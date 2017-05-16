Хосеп Гвардиола: Из «Барсы» или «Баварии» за такой сезон меня бы уже уволили
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что рад остаться в клубе и постарается в следующем сезоне показать более высокие результаты.
46-летний специалист возглавил английский клуб в феврале 2016 года. «Горожане» подписали с ним контракт на три года с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон. Руководство «Сити» связывало огромные надежды с тренером. Но первый сезон для испанского специалиста сложился в Англии не так удачно. Команда не завоевала ни одного трофея и завершит выступление в АПЛ в Топ-4.
Гвардиола признался, что его работа будет под угрозой, если
в следующем сезоне ему не удастся улучшить результаты. По словам тренера,
такие клубы как «Барселона» и «Бавария» уже давно указали бы ему на дверь в
подобной ситуации.
- В моей ситуации практически любой клуб уволил бы меня,
потому что я должен был показать результат. Когда я возглавил «Барселону», на меня
оказывалось большое давление. В испанском
клубе, если ты не выигрываешь в течение полугода, — уходишь. В таких командах,
как «Барселона» или «Бавария», нужно побеждать сразу и много. Если
что-то не получается, второго шанса тебе уже не дадут.
В «Сити» мне дали второй шанс. Мы постараемся в следующем
сезоне показать более высокий результат, чем в этом.
Если в следующем сезоне что-то пойдет не так, у меня еще
останется год контракта с клубом. Но понятно, что я уже вряд ли останусь в команде,
еще одного шанса мне не дадут.
На меня не нужно давить, говорить, что мы должны выигрывать. Я сам все знаю. Я приехал в Англию, чтобы побеждать, для меня результат не менее важен, чем для руководства. Если не получится – поеду домой. Я постараюсь с клубом, с игроками, с персоналом, со спортивным директором выиграть трофеи в следующем сезоне.
В этом году результаты были показаны не очень хорошие, но ведь тренера судят не только по результатам, но и по игре команды. Может, по этому я до сих пор нахожусь в клубе.
Я понимаю, что меня не будут ценить по моим старым заслугам.
Меня не оставят в клубе, только потому что я Пеп. Сейчас надо все доказывать
заново, - цитирует Гвардиолу Daily Mail.
По словам испанца, он постоянно общается с
президентом клуба и обсуждает игру команды.
- Мы говорим каждый день о том, что произошло, что мы
сделали в прошлом матче и что нужно еще сделать, чтобы улучшить игру команды, -
добавил наставник.
Гвардиола считает, что игроки тоже должны
взять часть вины на себя за невыполнение задач клуба.
- В футболе все зависит от качества футболистов. Тренеры
не выходят на поле, они следят за игрой со стороны. У нас в команде есть много
хороших игроков, но я считаю, что в этом сезоне они не смогли реализовать свой потенциал
на все сто процентов. Они могли играть лучше.
Мое единственное сожаление - мы не смогли бороться до конца в премьер-лиге. По сути, два месяца назад мы выбыли из борьбы. Я считаю, что уровень команды позволяет биться до конца и выигрывать трофеи, - заключит испанский тренер.
Напомним, что Гвардиола выиграл в общей сложности 21 трофей за семь лет работы в Испании и Германии. После 36 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в АПЛ, в активе команды 72 очка. Следующую игру «горожане» проведут с «Вест Бромвичем», встреча состоится сегодня в 22:00 мск.
Матч
Место и дата
16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция