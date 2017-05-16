Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 0Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция4 : 2Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дорога в Манчестер. Почему Хамес Родригес переезжает в АПЛ

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зинедин Зидан и Хамес Родригес
Зинедин Зидан и Хамес РодригесИсточник: Reuters

«Совесткий спорт» рассказывает, почему хавбек мадридского «Реала» перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Судя по всему, полузащитник сборной Колумбии покинет Мадрид по окончании нынешнего сезона. Во-первых, у игрока не сложились отношения с наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Во-вторых, колумбиец проиграл борьбу за место в основе Тони Кроосу и Луке Модричу.

И если раньше Хамес пытался оказать давление на начинающего тренера, то сейчас и руководство, и весь коллектив поддерживает французского тренера, который второй сезон подряд выводит команду в финал Лиги чемпионов. 

При этом мы видим, что Зидан дает возможность проявить себя другим игрокам «Реала», которые обычно занимают место на скамейке запасных. Вспомнить хотя бы того же Иско. Испанец долго ждал своего шанса, и, наконец-то ему представилась возможность заявить о себе.

В матче с «Барселоной» Гарет Бэйл получил очередную травму, однако, это не помешало ему выйти на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов. Позже он был заменен, и на поле появился 21-летний Марко Асенсио.

По идее, место валлийца должен был занять именно Хамес. Во-первых, колумбиец уже играл на этой позиции еще при Карло Анчелотти. Во-вторых, Родригес великолепно выполняет передачи с фланга, что очень важно для нынешнего «Реала». Единственное, что могло помешать ему закрепиться на этой позиции – скорость.

Хамес сам завел свою карьеру в тупик, испортив отношения с Зиданом, который проявил себя, как терпеливый и мудрый человек. Дважды колумбиец оскорблял француза после замен в чемпионате Испании. Этот факт подтвердил и сам Зидан, сказав, что понимает Родригеса, поскольку сам был игроком и ему это прекрасно знакомо.

Мы знаем, насколько Зидан строгий и ответственный человек, который сконцентрирован только на футболе. Его не интересуют слухи, он старается оградить своих игроков от всего, что не касается футбола. Ему, откровенно говоря, итак хватает давления, но Зидан всегда держит свое слово. Например, на старте этого сезона француз обещал предоставить игровую практику всем футболистам. Особенно молодым. Например, все тому же Асенсио или 25-летнему Лукасу Васкесу.

Здесь опять вспоминается первый матч с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Имея в своем распоряжении Хамеса, Васкеса и Иско, Зидан выпускает на «Альянц Арену» Асенсио, который отдаст голевой пас Роналду, а тот принесет победу «Реалу». 

Понятно, что Зидан угадал с заменой, но при это француз доказал, что готов идти на риск, и держать свое слово. Не каждый бы решился выпустить 21-летнего парня в четвертьфинале Лиги чемпионов, который до этого выступал в составе «Эспаньола», а ранее – в «Мальорке». Поведи себя Хамес иначе, и вышел бы на поле не только с «Баварией», но и с «Барселоной». И ведь не «пустышка» ведь, от чего еще больше обидно. Даже в таком непонятном и сложном сезоне колумбиец показывает неплохие цифры – 32 матча, 11 голов и 13 голевых передач.

Понятно, что Родригес отправится этим летом в премьер-лигу. Единственный вопрос – куда? В Манчестер или в Лондон? Сегодня, например сообщили, что о его уходе объявят в ближайшее воскресенье.

Авторитетные источники пишут, что за игрока ведут борьбу «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сложно представить, что колумбиец отправится в команду Антонио Конте, где такой же игрок по типажу, как Сеск Фабрегас, на протяжении всего сезона «бьется» за место в основе.

С другой стороны, почему «Челси»? У этого клуба хватает игроков в центре поля. К тому же, известно, что у Конте каждый хавбек должен уметь отбирать мяч. Если этого нет – сядешь на лавку. Поэтому Фабрегас и остается на скамейке запасных. Сядет и Хамес. Он, кстати, поэтому и не пользовался доверием у Зидана. Если взять тройку полузащитников «Реала», а это Карлос Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич, каждый из них лучше справляется с отбором мяча, чем их колумбийский коллега.

Другое дело – ситуация в «Манчестер Юнайтед», где действительно не хватает такого игрока. Во-первых, этот клуб до сих пор переживает процесс построения, и неизвестно, сколько еще он продлится. Во-вторых, явного конкурента за место в основе у Хамеса там нет, чего не скажешь о «Челси». 

В любом случае, сожалеть не стоит. Автору самого красивого гола ЧМ-2014 в Бразилии всего 25 лет. Посмотрим, как сложатся отношения с Жозе Моуринью...

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» готов продать Сако не менее чем за 30 миллионов фунтов«Ливерпуль» готов расстаться с защитником Мамаду Сако. При этом «красные» будут рассматривать предложения от 30 миллионов фунтов.Хесе Родригес: Мне хочется остаться в «Лас-Пальмасе», но все зависит от «ПСЖ»Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, выступающий за испанский клуб на правах аренды, выразил желание остаться в примере.Валерий Карпин: У Асенсио есть все, чтобы добиться успеха в «Реале»Российский специалист Валерий Карпин, работавший с полузащитником мадридского «Реала» Марко Асенсио в «Мальорке», дал оценку испанскому игроку.«Ювентус» предпримет еще одну попытку приобрести Наингголана«Ювентус» по-прежнему рассчитывает, что летом подпишет контракт с полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном.21 мая будет объявлено о трансфере Хамеса в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».Крис Смоллинг: У нас прекрасные отношения с Моуринью, он ждал моего возвращения в стройЗащитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.«Атлетико» готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евроКак сообщает СОРЕ, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.«Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за полузащитника «Барселоны»Хавбек «Барселоны» Денис Суарес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Гиггз считает, что «МЮ» должен побороться за Алексиса СанчесаБывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался на тему летних трансферов. По словам валлийца, английский клуб должен приобрести пять игроков.Михалик может перейти в московское «Динамо»Защитник «Локомотива» Тарас Михалик этим летом может перейти в московское «Динамо», сообщает «Динамомания».Начо Фернандес: Надеюсь, лига отменит мою карточку, я ничего не сделалЗащитник «Реала» Начо Фернандес рассчитывает, что лига отменит желтую карточку, которую он получил в матче 37-го тура с «Севильей» (4:1).«Атлетико» просматривает СусоПолузащитник «Милана» Сусо привлек внимание «Атлетико», сообщает Football Italia.«Эвертон» договорился с бывшим форвардом «Барселоны»Форвард «Малаги» Сандро Рамирес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном», сообщает The Times.Модрич может вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона.«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности серии матчей с голамиМатч 37-го тура примеры с «Севильей» (4:1) стал для «Реала» 62-м подряд, в котором команда забивает как минимум один гол.Филиппе Коутиньо: До сих пор не получал предложения от «Барселоны»Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».Сабалета объяснил, почему «Сити» является главным клубом МанчестераЗащитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета считает, что его клуб превосходит «Манчестер Юнайтед» и является главной командой города.«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.Жозе Моуринью: Стартовый состав на финал Лиги Европы уже определилЖозе Моуринью: Стартовый состав на финал Лиги Европы уже определилГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после матча с «Тоттенхэмом» в 37-м туре АПЛ.«Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья» представят Испанию в Лиге чемпионовСтало известно, кто будет выступать от Испании в Лиге чемпионов следующего сезона.
Бокс
Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа только взял поносить пояса, принадлежащие Фьюри
Футбол
Леонид Федун: По-прежнему считаю Дзюбу лучшим российским нападающим
Хоккей
Геннадий Величкин: Не исключаю, что попробуем провести переговоры о возвращении Малкина
Хоккей
Сидни Кросби: Защитники «Питтсбурга» сыграли просто невероятно
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы