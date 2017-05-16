Почему «Зенит» не платит налоги? Изучаем бюджеты баскетбольных клубов

Единая лига ВТБ обнародовала бюджеты всех российских клубов за сезон 2016-2017. «Советский спорт» изучил порой весьма забавные цифры.

О БЮДЖЕТАХ

Итак, самый богатый клуб страны – по-прежнему ЦСКА (кто бы сомневался!). Причем, по сравнению с прошлым годом доходная часть красно-синих слегка сократилась, но все равно составляет 2 646 016 000 рублей (против 2 759 000 000). Это в два с лишим раза больше, чем у второй команды в списке – «Химок». Отметку в миллиард пробили только, собственно, «Химки» (1 281 995 000) и «Локомотив-Кубань» (1 122 376 000). Вплотную приблизился к ней УНИКС (919 786 000). На пятом месте «Зенит» (753 864 000), при этом именно питерский клуб стал вторым в регулярном чемпионате Лиги ВТБ (после армейцев). Так что деньги там тратят, очевидно, с умом.

Еще четыре команды серьезно отстают, их бюджеты – от 370 340 000 рублей (у «Нижнего Новгорода») и ниже. Самая бедная – «Парма» - всего 155 284 000. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов именно с этим связал плачевный результат новичка турнира (одна победа за сезон и последнее место в регулярке). Отметив, что если пермяки не увеличат бюджет в два-три раза, предоставив тому письменные гарантии, то место в Лиге потеряют.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Как формируется доходная часть? У армейцев все просто – 1 478 400 000 рублей поступило по спонсорским договорам, еще 938 миллионов – от фактического владельца клуба (остальное – билеты, мерчендайзинг, призовые и т.п.). У «Зенита» в принципе весь бюджет закрыли спонсоры (внесли 720 200 000 рублей). Хорошо работает с партнерами и «Локо» (получили 659 781 000 рублей).

У остальных всех гораздо хуже. Скажем, «Химки» вытрясли из своих спонсоров всего 120,1 миллион (при бюджете почти в 1,3 миллиарда), остальные – и того меньше. Так что львиная доля финансовых поступлений на счета клубов кроется в графе «бюджетное финансирование и субсидии». ЦСКА и «Зенит» обошлись без оных, «Локомотив-Кубань» от Федерации баскетбола Краснодарского края получил 164,3 миллиона (чуть больше 10 процентов от всего бюджета). А, например, УНИКС почти весь бюджет закрыл за счет Фонда содействия развитию физкультуры и спорта республики Татарстан (745 миллионов, сам бюджет – 919,7 миллиона), «Енисею» аналогично помогло Министерство спорта Красноярского края (253,8 миллиона, бюджет – 279,9 миллиона), «Парму» сильно выручило УФК по Пермскому краю (81,2 миллиона, бюджет – 155,3 миллиона). Впрочем, как отметил Иванов, удивляться тут нечему. Без бюджетного финансирования количество российских клубов сократилось бы настолько, что их можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Обеспечить себя сами пока способны единицы.

О ЗАРПЛАТАХ ИГРОКОВ…

Понятно, что и зарплатная ведомость самая большая – у ЦСКА. Скорее всего – не только в России, но и в Европе (хотя тут точных данных нет). На своих игроков армейцы тратят 1 551 500 000 в год – это больше, чем весь бюджет «Химок»! Впрочем, оно и понятно – у желто-синих на большом контракте только Алексей Швед (неофициально – самый дорогой игрок Европы), а красно-синим надо оплачивать услуги целой россыпи звезд, от Нандо Де Коло и Милоша Теодосича до Кайла Хайнса и Джоэля Фрилэнда (хотя последний из-за травм так и не заиграл на уровне, соразмерном своему текущему гонорару). При этом та же «Парма» тратит на зарплаты баскетболистов всего 44 миллиона рублей (последнее место в лиге).

И СОТРУДНИКОВ ОФИСА

Зато расход на сотрудников офиса самый высокий – внезапно! – у «Химок». Аж 137 миллионов с «копейками». У ЦСКА, для сравнения – ровно 85 миллионов. Что за ценные кадры работают в администрации подмосковного клуба? Иванов предположил, что эта сумма включает выплаты по неустойке Римасу Куртинайтису, уволенному в прошлом сезоне.

О НАЛОГАХ

Еще удивительный факт – сразу у двух команд стоит прочерк в графе «налоги». Вот не платят ничего в казну – и точка! Это «Зенит» и «Парма». За «Зенит» (опять же – предположение Иванова), возможно, все налоги выплачивает футбольный старший брат (баскетбольный клуб входит в его структуру). Но у пермяков такого «брата» нет. Увиливают?

Впрочем, цифры других команд тоже удивляют. Исключение – ЦСКА (318 миллионов). Так, «Енисей» отправил в ФНС всего 1 423 000 рублей, а «Автодор» - и вовсе фантастическую сумму… в 95 тысяч (да-да – тысяч)! Рядовой менеджер среднего звена платит примерно столько же налогов. А тут – клуб с бюджетом в 200 миллионов. Вообще, одна Единая лига (при бюджете в 552,3 миллиона) выплатила налогов на 106,2 миллиона – и это больше, чем все команды, кроме ЦСКА, вместе взятые.

Вот как так-то?

О БИЛЕТАХ

Идем дальше. Билеты. ЦСКА – снова лидер. Доход от продажи билетов на домашние матчи (включая, само собой, Евролигу) – 62 миллиона. На втором месте – «Локо». И сумма – внимание! – 17,7 миллиона! «Зенит» отстал совсем чуть-чуть – 17,3 миллиона. Прибыль других команд – просто смех. Единая лига ВТБ с одного «Матча звезд» собрала доход в 5,6 миллиона. УНИКС за 27 игр (15 в Евролиге и 12 – в Лиге ВТБ) – 5,9 миллиона. «Нижний Новгород» - самый последний, не пробил и отметку в 2,5 миллиона. Это почти все, что вам нужно знать о работе с болельщиками в наших командах.

О ПИРОЖКАХ И МАЙКАХ

Родные русские слова – мерчендайзинг и кейтеринг… Между прочим, в мировом профессиональном спорте – одни из базовых строк дохода серьезных клубов. Тут с армейцами опять никто не сравнится – ЦСКА заработал 15 340 000 рублей. Затем – пропасть. «Автодор» за целый год продал пирожков на родной арене всего на… 70 тысяч рублей! «Химки» получили… 0! Прочерк! Ни одной майки, ни одной сосиски в тесте не купили фанаты в БЦ МО (где играют желто-синие). По крайней мере – так следует из официальных данных, предоставленных клубом в офис Единой лиги.

ОБ АДВОКАТАХ И МЕЦЕНАТАХ

Очень скромные расходы понес «Енисей» в сфере «юридических услуг, консалтинга, рассчетно-кассового обслуживания и т.д.» (такая строчка тоже есть в бюджетах). За год все это дело обошлось шестой команде регулярного чемпионата в 15 тысяч рублей! Нашли самого дешевого юриста в Красноярске?

Зато «Локомотив-Кубань» получил внезапную прибавку в доходную часть в графе «Вклады членов, акционеров, участников». Неуказанное в отчете лицо, скрытое за формулировкой «вклады физ. лиц.», пополнило бюджет клуба на 40 тысяч рублей! Есть, есть в Краснодаре филантропы!

О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

И, наконец, – последняя графа. Итого. Доходы минус расходы. Семь команд – в плюсе. Больше всех заработали в УНИКСе – 32,2 миллиона. «Локо» разбогател на 12,8 миллиона, ЦСКА – на 11,4 миллиона. Что-то заработала сама Лига – точнее, целых 56 тысяч рублей. А две команды ушли в минус… И ладно бы, «Парма» понесла убытков на 370 тысяч. Зато «Химки» - аж на 145,5 миллионов (почти весь бюджет той же «Пармы»)! Такая вот у желто-синих бухгалтерия.