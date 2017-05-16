Евгений Кузнецов: Вы в хоккее понимаете? Я с передачами не жадничал!

Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над Латвией (5:0) и свой первый матч на ЧМ-2017.

- Немного непривычно было вернуться из того хоккея в этот, - признался Кузнецов. – Но в третьем периоде вроде поинтереснее стало получаться. Хотя хоккей прилично отличается. Поэтому для меня очень полезная игра сегодня была. Обязательно посмотрю смены на видел. Как там что получалось. Думаю, что завтра все гораздо лучше будет.



- Не сложно было от того, что крайние нападающие в вашем звене постоянно менялись?

- Это ребятам было тяжело, потому что приходилось смену пропускать. Но, я думаю, это все равно лучше, чем просто на лавке сидеть.

- С акклиматизацией уже справились?

- Тут все хорошо.

- Сегодня вы передерживали шайбу, не бросали, - рискнул упрекнуть Кузнецова один из моих коллег.

- Вы в хоккее что ли понимаете? – Тут же ответил Евгений вопросом на вопрос. – Я то думал, что я хоккеист. И мне виднее, как с шайбой обращаться. А журналисты свое дело должны делать. Я же говорю, непривычно немного было. Пытался почувствовать хоккей на больших площадках. А без шайбы это сделать тяжело. Не скажу, что я с передачами жадничал и одеяло на себя тянул. Такого не было. Когда видел, что мой пас нужен – отдавал.

- Можно сказать, что в следующем матче для нашей команды уже плей-офф начнется?

- Нет. Мы же пока на групповой стадии? Но вот хоккей в поединке с американцами точно будет плей-оффный! Это факт.

- В Париж на четвертьфинал хотите поехать? Если проиграем американцам, то это вполне возможно.

- Спасибо, но мне и здесь хорошо.