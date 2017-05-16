Полосатая Америка Знарка

Превью заключительного матча сборной России на групповом этапе с американцами.

Наши разошлись не на шутку. Разразились голевым дождем, повесили амбарный замок на свои ворота. Илья Сорокин остался верен себе – продолжил сухую серию на взрослых чемпионатах мира. Правда, вчерашний матч может стать для него прощальным на турнире в Кельне и, быть может, в Париже.

В Париж наши отправятся в среду, если уступят первое место в группе «А» сборной США и если при этом сборная Германии зацепится за плей-офф. Россиян устроит даже поражение в овертайме или по буллитам. В этом случае они сохранят лидерство.

Но такой вариант унизителен для главного тренера сборной России Олега Знарка. У него со звездно-полосатыми особые счеты. На ЧМ-2014 в Минске наши катком прошлись по американцам с их закатившейся звездой в воротах Тимом Томасом (6:1). В том матче (от 12 мая 2014) дебютировал на чемпионатах мира Андрей Василевский.

Через год в Остраве сборная Знарка была бита звездно-полосатыми 2:4, а наш тренер не нашел ничего лучшего, чем обвинить в поражении судью Маркуса Виннерборга (с ним в тандеме работал немец Даниэль Пехачек).

В полуфинале (уже в Праге) соперники сошлись снова. Тот матч можно считать бенефисом вратаря Сергея Бобровского. Два с половиной периода он держал свою команду в игре, пока Сергей Мозякин не поразил ворота Коннора Хеллебайка фирменным кистевым броском. Остальные три шайбы наши забили вдогонку – 4:0.

На ЧМ-2016 в Москве сборная России в утешительном финале выместила на звездно-полосатых всю злость за осечку в полуфинале с финнами – 7:2.

Кубок мира, где россияне схлестнулись со сборной молодых звезд Северной Америки и обыграли ее 4:3, можно было б не вспоминать, если бы не одно но. За ту команду играли нынешние лидеры американцев Джек Айкел, Джонни Годро, Дилан Ларкин.

- Американцев отличает скорость и наглость, - отметил сегодня ночью в телеинтервью наставник олимпийской сборной России Олег Браташ. – Однако по сумме мастерства наши превосходят соперников. Надо это использовать.

Наши выйдут на лед после паузы всего в 18 часов, звездно-полосатые сутки отдыхали и готовились. Вопрос – как?

Это в прошлом сезоне Знарок опасался спаренных матчей. Ныне у него молодая команда и заводная команда. Вряд ли она уступит в скорости и боевитости американцам.

Кстати, забыл любопытный штрих. Впервые я увидел Годро и защитника Джейкоба Троубу на молодежном чемпионате мира в Уфе, где они завоевали золотые медали. Но матч в группе наши у будущих чемпионов мира выиграли 2:1. Во многом благодаря великолепному Василевскому. Уверен, что Вася выручит и сегодня.