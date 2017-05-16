Что пить во время и после тренировки
Вода, квас, протеин, энергетики или пиво. «Советский спорт» разбирался, какие напитки лучше пить во время и после тренировки.
Квас
Квас – один из лучших безалкогольных напитков. По вкусовым и пищевым качествам он не имеет себе равных. Изобретенный более тысячи лет назад, квас пользуется заслуженной популярностью и в настоящее время. На Руси первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году, когда киевский князь Владимир обратил своих подданных в христианство. В летописи по этому поводу было написано «Раздать народу пищу, мед и квас». Квас, как всякий продукт молочнокислого брожения, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, препятствует размножению вредных и болезнетворных микробов, поднимает тонус организма, улучшает обмен веществ и благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Эти целебные свойства объясняются наличием в нем молочной кислоты, витаминов, свободных аминокислот, различных сахаров и микроэлементов. Квас повышает аппетит, обладает высокой энергетической ценностью. Не случайно рецептами русского кваса заинтересовались во многих странах Западной Европы. На международном конкурсе, проходившем в 1975 году в Югославии, русский квас получил оценку 18 баллов, а известный напиток кока-кола только 9,8 балла. Пейте квас Терехинский "Традиционный" и будьте здоровы! 😉 #терехино #квас
Когда пить: воздержитесь от питья кваса во время силовых тренировок и бега. Квас – ферментированный дрожжевой продукт. Дрожжи могут негативно повлиять на выработку инсулина. В сочетании с силовым тренингом это чревато перепадами давления, головокружением, состоянием общей слабости.
Другие побочные действия дрожжей: изжога, неприятные ощущения в желудке. Все это пойдет не на пользу вашей тренировке.
Вывод: для утоления жажды можно выпить небольшую порцию (1 стакан) кваса после тренировки или бега.
Пиво
Когда пить: пиво – алкогольный напиток, и потому он совершенно не подходит для тренировок. Во время силовых нагрузок пить пиво нельзя. Оно может ухудшить координацию движений, замедлит проводимость нервных импульсов, даст нагрузку на сердце и почки – которые и без того работают на максимум.
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Бытует мнение, что пиво помогает восстановлению после тренинга. Это неверно. Пиво подавляет выработку гормонов роста и тестостерона – главных инструментов в деле восстановления. Кроме того, пиво ослабляет иммунную систему: она уже испытывает стресс от силовых нагрузок, а пиво пробивает в ней дополнительные бреши. В результате, увеличиваются риски вирусных заболеваний. У организма не останется ресурсов, чтобы противостоять вирусам.
Вывод: во время тренировки и после нее пить пиво нельзя
Сладкая газировка (Sprite, Coca-Cola, другие)
Когда пить: Сладкие газированные напитки не содержат ничего полезного для организма. Более того, выпитая до или после тренировки банка «Колы» способна свести на нет всю пользу от тренинга.
Уже через 10-20 минут газировка вызовет резкие скачки сахара в крови: сначала его уровень вырастет, а затем упадет. Состояние, когда уровень сахара в крови низкий называют гипогликемией. Оно часто сопровождается головокружением. В сочетании с силовым тренингом это может привести к обморокам, судорогам, тошноте, перебоям в работе сердечной мышцы.
«Пустой» сахар, который попадет в организм вместе с газировкой, будет переработан в жир. Поэтому, если ваша цель похудеть – газировка вам вдвойне противопоказана.
Вывод: во время тренировки и после пить сладкие газированные напитки нельзя
Энергетические напитки
Когда пить: По своему действию на организм энергетики сходны со сладкой газировкой – сахара в них не меньше. В придачу к сахару организм получит убойную дозу кофеина. Это негативно отразится на кровяном давлении, восстановительных способностях, работе внутренних органов – сердца, печени, почек, поджелудочной железы.
Примерно через 40 минут вы ощутите также мочегонное действие кофеина. Вместе с жидкостью из организма уйдут цинк, магний, кальций и другие полезные вещества, необходимые для восстановления после тренировочного стресса.
Вывод: перед тренировкой заменить энергетический напиток чашкой кофе. После и во время тренировки – не пить
Вода
Готовясь к лету помните, что вода - лучшая диета! С помощью воды можно бороться с лишним весом. Употребляя из напитков только воду, можно резко снизить общую калорийность рациона. Во-первых, потому, что человек прекращает пить калорийные сладкие газировки и соки, во-вторых, потому, что после воды меньше тянет взять сладостей, как в случае с чаем или кофе. #7озер #вода #water #водаэтожизнь
Когда пить: обычная негазированная вода - наиболее подходящий напиток во время силовых тренировок или бега. Профессионалы советуют пить воду, когда захочется, и не ограничивать себя в ее потреблении.
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Вода пополнит запас жидкости в организме и доставит «строительные материалы»: кальций и магний. Кальций пойдет на укрепление костей, снизит мышечные боли и предотвратит судороги в мышцах. Магний – нормализует кровообращение и вернет в норму обмен веществ.
Вывод: пейте воду до, во время и после тренировок
Протеиновый коктейль
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Когда пить: лучшее время для протеинового коктейля – 20-30 минут после тренировки или бега, когда организму особенно нужны ресурсы для восстановления. Выбирайте коктейли на основе сывороточного протеина, который быстро усваивается.
Вывод:
пить сразу после тренировки.