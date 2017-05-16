Олег Знарок: Что я думаю о словах Мерзликинса? Да мы не знакомы! (видео)
Обозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с главным тренером сборной России Олегом Знарком.
- Олег Валерьевич, каково так крупно разбираться со сборной Латвии? Все-таки не чужая вам команда.
- Обычная игра.
- Вы ожидали другую? Но в последний момент латвийцы оставили в запасе своих лидеров.
- Да нам это неважно. Нам нужно было показать свою игру.
- Вы определились с крайними форвардами для Евгения Кузнецова?
- Нет, мы просто дали возможность сыграть Владимиру Ткачеву, потому что планировали его выпускать в меньшинстве. Поэтому два периода играли вот так.
- По какой схеме вы сыграете против сборной США?
- Семь защитников, 13 форвардов.
- Вы довольны Кузнецовым?
- Конечно. Но он может играть еще лучше. У него сейчас был непростой день. Надеюсь, во вторник он прибавит.
- Вратарь латвийцев Элвис Мерзликинс много наговорил. Вы читали его высказывания?
- Я прессу не читаю.
- А вы знакомы?
- Нет.
- Сборная России больше 180 минут не пропускает ничего. На этом фоне заметны ошибки вашей обороны?
- Естественно. Без ошибок никто не играет. Я всегда чем-то недоволен. Всегда нужно что-то исправлять.
- Артемий Панарин опять вышел в лучшие бомбардиры турнира.
- Я не смотрю за этим. Оставлю эту тему журналистам.
- Что скажете о Ничушкине?
- Валерка сыграл в свой хоккей. Выполнял те функции, которые мы от него требовали. Не только игра в обороне, но и в большинстве, и «5 на 5» вылезал на ворота. Он делал то, что может.
- Важно ли для сборной России занять первое место в группе?
- Я думаю, что да. Что скажу об американцах? Мы их еще посмотрим. Будем готовиться к этой игре.
- Насколько этот матч против США будет по стилю похож на игру с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира?
- А что, у американцев молодая команда?
- Они первые по возрасту на турнире.
- А вторые кто?
- Россия.
- Ну вот.
- Телегин забил столько же, как за весь сезон. Почему у него так идет?
- Это вы у Ивана спросите.
- Как вам пара Зуб – Орлов?
- Неплохо выглядела. Орлову после перелета было тяжело. Все равно есть адаптация. Но во вторник он сыграет лучше.
- Реально ли выдержать этот темп по реализации большинства до конца турнира?
- А почему нет? У нас есть мастера, которые могут это исполнить.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция