Полосатая Америка Знарка
Превью заключительного
матча сборной России на групповом этапе с американцами.
Наши разошлись
не на шутку. Разразились голевым дождем, повесили амбарный замок на свои
ворота. Илья Сорокин остался верен себе – продолжил сухую серию на взрослых
чемпионатах мира. Правда, вчерашний матч может стать для него прощальным на
турнире в Кельне и, быть может, в Париже.
В Париж наши отправятся в среду, если уступят
первое место в группе «А» сборной США и если при этом сборная Германии
зацепится за плей-офф. Россиян устроит даже поражение в овертайме или по
буллитам. В этом случае они сохранят лидерство.
Но такой вариант унизителен для главного тренера
сборной России Олега Знарка. У него со звездно-полосатыми особые счеты. На
ЧМ-2014 в Минске наши катком прошлись по американцам с их закатившейся звездой
в воротах Тимом Томасом (6:1). В том матче (от 12 мая 2014) дебютировал на
чемпионатах мира Андрей Василевский.
Через год в Остраве сборная Знарка была бита
звездно-полосатыми 2:4, а наш тренер не нашел ничего лучшего, чем обвинить в
поражении судью Маркуса Виннерборга (с ним в тандеме работал немец Даниэль
Пехачек).
В полуфинале (уже в Праге) соперники сошлись
снова. Тот матч можно считать бенефисом вратаря Сергея Бобровского. Два с
половиной периода он держал свою команду в игре, пока Сергей Мозякин не поразил
ворота Коннора Хеллебайка фирменным кистевым броском. Остальные три шайбы наши
забили вдогонку – 4:0.
На ЧМ-2016 в Москве сборная России в
утешительном финале выместила на звездно-полосатых всю злость за осечку в
полуфинале с финнами – 7:2.
Кубок мира, где россияне схлестнулись со сборной
молодых звезд Северной Америки и обыграли ее 4:3, можно было б не вспоминать,
если бы не одно но. За ту команду играли нынешние лидеры американцев Джек
Айкел, Джонни Годро, Дилан Ларкин.
- Американцев отличает скорость и наглость, -
отметил сегодня ночью в телеинтервью наставник олимпийской сборной России Олег
Браташ. – Однако по сумме мастерства наши превосходят соперников. Надо это
использовать.
Наши выйдут на лед после паузы всего в 18 часов,
звездно-полосатые сутки отдыхали и готовились. Вопрос – как?
Это в прошлом сезоне Знарок опасался спаренных
матчей. Ныне у него молодая команда и заводная команда. Вряд ли она уступит в
скорости и боевитости американцам.
Кстати, забыл любопытный штрих. Впервые я увидел
Годро и защитника Джейкоба Троубу на молодежном чемпионате мира в Уфе, где они
завоевали золотые медали. Но матч в группе наши у будущих чемпионов мира
выиграли 2:1. Во многом благодаря великолепному Василевскому. Уверен, что Вася
выручит и сегодня.
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция