Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция- : -Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Знарок: Что я думаю о словах Мерзликинса? Да мы не знакомы! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок: Что я думаю о словах Мерзликинса? Да мы не знакомы! (видео)
Источник: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с главным тренером сборной России Олегом Знарком.


- Олег Валерьевич, каково так крупно разбираться со сборной Латвии? Все-таки не чужая вам команда.

- Обычная игра.

- Вы ожидали другую? Но в последний момент латвийцы оставили в запасе своих лидеров.

- Да нам это неважно. Нам нужно было показать свою игру.

- Вы определились с крайними форвардами для Евгения Кузнецова?

- Нет, мы просто дали возможность сыграть Владимиру Ткачеву, потому что планировали его выпускать в меньшинстве. Поэтому два периода играли вот так.

- По какой схеме вы сыграете против сборной США?

- Семь защитников, 13 форвардов.

- Вы довольны Кузнецовым?

- Конечно. Но он может играть еще лучше. У него сейчас был непростой день. Надеюсь, во вторник он прибавит.

- Вратарь латвийцев Элвис Мерзликинс много наговорил. Вы читали его высказывания?

- Я прессу не читаю.

- А вы знакомы?

- Нет.

- Сборная России больше 180 минут не пропускает ничего. На этом фоне заметны ошибки вашей обороны?

- Естественно. Без ошибок никто не играет. Я всегда чем-то недоволен. Всегда нужно что-то исправлять.

- Артемий Панарин опять вышел в лучшие бомбардиры турнира.

- Я не смотрю за этим. Оставлю эту тему журналистам.

- Что скажете о Ничушкине?

- Валерка сыграл в свой хоккей. Выполнял те функции, которые мы от него требовали. Не только игра в обороне, но и в большинстве, и «5 на 5» вылезал на ворота. Он делал то, что может.

- Важно ли для сборной России занять первое место в группе?

- Я думаю, что да. Что скажу об американцах? Мы их еще посмотрим. Будем готовиться к этой игре.

- Насколько этот матч против США будет по стилю похож на игру с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира?

- А что, у американцев молодая команда?

- Они первые по возрасту на турнире.

- А вторые кто?

- Россия.

- Ну вот.

- Телегин забил столько же, как за весь сезон. Почему у него так идет?

- Это вы у Ивана спросите.

- Как вам пара Зуб – Орлов?

- Неплохо выглядела. Орлову после перелета было тяжело. Все равно есть адаптация. Но во вторник он сыграет лучше.

- Реально ли выдержать этот темп по реализации большинства до конца турнира?

- А почему нет? У нас есть мастера, которые могут это исполнить.

Матч

Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Не знаком с Мерзликинсом и не читал его словГлавный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Латвии на чемпионате мира (5:0) сказал, что он не знает, что сказал вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликинс.Олег Знарок: Валерка Ничушкин сыграл в свой хоккейГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.Олег Знарок: В матче с Латвией нам нужно было показать свою игруГлавный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.Евгений Кузнецов: Вы в хоккее понимаете? Я с передачами не жадничал!Евгений Кузнецов: Вы в хоккее понимаете? Я с передачами не жадничал!Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над Латвией (5:0) и свой первый матч на ЧМ-2017.Евгений Кузнецов: Думаю, завтра все будет лучшеФорвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над Латвией (6:0) и свой первый матч на ЧМ-2017.Илья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелкеИлья Сорокин: Я чувствовал себя не в своей тарелкеОбозреватель «Советского спорта» после матча с Латвией (5:0) пообщался с голкипером сборной России Ильей Сорокиным.Борис Майоров: У Знарка даже Телегин и Андронов играют в хоккейБорис Майоров: У Знарка даже Телегин и Андронов играют в хоккейЭксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги предпоследнего матча сборной России.Хет-трик Русселя помог французам обыграть словенцевХоккеисты сборной Франции в своем седьмом матче чемпионата мира переиграли команду Словении.Америка, к бортику! Сегодня наши разгромили латышей, а завтра встретятся с СШААмерика, к бортику! Сегодня наши разгромили латышей, а завтра встретятся с СШАСборная России одерживает шестую победу на ЧМ-2017. Латвия повержена со счетом 5:0. Но лидер группы определится во вторник…Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Сборная России всухую разгромила ЛатвиюСборная России обыграла команду Латвии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.Александр Кожевников: Миронова везут на ЧМ, а он контракт в НХЛ подписываетДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.Александр Кожевников: По таланту надо брать Капризова, а не НичушкинаДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.Стефан Маир: Этот чемпионат даст Италии очень много в плане опытаГлавный тренер сборной Италии Стефан Маир подвел итог выступления команды на чемпионате мира.Россия – Латвия. ОнлайнВ матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Латвии.Николай Элерс: Чемпионат мира будет большим событием для всей ДанииНападающий сборной Дании Николай Элерс подвел итог выступления команды на чемпионате мира.Джулио Сканделла: Сборная Италии покажет себя в следующем годуНападающий сборной Италии Джулио Сканделла считает, что национальной команде по силам вернуться в элитный дивизион чемпионата мира в следующем году.Янне Карлссон: Хочу продолжить работать со сборной ДанииГлавный тренер сборной Дании Янне Карлссон заявил, что хотел бы продолжить работу с национальной командой в следующем сезоне и возглавлять ее на домашнем чемпионате мира.Андреас Бернард: Похоже, Италии еще рано играть на таком уровнеВратарь сборной Италии Андреас Бернард повел итог выступления команды на чемпионате мира.Сборная Канады всухую разгромила НорвегиюСборная Канады взяла верх над командой Норвегии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.
MMA
«Психотропный» бизнес Джонсона, миллионы рублей Миочича и лучший боец мира. Главные новости ММА за понедельник
Хоккей
Сборная России всухую разгромила Латвию
Футбол
Александр Бубнов: Считаю Фернандо лучшим игроком сезона в РФПЛ
Футбол
Лукас Фернандо: Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой
все новости
Латвия
Латвиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости