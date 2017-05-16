Дорога в Манчестер. Почему Хамес Родригес переезжает в АПЛ

Зинедин Зидан и Хамес Родригес Источник: Reuters

«Совесткий спорт» рассказывает, почему хавбек мадридского «Реала» перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Судя по всему, полузащитник сборной Колумбии покинет Мадрид по окончании нынешнего сезона. Во-первых, у игрока не сложились отношения с наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Во-вторых, колумбиец проиграл борьбу за место в основе Тони Кроосу и Луке Модричу.

И если раньше Хамес пытался оказать давление на начинающего тренера, то сейчас и руководство, и весь коллектив поддерживает французского тренера, который второй сезон подряд выводит команду в финал Лиги чемпионов.

При этом мы видим, что Зидан дает возможность проявить себя другим игрокам «Реала», которые обычно занимают место на скамейке запасных. Вспомнить хотя бы того же Иско. Испанец долго ждал своего шанса, и, наконец-то ему представилась возможность заявить о себе.

В матче с «Барселоной» Гарет Бэйл получил очередную травму, однако, это не помешало ему выйти на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов. Позже он был заменен, и на поле появился 21-летний Марко Асенсио.

По идее, место валлийца должен был занять именно Хамес. Во-первых, колумбиец уже играл на этой позиции еще при Карло Анчелотти. Во-вторых, Родригес великолепно выполняет передачи с фланга, что очень важно для нынешнего «Реала». Единственное, что могло помешать ему закрепиться на этой позиции – скорость.

Хамес сам завел свою карьеру в тупик, испортив отношения с Зиданом, который проявил себя, как терпеливый и мудрый человек. Дважды колумбиец оскорблял француза после замен в чемпионате Испании. Этот факт подтвердил и сам Зидан, сказав, что понимает Родригеса, поскольку сам был игроком и ему это прекрасно знакомо.

Мы знаем, насколько Зидан строгий и ответственный человек, который сконцентрирован только на футболе. Его не интересуют слухи, он старается оградить своих игроков от всего, что не касается футбола. Ему, откровенно говоря, итак хватает давления, но Зидан всегда держит свое слово. Например, на старте этого сезона француз обещал предоставить игровую практику всем футболистам. Особенно молодым. Например, все тому же Асенсио или 25-летнему Лукасу Васкесу.

Здесь опять вспоминается первый матч с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Имея в своем распоряжении Хамеса, Васкеса и Иско, Зидан выпускает на «Альянц Арену» Асенсио, который отдаст голевой пас Роналду, а тот принесет победу «Реалу».

Понятно, что Зидан угадал с заменой, но при это француз доказал, что готов идти на риск, и держать свое слово. Не каждый бы решился выпустить 21-летнего парня в четвертьфинале Лиги чемпионов, который до этого выступал в составе «Эспаньола», а ранее – в «Мальорке». Поведи себя Хамес иначе, и вышел бы на поле не только с «Баварией», но и с «Барселоной». И ведь не «пустышка» ведь, от чего еще больше обидно. Даже в таком непонятном и сложном сезоне колумбиец показывает неплохие цифры – 32 матча, 11 голов и 13 голевых передач.

Понятно, что Родригес отправится этим летом в премьер-лигу. Единственный вопрос – куда? В Манчестер или в Лондон? Сегодня, например сообщили, что о его уходе объявят в ближайшее воскресенье.

Авторитетные источники пишут, что за игрока ведут борьбу «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но сложно представить, что колумбиец отправится в команду Антонио Конте, где такой же игрок по типажу, как Сеск Фабрегас, на протяжении всего сезона «бьется» за место в основе.

С другой стороны, почему «Челси»? У этого клуба хватает игроков в центре поля. К тому же, известно, что у Конте каждый хавбек должен уметь отбирать мяч. Если этого нет – сядешь на лавку. Поэтому Фабрегас и остается на скамейке запасных. Сядет и Хамес. Он, кстати, поэтому и не пользовался доверием у Зидана. Если взять тройку полузащитников «Реала», а это Карлос Каземиро, Тони Кроос и Лука Модрич, каждый из них лучше справляется с отбором мяча, чем их колумбийский коллега.

Другое дело – ситуация в «Манчестер Юнайтед», где действительно не хватает такого игрока. Во-первых, этот клуб до сих пор переживает процесс построения, и неизвестно, сколько еще он продлится. Во-вторых, явного конкурента за место в основе у Хамеса там нет, чего не скажешь о «Челси».

В любом случае, сожалеть не стоит. Автору самого красивого гола ЧМ-2014 в Бразилии всего 25 лет. Посмотрим, как сложатся отношения с Жозе Моуринью...