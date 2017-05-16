А вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной России

В понедельник н официальном сайте Российского футбольного союза появился список из 30-ти фамилий футболистов, из которых будет выбран состав сборной России на Кубок Конфедераций.

Однако на сам турнир все тридцать игроков поехать не смогут. Станиславу Черчесову предстоит отсеять семерых неудачников, которые останутся за бортом национальной команды и будут вынуждены срочно искать варианты для отпуска, который заранее спланировать не удастся.

Выбор сложный. Даже не хочется представлять, как неприятно будет Станиславу Саламовичу говорить «вас нет» тем, кому он уже подарил надежду, если даже для аналогичного разговора с Кокориным тренеру пришлось набираться решимости.

Мы уже писали, кого по нашему мнению в списке не хватает. Теперь «Советский спорт» решил предположить, кто же в итоге больше остальных рискует остаться без формы национальной команды с номером от 1 до 23 на спине.

Гильерме

В расширенном списке – четыре фамилии вратарей. Понятно, что играть скорее всего будет один – Игорь Акинфеев. Но в заявке по правилам турнира должно быть три голкипера. Одного придется отсеять. Больше всего шансов быть отсеянным у экс-бразильца Гильерме из столичного «Локомотива». Во-первых, в нашей стране, даже среди футболистов, он все еще остается спорной фигурой – ну не любят у нас натурализованных игроков. Во-вторых, этой весной он уж очень часть пропускает совершенно необязательные мячи. В-третьих, вместо бразило-русского возвратного голкипера вполне целесообразно было бы подтянуть к сборной молодого россиянина, такого, как Лунев, который в ближайшее время в «Зените» гарантированно будет играть на высочайшем для нашей страны уровне.

Руслан Камболов

Велика вероятность того, что из «списка тридцати» будет отсеяна главная сенсация – защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов. В сравнении с остальными центральными защитниками, которые фигурируют в списке Черчесова, 27-летний игрок явно проигрывает. У него нет серьезного опыта игры в сборной России или еврокубках, его команда идет в нижней части турнирной таблицы и отвратительно проводит эту весну, да и наигранными связями с другими футболистами национальной команды он похвастаться не может.

Георгий Джикия

Выбор сложный, но мы все же предположим, что не получит вызова в команду на Кубок Конфедераций именно Георгий Джикия. Здесь его главным конкурентом был еще один футболист, который может сыграть в защите, как в центре, так и на левом фланге – Федор Кудряшов. Объясним логику: у игрока московского «Спартака» нет опыта игры в еврокубках и выступлений за сборную России, что по словам Станислава Черчесова для него очень важно. В центре бойцов более или менее хватает, а левый фланг пересыщен Жирковым и Комбаровым, способными закрыть всю «бровку». Вот и пришлось выбирать одного из двух.

Максим Канунников

Неожиданным в списке Черчесова оказалось и имя еще одного футболиста «Рубина» Максима Канунникова. Этой весной форвард забил всего два гола: один слабому сопернику, а второй – бросившей играть команде. Из пятерки форвардов, если кого и отсеивать – только его, оставляя в обойме фактурного Дзюбу, бомбардира Смолова, Бухарова на кураже и реактивного Полоза. Попадание в список – больше аванс и мотивация продолжать работать.

Марио Фернандес

Еще один экс-бразилец в списке, Марио Фернандес, рискует быть отсеянным из сборной не по футбольным причинам. Понятно, что он уже давно играл бы справа, будь на то воля Черчесова. Однако до сих пор не утряслись все формальности и тренер не рискует заявлять игрока даже на товарищеские матчи. Каков шанс, что формальности, которым вот уже несколько месяцев, утрясутся к Кубку Конфедераций? Видимо, они не велики. А состав Черчесов обещал назвать уже к 22 мая. Вот мы и предполагаем, что защитник ЦСКА, к сожалению, окажется за бортом.

Дмитрий Тарасов

Инородной в списке полузащитников выглядит фамилия героя колонок светской хроники Дмитрия Тарасова, который очень насыщенно проводил период своего восстановления после разрыва крестообразных связок колена. На поле опорник уже выходит, но игра его оставляет желать лучшего. В споре с Глушаковым, Газинским, а также Дзагоевым и Зобниным, которые тоже могут сыграть на этой позиции, Дмитрий заметно проигрывает. Да и Роман Нойштедтер в случае чего может подстраховать.

Александр Ерохин

Последнюю фамилию выбрать было сложнее всего, но в сборной явный перебор с атакующими центральными полузащитниками. Здесь и Миранчук, и Головин, и те же Дзагоев с Зобниным, и умеющий играть спереди Глушаков. Из всех перечисленных человеком, который решает исход матча реже всего оказывается именно игрок «Ростова». Он и рискует выпасть из расширенного списка.

Понятно, что все это – лишь наши догадки. А ведь в дело могут вмешаться и травмы. Но порассуждать и прикинуть всегда интересно, а как будет на самом деле – не знает пока даже сам Станислав Саламович.