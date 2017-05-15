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Борис Майоров: У Знарка даже Телегин и Андронов играют в хоккей

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: У Знарка даже Телегин и Андронов играют в хоккей
Источник: Gettyimages.ru

Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги предпоследнего матча сборной России на групповом этапе против латвийцев.

- Сборная России продолжает победную и голевую феерию…
- И мне очень нравится, как наши играют. Получаю эстетическое удовольствие от их действий на льду, на который в Кельне не жалуется разве что ленивый. Но и на пупырчатом льду игроки сборной России плетут кружева комбинаций. Причем делают это в максимальном темпе, на высочайших скоростях. Как советская сборная.

- Как вписался в командный рисунок Евгений Кузнецов? Ведь его партнеры по звену Ничушкин, Барабанов и Ткачев не самые тонкие мастера плести кружева комбинаций, как Шипачев, Дадонов, Гусев, Панарин…
- Тут я с вами не соглашусь. У Знарка все играют в нормальный хоккей. Даже московские армейцы Телегин и Андронов, привыкшие в ЦСКА носиться по всему полю и толкаться, в Кельне преобразились и приятно удивляют комбинационной игрой. А какой гол с мясом забил Телегин. Не выключился из борьбы, когда Плотников и Андронов выкатились против одного защитника, и добил в шайбу в ворота.

Что же касается Кузнецова, то ему требуется время на адаптацию, надо привыкнуть к новой площадке. Хотя он в отличие от Кучерова сразу заявил, что большой лед его не пугает, ему на нем комфортно.

- Показалось, что когда забивал Телегин, одна стойка ворот, хоть и приподнялась, но осталась на штыре, а вторая – съехала в сторону…
- Дальнюю стойку я не видел. Но раз судьи после коллективного обсуждения шайбу засчитали, значит, гол был. Да и жалко было его отменять. Надо поощрять атакующую команду за то, что сражалась до конца, доела момент.

- Латвийцы отличались какой-то чрезмерной агрессией. Этакие прибалтийские канадцы. Этому их заокеанский тренер Боб Хартли научил?
- Не думаю. Сборная Латвии всегда считалась колючей. Еще рижское «Динамо» Виктора Тихонова отличалось скоростью и силовой борьбой. Однако сил у латвийцев хватило минут на десять первого периода.

- Следующий наш соперник, американцы, действуют в той же агрессивной манере. Стало быть, репетиция перед заключительным матчем в группе удалась?
- Все репетиции закончились в Евротуре и Евровызове. На чемпионате мира ко всем соперникам надо относиться уважительно. Что и делает сборная России.

- И все-таки идеальных команд не бывает. Какие-то изъяны у нашей сборной отметите?
- Пожалуйста. Добившись перевеса в счете, наши форварды стали злоупотреблять передачами. Отдавали шайбу, когда напрашивался бросок. В результате Шипачев и Дадонов не смогли пополнить снайперский счет. Да и Сорокин без дела не остался. Особенно во втором периоде, когда наши защитники позволили себе некоторые вольности.

- Похвалите нашего резервного вратаря за сухой дебют на этом чемпионате мира?
- Конечно! Сорокин сыграл очень надежно и главное спокойно. Рационально. Когда нужно, подчистил огрехи защитников и остался сухим. Молодец!

- Но почему в запасе сидел не еще один резервист Шестеркин, а наш первый номер Василевский? Неужели нельзя было дать ему выходной?
- Это решение тренеров я одобряю и поддерживаю. Во-первых, неизвестно, по какому сценарию пошел бы матч. А во-вторых, Василевского надо держать в хорошем игровом тонусе.

- Матч с американцами наши начнут после минимально допустимой по правилам ИИХФ паузы – 18-ти часов после окончания игры со сборной Латвии. Хватит ли у подопечных Олега Знарка физических и эмоциональных сил на решающий поединок?
- Хватит. Я уверен. Это в прошлом сезоне Знарок в Евротуре беспокоился на этот счет, когда в его команде было немало ветеранов. Теперь же команда у нас молодая и голодная до побед.

Америка, к бортику! Сегодня наши разгромили латышей, а завтра встретятся с США

Матч

Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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