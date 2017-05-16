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Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как «Спартак» шел к золоту. Часть вторая: судейский беспредел в Питере (видео)
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.

Часть первая: «назначение» Бердыева (видео)

17 августа Массимо Каррера официально стал главным тренером «Спартака». Перед итальянцем поставили задачу попасть в призовую тройку и попросили сформировать тренерский штаб – как-никак ушел не только Аленичев, но и Егор Титов с Олегом Саматовым. Остались только Роман Пилипчук, тренер вратарей Джанлука Риоми и специалист по физпоготовке Хавьер Нойя Сальсес. Явный недокомплект.


Каррера должен был определиться с помощниками до 11 сентября, но так никого и не взял. Гендиректор клуба Сергей Родионов рассказывал: «Мы беседовали с Каррерой. Он принял решение пока оставить штаб без изменений. Клуб готов пригласить помощников, но все зависит от желания главного тренера». Зимой к команде присоединятся врач-диетолог и шеф-повар, но тренерский штаб не изменится до конца сезона.

В августе-сентябре «Спартак» выдал яркую победную серию. В 4-м туре красиво обыграв «Краснодар», возглавил турнирную таблицу. Как тогда казалось, временно. Стартовые победы многие объясняли такими факторами, как самоотдача, эмоциональный подъем, вызванный тренерской рокировкой, и итальянский темперамент. Игроки же отмечали возросшие нагрузки и теорию, которой теперь уделялось намного больше внимания.


Уже тогда был виден стиль работы нового тренера – дотошное изучение соперника, варьирование тактики в зависимости от множества факторов, включая кадровые ресурсы и особенности противника, прагматичность и раскрытие своего потенциала. «Спартак» играл на максимуме, отдавая на поле все, на что был способен. И поскольку постоянно играть на пределе невозможно, первый сбой был делом времени. И вскоре он последовал.

* * *

Так совпало, что первому поражению «Спартака» при Каррере предшествовало громкое интервью Аленичева. Бывший главный тренер, помимо прочего, сказал: «Команда держится на том фундаменте, который заложил наш штаб». Казалось бы, и что? Если бы это относилось к любому другому клубу, то никто бы и внимания не обратил. А так слова бывшего тренера породили бурю. И родился главный мем сезона – «багаж Аленичева».

Впрочем, не совсем адекватная реакция на довольно безобидное интервью легко объяснима. Спартаковским болельщикам печальный опыт последних пятнадцати лет подсказывал: сказка вот-вот закончится. Так было всегда. И следующий этап в этом вечном круговороте тренеров  – проигрыш непонятно кому. А затем – медленное угасание и рассеивание чемпионских надежд. Вот и реагировали люди на все болезненно.

Первый сбой произошел в далеком Хабаровске. Тогда это списали на утомительный перелет, фактор Кубка, который для клубов премьер-лиги давно стал вторичным турниром, и экспериментальный состав. Найти оправдание поражению «Уфе» было уже намного сложнее. А фиаско в Питере при безобразном судействе добило окончательно. Ночные кошмары болельщиков, казалось, материализовались. Сказка закончилась.


На счастье «Спартака» в этот момент чемпионат взял перерыв. Каррера получил время на работу над ошибками. И пока итальянец разбирался в последних неудачах, вся страна обсуждала Сергея Иванова. Столь грандиозных судейских скандалов российский футбол не видел давно. Главного виновника отстранили от работы в премьер-лиге (правда, потом вернули), а Валентин Иванов ушел с должности руководителя судейского корпуса.


Факт

По ходу сезона Каррера использовал 8 разных тактических схем – больше, чем кто-либо. Хотя условно их можно объединить в две – с тремя центральными защитниками и с двумя.

Слова

«Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до Карреры. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю». Валерий Карпин, 19 сентября.

Результаты
«Спартак» – «Краснодар» – 2:0
«Анжи» – «Спартак» – 0:2
«Спартак» – «Локомотив» – 1:0
«Оренбург» – «Спартак» – 1:3
«СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 1:0
«Спартак» – «Уфа» – 0:1
«Зенит» – «Спартак» – 4:2

Тактика: 4–2–3–1, 4–4–1–1.

Состав

Продолжение следует…

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Михаил Борзыкин
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