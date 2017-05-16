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Хосеп Гвардиола: Из «Барсы» или «Баварии» за такой сезон меня бы уже уволили

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хосеп Гвардиола
Хосеп ГвардиолаИсточник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что рад остаться в клубе и постарается в следующем сезоне показать более высокие результаты.

46-летний специалист возглавил английский клуб в феврале 2016 года. «Горожане» подписали с ним контракт на три года с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон. Руководство «Сити» связывало огромные надежды с тренером. Но первый сезон для испанского специалиста сложился в Англии не так удачно. Команда не завоевала ни одного трофея и завершит выступление в АПЛ в Топ-4.

Гвардиола признался, что его работа будет под угрозой, если в следующем сезоне ему не удастся улучшить результаты. По словам тренера, такие клубы как «Барселона» и «Бавария» уже давно указали бы ему на дверь в подобной ситуации.

- В моей ситуации практически любой клуб уволил бы меня, потому что я должен был показать результат. Когда я возглавил «Барселону», на меня оказывалось большое давление. В испанском клубе, если ты не выигрываешь в течение полугода, — уходишь. В таких командах, как «Барселона» или «Бавария», нужно побеждать сразу и много. Если что-то не получается, второго шанса тебе уже не дадут.

В «Сити» мне дали второй шанс. Мы постараемся в следующем сезоне показать более высокий результат, чем в этом.

Если в следующем сезоне что-то пойдет не так, у меня еще останется год контракта с клубом. Но понятно, что я уже вряд ли останусь в команде, еще одного шанса мне не дадут.

На меня не нужно давить, говорить, что мы должны выигрывать. Я сам все знаю. Я приехал в Англию, чтобы побеждать, для меня результат не менее важен, чем для руководства. Если не получится – поеду домой. Я постараюсь с клубом, с игроками, с персоналом, со спортивным директором выиграть трофеи в следующем сезоне.

В этом году результаты были показаны не очень хорошие, но ведь тренера судят не только по результатам, но и по игре команды. Может, по этому я до сих пор нахожусь в клубе.

Я понимаю, что меня не будут ценить по моим старым заслугам. Меня не оставят в клубе, только потому что я Пеп. Сейчас надо все доказывать заново, - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

По словам испанца, он постоянно общается с президентом клуба и обсуждает игру команды.

- Мы говорим каждый день о том, что произошло, что мы сделали в прошлом матче и что нужно еще сделать, чтобы улучшить игру команды, - добавил наставник.

Гвардиола считает, что игроки тоже должны взять часть вины на себя за невыполнение задач клуба.

- В футболе все зависит от качества футболистов. Тренеры не выходят на поле, они следят за игрой со стороны. У нас в команде есть много хороших игроков, но я считаю, что в этом сезоне они не смогли реализовать свой потенциал на все сто процентов. Они могли играть лучше.

Мое единственное сожаление - мы не смогли бороться до конца в премьер-лиге. По сути, два месяца назад мы выбыли из борьбы. Я считаю, что уровень команды позволяет биться до конца и выигрывать трофеи, - заключит испанский тренер.

Напомним, что Гвардиола выиграл в общей сложности 21 трофей за семь лет работы в Испании и Германии. После 36 туров «Манчестер Сити» занимает четвертое место в АПЛ, в активе команды 72 очка. Следующую игру «горожане» проведут с «Вест Бромвичем», встреча состоится сегодня в 22:00 мск.

Матч

Манчестер Сити - Вест Бромвич

Место и дата

16 мая 22:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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