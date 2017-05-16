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«Неймар сам отказался быть капитаном»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Неймар сам отказался быть капитаном»
Источник: Gettyimages.ru
Главный тренер сборной Бразилии Тите в интервью France Football рассказал, откуда у него это прозвище, как ему работалось с Роналдо и почему он лишил Неймара капитанской повязки.

«СКОЛАРИ ВСЕ ПЕРЕПУТАЛ»

– Правда, что это Луис Фелипе Сколари придумал вам это прозвище – Тите?
– Правда, но получилось все случайно. Мне было 14 лет, я играл за школьную команду, а Сколари – за команду мастеров «Кашиас». Одновременно он работал учителем физкультуры и тренером ребят моего возраста в своем клубе. Он меня заметил и пригласил на просмотр. Мое настоящее имя Аденор, а в ­команде был один паренек, полузащитник, как и я. Его звали Тите. И вот когда я приехал на просмотр, Сколари все перепутал и представил меня тренерам клуба как Тите. Вот и прилипло с тех пор.

– У вас был кумир в юности?
– Да, Фалькао. Он умел все: разрушать, созидать, обводить. Это был образцовый полузащитник.

– Закончив играть, вы сначала работали тренером по физподготовке. А когда в 39 лет стали главным тренером команды «Кашиас», она сенсационно выиграла чемпионат штата Рио-Гранде-ду-Сул. Сравнимо с победой «Лестера».
– Именно так! Было как минимум три команды, превосходившие нас как в игровом плане, так и в финансовом: «Гремио», где играл Роналдиньо, «Интернасьонал» и «Жувентуде» с могучим спонсором – компанией «Пармалат». Перед началом чемпионата думал, что, если займем четвертое место, это уже будет достижением. В чем секрет победы? В том, что мне позволили работать два года! Это для Бразилии немыслимо долгий срок. Можно было наметить план и двигаться к цели.

– Потом вы возглавили «Интернасьонал» и там одновременно выпускали на поле четырех центральных защитников.
– Идея пришла во время просмотров матчей «Ювентуса», когда там работал Фабио Капелло. Они играли по схеме 4–4–2. А знаете, кто у них был справа в обороне? Тюрам, который вообще-то центральный защитник. Я тогда начал изучать все эти принципы итальянской обороны. И три года спустя так же построил защиту в «Интернасьонале». Боливар, центральный защитник, согласился играть справа. Он стал моим Тюрамом. В итоге мы выиграли Южноамериканский кубок (аналог Лиги Европы. – Прим. ред.).

«РОНАЛДО БЫЛО ДОСТАТОЧНО ТРИ РАЗА КОСНУТЬСЯ МЯЧА»

– Когда вы тренировали «Коринтианс», в команде играл легендарный Роналдо.
– Когда я подписал конт­ракт, то сказал себе: «Вот это да! Я стал тренером Феномена!» Очень точное прозвище. Даже не в лучшей физической форме и с больным коленом Роналдо был лучшим. Быстрее всех соображал, великолепное искусство паса. Ему достаточно было коснуться мяча три раза за матч. Первое касание – гол! Второе – и трибуны в восторге, третье – выдаст пас как на блюдечке. Работать с ним было одно удовольствие.

– В 2014‑м вы взяли паузу в работе, полетели в Европу. Ваши тренерские взгляды как-то изменились?
– Да. Ходил на матчи ведущих клубов, например «Манчестер Сити» – «Барселона». Часами сидел и спорил с Карлосом Бьянки (бывший тренер «Атлетико». – Прим. ред.), ходил на тренировки мадридского «Реала» – там как раз работал Карло Анчелотти. Думал, анализировал, сопоставлял. Тогда я пришел к выводу, что мои команды должны играть в более атакующий футбол. Потом вернулся в «Коринтианс», сделал кое-какие изменения в этом плане. Игра наша стала зрелищнее.

– В июне 2016‑го вы сменили Дунгу в сборной Бразилии. Пауло Андре, который играл у вас в «Коринтиансе», заявил, что ему вас жалко: такой, мол, честный человек вынужден работать в одной упряжке с коррупционерами из конфедерации…
– Я не сразу принял приглашение. Сомневался, стоит ли. Сначала надо было понять планы конфедерации, узнать, насколько я буду независим в работе, и тому подобные вещи. Но был, конечно, польщен. Думал, что сбываются мечты, что смогу улучшить ситуацию в нашем футболе, поднять его на новый уровень.

– Лишить капитанской повязки Неймара – наверное, не лучшее было решение?
– Это не я, а он принял такое решение. Когда я поздравил его с победой на Олимпиаде в Рио, он сказал: «Учитель, я больше не хочу быть капитаном». Я ему: «Ладно, сейчас праздник, потом разберемся». Он рассмеялся, но решение не изменил.

– Вы часто сравниваете футбол с боксом. Почему?
– Футбол можно сравнить и с баскетболом. Там тоже есть мяч и нужно прорвать оборону противника. Принципы одни и те же! Что касается бокса, то там нужно поддерживать определенный темп, чтобы тратить меньше энергии. Это научно доказано. Ты ведешь игру, удар слева, справа, а потом по центру – нокаут.

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