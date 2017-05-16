Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция2 : 0Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

А вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной России

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
А вас я попрошу остаться! 7 главных кандидатов на выход из сборной России
Источник: «Советский спорт»

В понедельник н официальном сайте Российского футбольного союза появился список из 30-ти фамилий футболистов, из которых будет выбран состав сборной России на Кубок Конфедераций.

Однако на сам турнир все тридцать игроков поехать не смогут. Станиславу Черчесову предстоит отсеять семерых неудачников, которые останутся за бортом национальной команды и будут вынуждены срочно искать варианты для отпуска, который заранее спланировать не удастся.

Выбор сложный. Даже не хочется представлять, как неприятно будет Станиславу Саламовичу говорить «вас нет» тем, кому он уже подарил надежду, если даже для аналогичного разговора с Кокориным тренеру пришлось набираться решимости.

Мы уже писали, кого по нашему мнению в списке не хватает. Теперь «Советский спорт» решил предположить, кто же в итоге больше остальных рискует остаться без формы национальной команды с номером от 1 до 23 на спине.

Гильерме

В расширенном списке – четыре фамилии вратарей. Понятно, что играть скорее всего будет один – Игорь Акинфеев. Но в заявке по правилам турнира должно быть три голкипера. Одного придется отсеять. Больше всего шансов быть отсеянным у экс-бразильца Гильерме из столичного «Локомотива». Во-первых, в нашей стране, даже среди футболистов, он все еще остается спорной фигурой – ну не любят у нас натурализованных игроков. Во-вторых, этой весной он уж очень часть пропускает совершенно необязательные мячи. В-третьих, вместо бразило-русского возвратного голкипера вполне целесообразно было бы подтянуть к сборной молодого россиянина, такого, как Лунев, который в ближайшее время в «Зените» гарантированно будет играть на высочайшем для нашей страны уровне.

Руслан Камболов

Велика вероятность того, что из «списка тридцати» будет отсеяна главная сенсация – защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов. В сравнении с остальными центральными защитниками, которые фигурируют в списке Черчесова, 27-летний игрок явно проигрывает. У него нет серьезного опыта игры в сборной России или еврокубках, его команда идет в нижней части турнирной таблицы и отвратительно проводит эту весну, да и наигранными связями с другими футболистами национальной команды он похвастаться не может.

Георгий Джикия

Выбор сложный, но мы все же предположим, что не получит вызова в команду на Кубок Конфедераций именно Георгий Джикия. Здесь его главным конкурентом был еще один футболист, который может сыграть в защите, как в центре, так и на левом фланге – Федор Кудряшов. Объясним логику: у игрока московского «Спартака» нет опыта игры в еврокубках и выступлений за сборную России, что по словам Станислава Черчесова для него очень важно. В центре бойцов более или менее хватает, а левый фланг пересыщен Жирковым и Комбаровым, способными закрыть всю «бровку». Вот и пришлось выбирать одного из двух.

Максим Канунников

Неожиданным в списке Черчесова оказалось и имя еще одного футболиста «Рубина» Максима Канунникова. Этой весной форвард забил всего два гола: один слабому сопернику, а второй – бросившей играть команде. Из пятерки форвардов, если кого и отсеивать – только его, оставляя в обойме фактурного Дзюбу, бомбардира Смолова, Бухарова на кураже и реактивного Полоза. Попадание в список – больше аванс и мотивация продолжать работать.

Марио Фернандес

Еще один экс-бразилец в списке, Марио Фернандес, рискует быть отсеянным из сборной не по футбольным причинам. Понятно, что он уже давно играл бы справа, будь на то воля Черчесова. Однако до сих пор не утряслись все формальности и тренер не рискует заявлять игрока даже на товарищеские матчи. Каков шанс, что формальности, которым вот уже несколько месяцев, утрясутся к Кубку Конфедераций? Видимо, они не велики. А состав Черчесов обещал назвать уже к 22 мая. Вот мы и предполагаем, что защитник ЦСКА, к сожалению, окажется за бортом.

Дмитрий Тарасов

Инородной в списке полузащитников выглядит фамилия героя колонок светской хроники Дмитрия Тарасова, который очень насыщенно проводил период своего восстановления после разрыва крестообразных связок колена. На поле опорник уже выходит, но игра его оставляет желать лучшего. В споре с Глушаковым, Газинским, а также Дзагоевым и Зобниным, которые тоже могут сыграть на этой позиции, Дмитрий заметно проигрывает. Да и Роман Нойштедтер в случае чего может подстраховать.

Александр Ерохин

Последнюю фамилию выбрать было сложнее всего, но в сборной явный перебор с атакующими центральными полузащитниками. Здесь и Миранчук, и Головин, и те же Дзагоев с Зобниным, и умеющий играть спереди Глушаков. Из всех перечисленных человеком, который решает исход матча реже всего оказывается именно игрок «Ростова». Он и рискует выпасть из расширенного списка.

Понятно, что все это – лишь наши догадки. А ведь в дело могут вмешаться и травмы. Но порассуждать и прикинуть всегда интересно, а как будет на самом деле – не знает пока даже сам Станислав Саламович.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Чемпионство «Спартака» – это плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»«Чемпионство «Спартака» – это плохо». Трогательное прощание легенды «Зенита»Бельгиец Нико Ломбертс – игрок «Зенита» последнюю неделю. Он душевно попрощался накануне завершающей домашней игры.Ринат Билялетдинов: Фернандес - хорошее усиление для сборной РоссииБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов полагает, что защитник ЦСКА Марио Фернандес способен усилить сборную России.Ринат Билялетдинов: Ребров заслуживал вызова в сборнуюБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал заявку сборной России на ближайшие матчи.«Арсенал» продает билеты на «Спартак» по паспорту с тульской пропиской (видео)«Арсенал» продает билеты на «Спартак» по паспорту с тульской пропиской (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Фраза «Будь верен своей команде!» станет девизом сборной России на Кубке конфедерацийФраза «Будь верен своей команде!» станет девизом футбольной сборной России во время проведения Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.Михаил Гершкович: Тренерский штаб сборной России имел достаточно времени обдумать все кандидатурыИзвестный советский футболист и тренер Михаил Гершкович прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Зачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке ЧерчесоваЗачем сборной Тарасов и Гилерме? Михаил Борзыкин – о списке ЧерчесоваОбозреватель «Советского спорта» комментирует расширенный состав сборной России, обнародованный сегодня тренерским штабом.От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийОт Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийСтанислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России, в который не вошли многие именитые футболисты.Геннадий Орлов: Кокорин не убедил, что он игрок сборнойРоссийский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Станислав Черчесов: У нас нет вратарей с таким опытом, как у АкинфееваГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о вратарях национальной команды. Напомним, сегодня был объявлен расширенный список сборной России для подготовки к Кубку Конфедераций.Станислав Черчесов: Если бы посчитал нужным, позвонил бы Денисову. Но он не был на предыдущих сборахГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о непопадании в расширенный список национальной команды для подготовки к Кубку Конфедераций Олега Шатова и Игоря Денисова.Станислав Черчесов: Дзагоев должен успеть восстановиться к Кубку КонфедерацийГлавный тренер Станислав Черчесов – о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.Станислав Черчесов: Дзюба в последнее время тренируется без ограниченийГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о травме форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютСтанислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимаютТренерский штаб сборной России назвал расширенный список из 30-и человек для подготовки к Кубку Конфедераций.Ринат Билялетдинов: Дзюба вызван в сборную для конкуренции в передней линииБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.Александр Самедов: Кубок Конфедераций - большая ответственность для каждого игрокаПолузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем Кубке Конфедераций, который пройдет летом в России.Владимир Стогниенко: Думал, Оздоева вызовут в сборную РоссииРоссийский комментатор Владимир Стогниенко высказался о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.Александр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной РоссииАлександр Мостовой: Удивлен отсутствием Реброва в заявке сборной РоссииБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал расширенный состав национальной команды на Кубок конфедераций-2017.Виталий Мутко: Расширенный состав сборной России абсолютно объективенПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.
Футбол
Болельщики «Лестера» признали Шмейхеля лучшим игроком команды в сезоне-2016/17
Футбол
Хосеп Гвардиола: В «Барселоне» или «Баварии» меня бы уже уволили
Футбол
«Динамо» планирует начать сезон-2018/19 на новом стадионе
Футбол
Ринат Билялетдинов: Ребров заслуживал вызова в сборную
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Максим Канунников
Максим Канунниковвсе новости
Руслан Камболов
Руслан Камболоввсе новости
Марио Фернандес
Марио Фернандесвсе новости
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасоввсе новости
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Гильерме
Гильермевсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости