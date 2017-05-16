Олег Знарок: Что я думаю о словах Мерзликинса? Да мы не знакомы! (видео)

Обозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с главным тренером сборной России Олегом Знарком.





- Олег Валерьевич, каково так крупно разбираться со сборной Латвии? Все-таки не чужая вам команда.



- Обычная игра.

- Вы ожидали другую? Но в последний момент латвийцы оставили в запасе своих лидеров.

- Да нам это неважно. Нам нужно было показать свою игру.

- Вы определились с крайними форвардами для Евгения Кузнецова?

- Нет, мы просто дали возможность сыграть Владимиру Ткачеву, потому что планировали его выпускать в меньшинстве. Поэтому два периода играли вот так.

- По какой схеме вы сыграете против сборной США?

- Семь защитников, 13 форвардов.

- Вы довольны Кузнецовым?

- Конечно. Но он может играть еще лучше. У него сейчас был непростой день. Надеюсь, во вторник он прибавит.

- Вратарь латвийцев Элвис Мерзликинс много наговорил. Вы читали его высказывания?

- Я прессу не читаю.

- А вы знакомы?

- Нет.

- Сборная России больше 180 минут не пропускает ничего. На этом фоне заметны ошибки вашей обороны?

- Естественно. Без ошибок никто не играет. Я всегда чем-то недоволен. Всегда нужно что-то исправлять.

- Артемий Панарин опять вышел в лучшие бомбардиры турнира.

- Я не смотрю за этим. Оставлю эту тему журналистам.

- Что скажете о Ничушкине?

- Валерка сыграл в свой хоккей. Выполнял те функции, которые мы от него требовали. Не только игра в обороне, но и в большинстве, и «5 на 5» вылезал на ворота. Он делал то, что может.

- Важно ли для сборной России занять первое место в группе?

- Я думаю, что да. Что скажу об американцах? Мы их еще посмотрим. Будем готовиться к этой игре.

- Насколько этот матч против США будет по стилю похож на игру с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира?

- А что, у американцев молодая команда?

- Они первые по возрасту на турнире.

- А вторые кто?

- Россия.

- Ну вот.

- Телегин забил столько же, как за весь сезон. Почему у него так идет?

- Это вы у Ивана спросите.

- Как вам пара Зуб – Орлов?

- Неплохо выглядела. Орлову после перелета было тяжело. Все равно есть адаптация. Но во вторник он сыграет лучше.

- Реально ли выдержать этот темп по реализации большинства до конца турнира?

- А почему нет? У нас есть мастера, которые могут это исполнить.