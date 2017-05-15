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Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелке

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелке
Источник: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с голкипером сборной России Ильей Сорокиным.

Чемпионат мира еще не начался, но сборная России сразу определилась с тем, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский будет на турнире первым номером. Необычное было в том, что Василевский играл все матчи подряд в режиме нон-стоп, хотя на групповом этапе обычно и другие вратари получают практику.

Также не забывайте, что Василевский не сможет поехать на Олимпиаду в Пхенчхан, а вот Илья Сорокин наверняка будет там основным вратарем сборной России.

Но вот голкипер ЦСКА дождался своего шанса.

- Мы изначально планировали Илью Сорокина на этот матч, - объяснил тренер вратарей Рашит Давыдов после утренней раскатки. – Потому что встреча с Латвией поздняя, а во вторник против США играем днем. В прошлый раз, когда матчи были спаренными (Италия и Германия), мы могли выставить Андрея Василевского два раза. Но теперь исходим из состояния первого вратаря. Ему не нужно в данном случае распыляться.

- Как же тогда Илье Сорокину держаться в тонусе?
- Знаете, он достаточно много сыграл на подготовительном этапе. Но когда ты просто тренируешься – это одно дело. А когда работаешь на льду и знаешь, что тебя ждет матч – совсем другое. Так что Илюха много пахал на тренировках.

- Не замерзнет ли Илья Сорокин в воротах?
- Ну что вы, матч против Латвии будет тяжелым. Мы готовимся к трудной битве. Работы у Сорокина будет много.

- Но вы знаете, сборная Латвии сняла с игры основного вратаря и двух лидеров?
- Нет, мы об этом не знаем. Мы готовимся к серьезному матчу, - отрезал Давыдов.

…Как Сорокин провел этот поединок? Безукоризненно!

24 отраженных броска – особенно много работы было у Ильи во втором периоде (12). Он тащил все. Хотя в микст-зоне показалось, что настроение у Сорокина не очень. Видимо потому, что вратарь понимает – во вторник против сборной США сыграет не он.

- Спасибо за поздравление с «сухарем», - сказал Илья Сорокин после матча. – Игра получилась напряженной, хотя было маловато бросков в первом и третьем периодах. Честно сказать, я чувствовал себя не в своей тарелке. Давно не играл. Но партнеры помогли, спасибо им большое.

- Выделите какой-то опасный момент у игроков сборной Латвии?
- Знаете, все как-то ровно прошло. Даже вспомнить нечего.

- Вы на этом чемпионате мира провели только четыре периода – еще были 20 минут с итальянцами, когда вы отразили все четыре броска. Тяжело входить в игру, когда имеешь так мало практики?
- Что есть, то есть. Надо готовиться к тому, что ты можешь выйти в любой момент.

- Как у вас складывается общение с Андреем Василевским?
- Все отлично. С первого дня у нас сложились хорошие отношения.

- Но вы надеетесь, что еще сыграете на чемпионате мира?
- Как будет, так будет.

- Рашит Давыдов объяснил, что если Илья Сорокин мало выходит в матчах, то он на тренировке работает больше, чем играющий вратарь. Какие нюансы на таких занятиях?
- Мы тесно работаем с тренером вратарей, у нас идет хороший процесс. Не буду вдаваться в подробности, но в этом плане у нас все нормально.

- Сборная России одержала шесть побед в шести матчах. Как вам игра команды? Поделитесь мнением.
- Давайте пока не будем выносить оценки. Надо работать дальше, главные матчи впереди.

- Вам удалось посмотреть тут игру сборной США?
- Нет, еще не удалось. Но у нас будет специальный разбор перед матчем во вторник.

- Какие вратари на чемпионате мира из других команд привлекают ваше внимание?
- Если честно, я за другими матчами пристально не слежу. Мне трудно сказать…

- Какой опыт вы получаете на этом турнире, хотя чаще всего сидите в запасе?
- Колоссальный!

Матч

Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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