Америка, к бортику! Сегодня наши разгромили латышей, а завтра встретятся с США

Сборная России одерживает шестую победу на ЧМ-2017. Латвия повержена со счетом 5:0. Но лидер группы определится во вторник…

Как уже сообщал «Советский спорт» турнирная таблица преподнесла россиянам сюрприз. Приятный или нет – судите сами.

ЛАТВИЯ СДАЛАСЬ ДО БОЯ

Дело в том, что сборной Латвии победа над Россией оказалась не нужна. А сам матч стал большой помехой перед принципиальной битвой с немцами, в которой, собственно, и решится во вторник – выйдут латыши в плей-офф или нет? Потому что даже в случае победы над Россией им надо было бы через сутки брать со сборной Германии хотя бы одно очко.

А выиграть два матча у разных команд за сутки – трудно. Поэтому латвийцы сосредоточились на немцах. Заявили об этом в официальных интервью и сняли с игры трех ведущих игроков, включая вратаря и лучшего бомбардира.

Россиянам можно было бы радоваться таким обстоятельствам. Однако, казус в том, что и нашей команде победа в этом поединке была особо не нужна. Все, что она нам дала – это гарантия, что шведы нас в таблице не обойдут. Ну и плюс мы теперь можем себе позволить не обязательно побеждать американцев. Достаточно дотянуть до овертайма. И можно праздновать победу в группе.

Вот такой парадокс! На финише регулярного чемпионата оказался матч, который и нам, и латышам особо не нужен. И это при том, что борьба за места в первом квартете идет очень упорная.

КУЗНЕЦОВУ ИЩУТ ЗВЕНО

Ворота россиян в поединке с латышами защищал Илья Сорокин. Андрей Василевский сыграет во вторник против США. И об этом тренеры сборной России также объявили заранее.

При этом тренер наших вратарей Рашит Давыдов предположил, что работы у Ильи с одной стороны будет очень много. А с другой, что он обязательно справится, потому что давно и целенаправленно готовил себя именно к этому матчу.

Прилетевший в Кельн в субботу форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов вышел на лед в одной тройке с Владимиром Ткачевым и Александром Барабановым. Валерий Ничушкин оказался 13-м нападающим в команде.

А защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов оказался в паре с Артемом Зубом. А в запасе остались голкипер Игорь Шестеркин и защитник Андрей Миронов.

Наверное, продвинутый болельщик и без моего репортажа легко предсказал бы, что от такого звена Кузнецова чудес ждать не приходилось. Знарок как и обещал пробовал с Кузнецовым поочередно разных партнеров. И под конец третьего периода опасный момент у латышских ворот создало трио Барабанов – Кузнецов – Ничушкин.

Валерий прорвался по правому флангу в зону, смел защитника, сдвигаясь в центр и бросил по воротам. К отскочившей шайбе первым подлетел Барабанов, но добить ее не сумел. Затем настала очередь Кузнецова. Бросок Евгению тоже не удался. Шайба скакала на пятачке, вратарь-дебютант никак не мог ее зафиксировать, началась драка… В итоге наши тогда так и не забили.

ДО МАТЧА С США – 17 ЧАСОВ

Однако на перерыв россияне ушли при счете 2:0. И если гол после дальнего броска Киселевичаникаких сомнений не вызывал, то по поводу второго латвийцы имели право спорить.

После броска Плотникова шайба «прошила» вратаря насквозь, но до ленточки не доползла. Затем в площадь ворот влетело сразу два игрока. И одним из них был наш Андронов. Сергей еще и «рамку» сбил с места. Только после этого Телегин добил ее в сетку.

Про такой гол так и хочется воскликнуть: «Он сомнителен!». Однако правилам он не противоречит. Шайба находилась уже в площади ворот, когда Андронов туда ворвался. И сдвинулись они совсем немного – держались на фиксирующих резинках. Короче, арбитры после видеопросмотра момента гол засчитали.

А когда сразу после перерыва Кучеров и Панарин ювелирными пасами вывели на убойную позициюНаместникова, и на табло зажглось 3:0, полумертвая интрига в этом матче окончательно испустила дух. При этом отметим, что Сорокин сыграл на «ноль».

Ну а сборной России пожелаем побыстрее добраться до отеля и начать восстанавливаться. До поединка с США, в котором нам надо взять хотя бы очко, чтоб остаться лидерам лидер группы осталось всего 17 часов!