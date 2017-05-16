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«Чемпионство «Спартака» – это плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Чемпионство «Спартака» – это плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»
Источник: ФК «Зенит»

Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита» последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры. А защитник сборной России Игорь Смольников назвал главную собственную проблему «Зенита».

Николас Ломбертс: «Зениту» нужны новые игроки, чтобы стать чемпионом

– Русский или английский? – важно понять, на каком языке бельгиец хочет попрощаться.

– Французский! Или голландский, – шутит Нико, но в итоге останавливается все же на русском. За весь разговор он переспросит только один раз, когда речь пойдет про борьбу с ЦСКА за Лигу чемпионов.

– Я помню, как здесь, на базе, было только одно поле, – на секунду Ломбертс возвращает свой 2007-й. – Я немногое знал о «Зените», когда пришел сюда. Мне было даже страшно. Но после 10 лет Петербург стал моим домом, Петербург и останется моим домом. Буду скучать по «Зениту», по болельщикам. Однако я хочу играть еще три года, потому что хочу поехать на чемпионат мира в Россию. Поэтому уезжаю в «Остенде».

– Вы не хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом, а он все-таки стал.
– Да-а, не хотел. Это плохо, плохо. Но это жизнь!

– Игра с «Краснодаром» пройдет на «Петровском». Насколько это в плюс? 
– Это лучше для нас. На новом стадионе газон плохой, но я хотел сыграть хоть одну минуту на новом стадионе. «Петровский» – тоже очень хорошо, я ведь провел на нем десять лет. Поле там отличное, и это плюс: мы же не играем длинными передачами, только по земле – будет легче.

– Что нужно, чтобы «Зенит» стал чемпионом в следующем сезоне? 
– Играть лучше. Мы потеряли очень легкие очки против маленьких команд – с «Амкаром», например. Может, новые игроки нужны, новый центральный защитник (смеется). Думаю, будет лучше в следующем году.

– Какое самое яркое воспоминание за эти 10 лет вы оставите в своем сердце?
– Когда мы стали чемпионами в Раменском. Никогда не забуду первое чемпионство – оно самое важное, и Кубок УЕФА тоже.

– В России вы научились по-настоящему ездить на машине?
– Я люблю ездить в России, потому что в Бельгии все медленно. А тут можно налево, направо – лучше в общем!

– Недавно вы сказали, что в Бельгии бывает так, что вашей супруге опасно даже выходить на улицу.
– Нет-нет, таких проблем нет. У нас все в порядке

– Насколько в команде уверены, что «Зенит» займет второе место и выйдет в Лигу чемпионов?
– ЦСКА же должен потерять очки. А нам нужно победить в оставшихся двух матчах. Шанс – 50 процентов. Мы должны быть на втором месте. К сожалению, уже ничего не поделать с тем, что «Спартак» – чемпион. Но по сравнению с ЦСКА у нас команда точно лучше.

На этом Нико трогательно прощается: взмах рукой и интригующая фраза «Увидимся! Может, еще через десять лет».

Игорь Смольников: Другие фамилии в составе сборной – не мое дело

Не такой расслабленный, гораздо более сосредоточенный и немногословный Игорь Смольников, пока Ломбертс говорит на неродном русском, терпеливо дожидается своей очереди несколько минут.

Защитник сборной накануне «Краснодара» – второй говорящий от «Зенита», вместо Мирчи Луческу. Румынский тренер после чемпионского для «Спартака» поражения от «Терека» обвинял петербургских журналистов в отсутствии поддержки. Логично, что Луческу отказывается от разговора с теми, кто перестал ему нравиться.

– Всех обрадовало, что будем играть на хорошем поле «Петровского», – начинает Смольников с главной нетурнирной темы матча «Зенит» – «Краснодар». – Игра домашняя, у нас есть шанс на второе место, но все зависит не от нас.

– Как вы восприняли состав сборной России? Может, не нашли какую-то фамилию, которую искали.
– Это уже не мое дело, но для любого спортсмена честь – попасть в сборную России на такой турнир.

– В Самаре «Зенит» играл лучше, чем в последних матчах. За счет чего?
– Понимали, что некуда отступать. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, было легче. Второй тайм начали не так, как первый, были проблемы из-за этого.

– Насколько давит тот факт, что ЦСКА – второй? 
– Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остается выиграть свои матчи и надеяться на осечку армейцев.

На самое тренировке Артем Дзюба и Александр Кержаков даже в простом упражнении типа челночного бега устраивают соревнование: причем правила по ходу, похоже, устанавливает Дзюба. Так, чтобы выиграть. А тренер по физподготовке очень задорно командует футболистами: кричит «хоп» под каждое движение. А иногда проскакивает и «хип». Или это кто-то из свободных игроков прикрикивает для смеха.

А в целом игроки за это упражнение легко доводят газон своей базы примерно до того состояния, в котором сейчас поле нового стадиона.


Потом футболисты для игровой тренировки перемещаются на соседнюю площадку с отличной поляной. Все как в жизни.

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