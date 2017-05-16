«После сбора в Нидерландах отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою»
11 мая в Ростове-на Дону завершился чемпионат России по ММА. Президент Союза ММА России и действующий боец Федор Емельяненко ответил на несколько вопросов корреспондента «Советского спорта»: о своей подготовке к поединку против Мэтта Митриона, а также заявил, что в скором времени спортсмены из команды Fedor Team выступят в рамках организации Bellator.
- В
Ростове-на-Дону прошел чемпионат России
по ММА. Оцените организацию турнира.
Увидели ли вы спортсменов, которые в
будущем смогут достойно защищать цвета
российского флага на профессиональном
уровне?
- Турнир прошел на высоком уровне. Спортсмены показали хорошие бои и огромное желание победить. В этом году у нас практически полностью сменился состав сборной, что говорит о том, что молодые спортсмены уже готовы конкурировать с признанными чемпионами.
-
Мэтт Митрион заявил, что нокаутирует
Вас, а потому купит водки на
весь гонорар. Как вы относитесь к
такому поведению соперника? Для чего
он это делает: чтобы как-то задеть вас
или просто пиарится за Ваш счет?
- Думаю, это просто элемент шоу, где бойцы подогревают интерес к своему бою, используют различные высказывания.
- Бой
против Митриона уже в следующем месяце.
Расскажите о плане вашей подготовки.
Будут ли какие-нибудь новшества? Новые
спарринг-партнеры?
- Сейчас я нахожусь на сборах в Нидерландах, мне помогают готовиться Питер Тайессе, Максим Лейдеккер и Ганс Крус. Команда тренеров подобрали мне спарринг-партнеров, похожих по технике и тактике ведения боя к Мэтту Митриону. После сбора в Нидерландах я отправлюсь в Америку, где пройдет подводка к бою.
- Несколько
бойцов из команды FedorTeam подписали
контракты с промоутерской организацией
Bellator. Когда они будут там выступать?
Сидельников на данный момент остается
выступать в России? И каковы на данный момент
отношения с Rizin? Кто-нибудь из вашей
команды будет выступать в Японии?
- Сейчас у Анатолия Токова, Кирилла Сидельникова, Валентина Молдавского и Вадима Немкова подписаны договоры с Bellator. Анатолий уже провел один бой в этой организации. В ближайшее время будут анонсированы бои Валентина Молдавского и Вадима Немкова. Кирилл Сидельников пока планирует выступление в финале Гран-При российского промоушена. Нам также поступило предложение для Кирилла от Rizin. Будем рассматривать.
- Федор,
как отметили День Победы?
- День Победы мы провели в Ростове-на-Дону, возложили цветы к Вечному огню, поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны. Я считаю, что очень важно, чтобы наша молодежь помнила и чтила подвиг героев, самоотверженно защищавших Родину!
Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом состоится 24 июня в Нью-Йорке (США) в рамках турнира Bellator 180.