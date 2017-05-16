Пирошоу, драки, ОМОН. Чего ждет Тула от приезда фанатов «Спартака» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Список Черчесова

Вчера Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций. До турнира еще месяц, многое может произойти. Например, Дзюба получит травму, а Чалов в оставшихся матчах забьет восемь голов… Так что перестановки в составе обязательно будут. В окончательную заявку войдут только 23 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба – «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

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Вопросов немного. Только четверо как-то уж совсем не вписываются: Гилерме, Нойштедтер, Тарасов и Канунников. Вызов Нойштедтера еще можно объяснить дефицитом центральных защитников. А вот вратарь, опорник и нападающий в этом сезоне не показали ничего. ОсобенноТарасов.



Фото: РФС

А в целом, состав объективный. Сам Виталий Мутко его одобрил.

– Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими, они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно. По каждому футболисту тренерский штаб сборной провел большую работу. Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов. 22-го числа будет назван список, более приближенный к окончательному, скорее всего, в него войдут 26 человек, которые поедут уже непосредственно на сбор. Ну а окончательный состав на Кубок конфедераций будет назван после сбора.

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Лучшее, что есть в этом составе, – центральная ось: Глушаков, Зобнин, Головин, Миранчук, Газинский, Смолов. Крепкие, технически оснащенные исполнители. И еще совсем молодые, если говорить о Зобнине, Головине и Миранчуке. Каждый из них способен вырасти в большого игрока. В общем, есть исполнители, вокруг которых можно строить игру. Дело за малым – построить. Здесь-то и начинаются проблемы…



Фото: РФС

Сборная России соберется в Москве 25 мая. С 26 мая по 3 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии. 5 июня в Будапеште пройдет контрольный матч с Венгрией, 9 июня – в Москве с Чили.

Девиз сборной России на Кубке конфедераций – «Будь верен своей команде». Не совсем, правда, понятно, к чему это и о чем это. Если только не троллинг Дзюбы и некоторых других главных героев нашего футбола.

Приготовления Тулы

Ажиотаж вокруг матчей «Спартака» такой, что клубы премьер-лиги придумывают разные хитрые схемы, чтобы не обделить своих болельщиков. Их можно понять: в Краснодаре, например, фанатов красно-белых было, наверное, больше, чем собирают московские клубы на домашних матчах.

Первым, так сказать, новатором стал ЦСКА, который продавал билеты на дерби таким образом, чтобы отсеять как можно больше болельщиков гостей, – в кассах нужно было предъявить билет на один из предыдущих домашних матчей ЦСКА. Впрочем, армейцам это не очень-то и помогло.

Теперь тульский «Арсенал» пошел тем же путем. В клубе опасаются, что заключительный домашний матч станет для туляков гостевым. Если в Краснодар приехало около 10 тысяч красно-белых, то сколько может приехать в Тулу, которая намного ближе? На закрытие-то золотого сезона! Возможно, столько, что «Зениту» придется экстренно заказывать исследование с тем, чтобы подтвердить: питерская команда – самая популярная в стране.

Дискриминация по территориальному признаку. Колонка Евгения Дзичковского

В воскресенье «Арсенал» опубликовал на своем сайте следующую новость.





Хочешь на футбол – предъяви паспорт с тульской пропиской. Совсем не уважают в Туле Конституцию страны! Впрочем, клуб, осознав, что рискует разжечь крутой скандал, на следующий день выступил с другим объявлением.





Теперь не придерешься. Как можно обвинять в чем-то туляков, которые так заботятся о болельщиках своего соперника. Даже пряники приготовили!

Безусловно, это будет один из самых громких выездов за последние годы.

А вообще в Туле частенько вспыхивают беспорядки. Вот подборка.





















Можно понять руководство «Арсенала»? И не только понять, но и посочувствовать.

Бонус. Прощальный матч Лоськова

Трогательный ролик от «Локо-ТВ».



