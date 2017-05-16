Илья Геркус: Переговоры с Миранчуком продвигаются положительно
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что клуб хочет сохранить Ари и Миранчука, а также, возможно, расстаться с некоторыми другими футболистами.
«ПОДВИЖКИ С КОНТРАКТОМ МИРАНЧУКА ЕСТЬ»
- Есть
подвижки с контрактом Алексея Миранчука?
- Есть. В какую сторону? В положительную.
- «Локо»
уже расстался со Шкулетичем. Янбаев и
Шишкин последуют по его пути?
- Мы договорились, что обсуждать контрактные дела будем по окончании сезона.
- Что будете
делать с Хенти?
- Он вернется из аренды в конце сезона. Отдавать его куда-то снова или нет – решим после его возвращения в Москву.
«ХОТИМ СОХРАНИТЬ АРИ»
- Весной
Ари стал настоящей палочкой-выручалочкой.
- Мы бы хотели его оставить. По крайней мере, мы предпримем определенные усилия, чтобы он остался с нами.
- «Локомотив»
заканчивает сезон с трофеем. Семин
останется в клубе?
- Как и по игрокам, вопрос по тренеру будем решать после завершения чемпионата.
- Сколько
клуб потратит на усиления перед Лигой
Европы?
- Понимание придет после заключительного тура РФПЛ. Какие-то футболисты нас покинут, а с арендованными игроками начнем переговоры по выкупу. Исходя из этого будем принимать решения по трансферам.
- В межсезонье
стадион ждет небольшое обновление.
Какое?
- Заменим экраны и сидения. Тут все по плану.