соответственно 58 и 78. В общем-то пойдёт. Но хотим по паре кг убрать и нормально будет. Главреду удачи. Если нужна помощь, пусть обращается. Прокачаем!»

Ну, что ж, спасибо за пожелания!

Сегодня, впрочем, меня прокачивал тренер World Class Дмитрий Асташов. Дмитрий – профессиональный пловец, мастер спорта. Подозреваю, что после того, как я опубликую его фотографию, число занимающихся у него не просто многократно вырастит – очередь будет на годы вперед.





Так вот, прокачивал Дмитрий меня так, что сижу и разогнуться не особо получается. Тело побаливает. Но тренер пообещал мне скорое наркотическое воздействие («Советский спорт» против наркотиков. – Прим. ред.): мол, любая физическая нагрузка – стресс для организма. Для любого, даже очень тренированного. И чтобы компенсировать этот стресс, организм начинает вырабатывать всяческие допамины, эндорфины и прочие гормоны радости. Мозг запоминает: есть занятия физкультурой – значит, скоро будет хорошо. Так человек и подсаживается на спорт. Что ж, я не против.

Правда, потом Дмитрий пояснил, что произойдет это только через несколько месяцев. Вот как это было и вот каков итог, по словам тренера:





Были даны советы по употреблению воды: во время занятий обязательно употреблять жидкость, да и вообще употреблять ее как можно больше, так как это запускает процессы метаболизма. Из расчета на килограмм веса рекомендуется пить 30 мл жидкости в день, то есть больше 3 литров для активно двигающегося человека – это нормально. Пообещал сбросить схему питания – расскажу и об этом.

Иду сейчас из офиса редакции «Советского спорта» к метро «Китай-город». «Чебуречная», «Шаурма»… Тяжко. Спускаюсь в подземку. Пока держусь. Буду рад вашим советам – как вы справлялись с тезисом «не есть после шести».

Завтра буду примерять фитнес-трекер, пользоваться умными весами (вспомнилось: «Весна, и из-под кровати робко начинают показываться весы») и пытаться честно описывать свою борьбу с едой и с километрами шагов.