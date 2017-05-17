Сергей Карякин: О чемпионстве «Спартака» мне сообщил шеф-повар ресторана

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, Сергей Карякин, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (слева направо) на «Открытие арене» Источник: Фото из личного архива

Претендент на шахматную корону, чемпион мира по блицу Сергей Карякин дал интервью «Советскому спорту» и рассказал, какие изменения произошли в его жизни за последние три месяца.

«НЕ НАЙДЕТСЯ ЛИШНЕГО ПАМПЕРСА?»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сергей КАРЯКИН, родился 12 января 1990 года в Симферополе. В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордом Гиннеса. Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2012 года, чемпион мира по блицу (Доха, 2016). В 2016 году выиграл турнир претендентов и завоевал право сыграть матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном. Классическая часть матча, который прошел в ноябре в Нью-Йорке, завершилась вничью, Карлсен одержал победу на тай-брейке.

- Сергей, вы известны, как болельщик «Спартака». Где вас застала весть, о том, что красно-белые стали чемпионами?

- Это была забавная история. У меня 7 мая проходили важные переговоры в одном из ресторанов, я на это время даже включил телефон. Когда переговоры закончились, мы стали прощаться, ко мне подошел шеф-повар и попросил о совместном фото. А затем он сказал, что тоже является спартаковским болельщиком и сообщил, что мы только что стали чемпионами – «Зенит» дома проиграл «Тереку».

- Ваша реакция?

- Я сказал: «Вот это здорово! Ваш ресторан счастливый, теперь буду сюда захаживать».

- Вас теперь стали чаще узнавать?

- За последние полгода значительно чаще. Почти не бывает такого, чтобы я появился в людном месте, и ко мне кто-то не подошел и не обратился с просьбой об автографе или совместном фото. Замечаю, что многие узнают, но стесняются подойти.

Но был один курьезный случай. Мы с супругой Галией, с сыном пошли в океанариум, сын Алексей был в коляске. С нами была известная шахматистка Екатерина Лагно со своим ребенком. Вижу, к нам направляется мужчина с маленькой девочкой. Причем шел он целенаправленно ко мне, я еще подумал: «Сейчас попросит о совместном фото». Но мужчина сказал: «У вас не найдется лишнего памперса?»

«ЛАВРОВ СКАЗАЛ: «КАРЛСЕН ОКАЗАЛСЯ НЕРВНЫМ»

- Посещали последние матчи «Спартака»?

- Выбирался время от времени. Наконец мне удалось пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Давно хотел с ними познакомиться.

- Неужели сами подошли?

- Ну, нет, это было бы слишком. Да и находились они в другой ложе. Я попросил Аркадия Дворковича, с которым мы знакомы много лет, представить меня Лаврову и Алекперову.

Лавров сказал: «Сергей, я за тебя болел во время матча в Нью-Йорке. Знаешь, Карлсен оказался каким-то нервным. Поэтому победа будет за нами».

- Гроссмейстер Ян Непомнящий высказал мнение, что когда Карлсен встречается с шахматистом своего поколения, он не выглядит непобедимым.

- Согласен с Яном. С возрастными шахматистами Магнусу легче играть, он их изматывает к концу матча, получает преимущество за счет лучшей физической подготовки. А если напротив тебя ровесник, еще неизвестно, кто кого быстрее измотает. Поэтому все будет решаться за шахматной доской. Конечно, Магнус - чемпион мира, сильнейший шахматист планеты на данный момент, но заметного доминирования у него точно нет.

Перед матчем в Нью-Йорке все ставили на легкую победу Карлсена. Я был одним из немногих, кто говорил, что будет борьба. Так и получилось.

«ТРЕВОЖИТЬ ПУТИНА ЛИШНИЙ РАЗ НЕ БУДУ»

РЕГЛАМЕНТ КАК ВЫЙТИ НА МАТЧ С КАРЛСЕНОМ Серия Гран-при состоит из четырех турниров (17 – 28 февраля в Шардже, 11 – 22 мая в Москве, 5 – 16 июля в Женеве и 15 – 26 ноября в Пальма-де-Мальорке). В них участвуют 24 шахматиста. В каждом турнире играют 18 человек. Один игрок имеет право выступить в трех турнирах. Шахматисты, занявшие первое и второе места по итогам серии, получат путевки в турнир претендентов, который пройдет в марте 2018 года. В нем будут участвовать восемь человек. Пока известен один участник – Сергей Карякин. Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

- После нашей последней беседы прошло три месяца, за это время вы стали членом Общественной палаты при президенте России. Кто вам сделал предложение?

- Мне позвонили из администрации Президента и пригласили приехать. Сказали, что речь пойдет об Общественной палате. Когда приехал, передали письмо, подписанное Владимиром Владимировичем, в котором он приглашал меня стать членом Общественной палаты. Дали некоторое время на размышление.

- Долго размышляли?

- Пару дней. Посоветовался с друзьями, подумал, что я могу сделать полезного на этой должности. И дал свое согласие.

- За что вы отвечаете в палате?

- Новый состав палаты вступит в свои полномочия с 1 июля. Перед этим будет заседание, где каждого члена наделят определенными функциями. Но будут учитываться пожелания, за какую сферу кто хочет отвечать. Я считаю себя обязанным заниматься спортивной сферой.

- На первом заседании вы ведь можете высказать какие-то пожелания или предложения Президенту. Есть у вас какие-то вопросы, с которыми готовы обратиться к Путину?

- Считаю, что тревожить Владимира Владимировича без лишней необходимости нельзя. Если у меня возникнет серьезный вопрос, отправлю запрос через Общественную палату в администрацию Президента. Лично подходить и обращаться к Владимиру Владимировичу точно не стану.

- В апреле следующего года вновь состоится турнир претендентов. Его победитель получит право сыграть за корону с Карлсеном. Вы же прекрасно представляете, какая жесткая борьба развернется за первое место. Не давит мысль, что выиграть при такой конкуренции будет очень сложно?

- В 2014-м году я занял в нем второе место, в 2016-м выиграл. Не знаю, как все сложится в 2018 году, но убежден, что в любом случае это будет мой не последний турнир претендентов. Моя задача – качественно готовиться, выходить на новый уровень. И сейчас мои мысли о супертурнире в Ставангере. Он пройдет в июне, в нем будут участвовать десять сильнейших шахматистов мира. Поэтому пока о турнире претендентов думать рано, предпочитаю двигаться шаг за шагом.

- Гарантированное участие в турнире претендентов дает вам возможность немного расслабиться, тогда, как все сильнейшие гроссмейстеры мира бьются за право сыграть в нем.

- На днях я был на открытии московского этапа Гран-при. И там почувствовал, что действительно могу пока немного расслабиться. Я пил шампанское, а все участники в напряжении ждали жеребьевку. Поймал себя на мысли, что нынешнее мое положение в сравнении с другими гроссмейстерами мне нравится гораздо больше. Я на них смотрел и посмеивался. Но посмеиваться я могу только до апреля следующего года, до начала следующего турнира претендентов. Там уже будет не до смеха.