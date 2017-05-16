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Илья Геркус: Переговоры с Миранчуком продвигаются положительно

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Геркус: Переговоры с Миранчуком продвигаются положительно
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что клуб хочет сохранить Ари и Миранчука, а также, возможно, расстаться с некоторыми другими футболистами.

«ПОДВИЖКИ С КОНТРАКТОМ МИРАНЧУКА ЕСТЬ»

- Есть подвижки с контрактом Алексея Миранчука?
- Есть. В какую сторону? В положительную.

- «Локо» уже расстался со Шкулетичем. Янбаев и Шишкин последуют по его пути?
- Мы договорились, что обсуждать контрактные дела будем по окончании сезона.

- Что будете делать с Хенти?
- Он вернется из аренды в конце сезона. Отдавать его куда-то снова или нет – решим после его возвращения в Москву.

«ХОТИМ СОХРАНИТЬ АРИ»

- Весной Ари стал настоящей палочкой-выручалочкой.
- Мы бы хотели его оставить. По крайней мере, мы предпримем определенные усилия, чтобы он остался с нами.

- «Локомотив» заканчивает сезон с трофеем. Семин останется в клубе?
- Как и по игрокам, вопрос по тренеру будем решать после завершения чемпионата.

- Сколько клуб потратит на усиления перед Лигой Европы?
- Понимание придет после заключительного тура РФПЛ. Какие-то футболисты нас покинут, а с арендованными игроками начнем переговоры по выкупу. Исходя из этого будем принимать решения по трансферам.

- В межсезонье стадион ждет небольшое обновление. Какое?
- Заменим экраны и сидения. Тут все по плану.

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