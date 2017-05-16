Что пить во время и после тренировки

Вода, квас, протеин, энергетики или пиво. «Советский спорт» разбирался, какие напитки лучше пить во время и после тренировки.

Квас





Когда пить: воздержитесь от питья кваса во время силовых тренировок и бега. Квас – ферментированный дрожжевой продукт. Дрожжи могут негативно повлиять на выработку инсулина. В сочетании с силовым тренингом это чревато перепадами давления, головокружением, состоянием общей слабости.

Другие побочные действия дрожжей: изжога, неприятные ощущения в желудке. Все это пойдет не на пользу вашей тренировке.

Вывод: для утоления жажды можно выпить небольшую порцию (1 стакан) кваса после тренировки или бега.

Пиво





Когда пить: пиво – алкогольный напиток, и потому он совершенно не подходит для тренировок. Во время силовых нагрузок пить пиво нельзя. Оно может ухудшить координацию движений, замедлит проводимость нервных импульсов, даст нагрузку на сердце и почки – которые и без того работают на максимум.

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Бытует мнение, что пиво помогает восстановлению после тренинга. Это неверно. Пиво подавляет выработку гормонов роста и тестостерона – главных инструментов в деле восстановления. Кроме того, пиво ослабляет иммунную систему: она уже испытывает стресс от силовых нагрузок, а пиво пробивает в ней дополнительные бреши. В результате, увеличиваются риски вирусных заболеваний. У организма не останется ресурсов, чтобы противостоять вирусам.

Вывод: во время тренировки и после нее пить пиво нельзя

Сладкая газировка (Sprite, Coca-Cola, другие)

Детство в одном месте 😊 м #миньоны #лимонад Публикация от Каролина (@karolina_rubcheniy) Май 16 2017 в 4:36 PDT

Когда пить: Сладкие газированные напитки не содержат ничего полезного для организма. Более того, выпитая до или после тренировки банка «Колы» способна свести на нет всю пользу от тренинга.

Уже через 10-20 минут газировка вызовет резкие скачки сахара в крови: сначала его уровень вырастет, а затем упадет. Состояние, когда уровень сахара в крови низкий называют гипогликемией. Оно часто сопровождается головокружением. В сочетании с силовым тренингом это может привести к обморокам, судорогам, тошноте, перебоям в работе сердечной мышцы.

«Пустой» сахар, который попадет в организм вместе с газировкой, будет переработан в жир. Поэтому, если ваша цель похудеть – газировка вам вдвойне противопоказана.

Вывод: во время тренировки и после пить сладкие газированные напитки нельзя

Энергетические напитки

My Morning #idontgettired #idgt #energydrink #energy💪 #iamkevingates Публикация от My Winter Is Cold (@mywinteris) Май 16 2017 в 3:44 PDT





Когда пить: По своему действию на организм энергетики сходны со сладкой газировкой – сахара в них не меньше. В придачу к сахару организм получит убойную дозу кофеина. Это негативно отразится на кровяном давлении, восстановительных способностях, работе внутренних органов – сердца, печени, почек, поджелудочной железы.

Примерно через 40 минут вы ощутите также мочегонное действие кофеина. Вместе с жидкостью из организма уйдут цинк, магний, кальций и другие полезные вещества, необходимые для восстановления после тренировочного стресса.

Вывод: перед тренировкой заменить энергетический напиток чашкой кофе. После и во время тренировки – не пить

Вода





Когда пить: обычная негазированная вода - наиболее подходящий напиток во время силовых тренировок или бега. Профессионалы советуют пить воду, когда захочется, и не ограничивать себя в ее потреблении.

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Вода пополнит запас жидкости в организме и доставит «строительные материалы»: кальций и магний. Кальций пойдет на укрепление костей, снизит мышечные боли и предотвратит судороги в мышцах. Магний – нормализует кровообращение и вернет в норму обмен веществ.

Вывод: пейте воду до, во время и после тренировок

Протеиновый коктейль





Когда пить: лучшее время для протеинового коктейля – 20-30 минут после тренировки или бега, когда организму особенно нужны ресурсы для восстановления. Выбирайте коктейли на основе сывороточного протеина, который быстро усваивается.

Вывод: пить сразу после тренировки.

