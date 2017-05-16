Ари: К «Уралу» в гости не поеду. На всякий случай

Нападающий «Локомотива» рассказал, почему не едет на матч с «Уралом», что он говорил на КДК, и что команда подарила Юрию Семину на юбилей.

«ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЛОКО»

- Впереди матч с «Уралом». Готовы играть после того, что случилось в финале Кубка?

- Я не сыграю, так как не еду с «Локомотивом» на матч.

- Но после Кубка Юрий Семин говорил, что обязательно сыграете, еще и гол забьете. Что изменилось?

- Думаю, тренер решил не брать меня в Екатеринбург, чтобы не возникало лишних конфликтов. Никому не хочется повторения драки. К тому же у нас последний матч с «Зенитом», нужно к нему хорошо подготовиться. А у меня немного болит нога. Наверное, еще и поэтому мне дали отдых.

- В Екатеринбурге готовы были сыграть?

- Да, готов играть в каждом матче, стараюсь делать все возможное, чтобы быть в форме. Для меня это важно. В последних встречах хочу показать, на что способен. Надеюсь, «Локомотив» это оценит и захочет подписать со мной полноценный контракт.

- Семин уже сказал, что вас нужно оставлять в команде.

- Важно, чтобы клубы договорились. Я пока не в курсе, идут ли переговоры. Но очень хочу остаться в «Локомотиве».

«НЕХОРОШО ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Вы были на заседании КДК? Помирились с игроками «Урала»?

- Да, приходил. Извинился перед игроком, которому от меня досталось. Сожалею, что всю эту некрасивую сцену видели болельщики. Ни разу за карьеру такого себе не позволял. Футболисты являются примером для многих детей. Я уже говорил в интервью и повторил то же самое на КДК – всего лишь пытался защитить одноклубников. Но получилось некрасиво.

- Шесть матчей дисквалификации в Кубке - наказание стало неожиданным?

- Впервые получаю такую длительную дисквалификацию. Не ожидал подобного решения. Думаю, наказание на три-четыре матча было бы справедливее. Ведь в Кубке России не так много игр. Получается, пропущу почти весь турнир. Разве что в финале сыграю, если повезет.

- Сколько дней отмечали победу в Кубке?

- Сколько? Да я и в отпуске продолжу отмечать! Это же мой первый трофей в России!

«ПО ГОЛАМ МОГ БЫ ОБОЙТИ ПРОМЕСА»

- 11 матчей и 6 голов – это круто? Или могли бы забить больше?

- Если учитывать, как непросто складывались дела в первой части сезона в «Краснодаре», то шесть голов за «Локомотив» – очень хорошо. Играл бы тут со старта чемпионата, забил бы намного больше. Например, обошел бы Промеса с Дзюбой.

- Каково было играть с легендой «Локо» Дмитрием Лоськовым?

- Это большая честь! Лоськов - опытный и титулованный футболист. Я видел, как он играл раньше, знаю, как важен был для клуба. В том матче все поняли: Лоськов до сих пор не растерял мастерства. Пока он был на поле, доказал, что по-прежнему хорошо играет.

- После матча вы сказали, что хотите взять у Лоськова автограф. Взяли?

- Тогда шутил! Но вообще-то нужно подумать над этим, может, и попрошу его подпись.

- Семину что-то дарили на 70-летие от всей команды?

- Конечно - Кубок России! Получилось, поздравили заранее, зато подарок по-настоящему значимый и памятный.

- У вас с Фернандешем и Миранчуком наладилось игровое взаимопонимание. За счет чего так быстро сыгрались?

- Когда пришел, меня все так тепло приняли, что почувствовал себя как дома с первого дня. Было ощущение, что знаю парней уже давно. И взаимопонимание в игре – отражение нашей дружбы за пределами поля. Мы как семья, уважаем друг друга, помогаем во всем.

- Недавнее поражение «Локомотива от ЦСКА удивило. Что произошло?

- Не могу сказать, что кто-то из нас играл лучше, кто-то хуже. Думаю, вся команда выглядела не очень хорошо. Мы почти не создавали моментов. Речь идет о классико, а мы ужасно начинаем такой матч. Думаю, вышли не сконцентрированными и неготовыми к борьбе. Возможно, поэтому и пропустили столько мячей, потом уже не смогли вернуться в игру.

- Как вы обжились в Москве после Краснодара?

- Очень хорошо! У меня дом рядом с базой «Локомотива», тут тихо и спокойно. Пока что живу один, развелся примерно год назад. А дочка живет в Москве. Так что могу навещать ее в любое время. Чувствую себя очень счастливым, быстро адаптировался в новой команде, постоянно играю, дочка живет совсем рядом, да еще и важный трофей завоевал.