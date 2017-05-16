«Чемпионство «Спартака» – это плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»
Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита»
последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры. А
защитник сборной России Игорь Смольников назвал главную собственную проблему «Зенита».
Николас Ломбертс: «Зениту» нужны новые игроки, чтобы стать чемпионом
–
Русский или английский? – важно понять, на каком языке бельгиец хочет попрощаться.
–
Французский! Или голландский, – шутит Нико, но в итоге останавливается все же
на русском. За весь разговор он переспросит только один раз, когда речь пойдет
про борьбу с ЦСКА за Лигу чемпионов.
–
Я помню, как здесь, на базе, было только одно поле, – на секунду Ломбертс
возвращает свой 2007-й. – Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне
было даже страшно. Но после 10 лет Петербург стал моим домом, Петербург и
останется моим домом. Буду скучать по «Зениту», по болельщикам. Однако я хочу
играть еще три года, потому что хочу поехать на чемпионат мира в Россию.
Поэтому уезжаю в «Остенде».
– Вы не хотели, чтобы
«Спартак» стал чемпионом, а он все-таки стал.
– Да-а, не хотел. Это плохо, плохо. Но это жизнь!
– Игра с «Краснодаром»
пройдет на «Петровском». Насколько это в плюс?
– Это лучше для нас. На новом стадионе газон плохой, но я хотел сыграть хоть одну минуту на новом стадионе. «Петровский» – тоже очень хорошо, я ведь провел на нем десять лет. Поле там отличное, и это плюс: мы же не играем длинными передачами, только по земле – будет легче.
– Играть лучше. Мы потеряли очень легкие очки против маленьких команд – с «Амкаром», например. Может, новые игроки нужны, новый центральный защитник (смеется). Думаю, будет лучше в следующем году.
– Какое самое яркое
воспоминание за эти 10 лет вы оставите в своем сердце?
– Когда мы стали чемпионами в Раменском. Никогда не забуду первое чемпионство – оно самое важное, и Кубок УЕФА тоже.
– В России вы научились
по-настоящему ездить на машине?
– Я люблю ездить в России, потому что в Бельгии все медленно. А тут можно налево, направо – лучше в общем!
–
Недавно вы сказали, что в Бельгии бывает так, что вашей супруге опасно даже
выходить на улицу.
– Нет-нет, таких проблем нет. У нас все в порядке
–
Насколько в команде уверены, что «Зенит» займет второе место и выйдет в Лигу
чемпионов?
– ЦСКА же должен потерять очки. А нам нужно победить в оставшихся двух матчах. Шанс – 50 процентов. Мы должны быть на втором месте. К сожалению, уже ничего не поделать с тем, что «Спартак» – чемпион. Но по сравнению с ЦСКА у нас команда точно лучше.
На
этом Нико трогательно прощается: взмах рукой и интригующая фраза «Увидимся! Может,
еще через десять лет».
Игорь Смольников: Другие фамилии в составе сборной – не мое дело
Не
такой расслабленный, гораздо более сосредоточенный и немногословный Игорь
Смольников, пока Ломбертс говорит на неродном русском, терпеливо дожидается
своей очереди несколько минут.
Защитник сборной накануне «Краснодара» – второй говорящий от «Зенита», вместо Мирчи Луческу. Румынский тренер после чемпионского для «Спартака» поражения от «Терека» обвинял петербургских журналистов в отсутствии поддержки. Логично, что Луческу отказывается от разговора с теми, кто перестал ему нравиться.
–
Всех обрадовало, что будем играть на хорошем поле «Петровского», – начинает
Смольников с главной нетурнирной темы матча «Зенит» – «Краснодар». – Игра
домашняя, у нас есть шанс на второе место, но все зависит не от нас.
– Это уже не мое дело, но для любого спортсмена честь – попасть в сборную России на такой турнир.
– В Самаре «Зенит» играл
лучше, чем в последних матчах. За счет чего?
– Понимали, что некуда отступать. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, было легче. Второй тайм начали не так, как первый, были проблемы из-за этого.
–
Насколько давит тот факт, что ЦСКА – второй?
– Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остается выиграть свои матчи и надеяться на осечку армейцев.
На самое тренировке Артем Дзюба и Александр Кержаков даже в простом упражнении типа челночного бега устраивают соревнование: причем правила по ходу, похоже, устанавливает Дзюба. Так, чтобы выиграть. А тренер по физподготовке очень задорно командует футболистами: кричит «хоп» под каждое движение. А иногда проскакивает и «хип». Или это кто-то из свободных игроков прикрикивает для смеха.
А в целом игроки за это упражнение легко доводят газон своей базы примерно до того состояния, в котором сейчас поле нового стадиона.
Потом футболисты для игровой тренировки перемещаются на соседнюю площадку с отличной поляной. Все как в жизни.