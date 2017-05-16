Массимилано Аллегри: Я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случится

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Кубка Италии.

Напомним, завтра, 17 мая, туринский клуб проведет матч за трофей против «Лацио». Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпико» и стартует в 22.00 мск.

«После поражения от «Ромы» нам уже нечего терять, – говорит специалист. – Мы встретимся с «Лацио», который отлично выступает в нынешнем сезоне. Прежде всего, я должен оценить состояние моих игроков. Особенно это касается Марио Манджукича и Пауло Дибалы. Последний испытывал проблемы со здоровьем после матча с «Монако» в Лиге чемпионов. Поэтому я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случится. Но иногда победа дороже всего на свете. От этого не уйти.

Сегодня я выберу состав на матч в Риме, – продолжает Аллегри, – но уверяю вас, это будут самые сильные игроки, что есть в распоряжении «Ювентуса». В любом случае, нужно все проанализировать и сконцентрироваться на матче», – заявил итальянский специалист.

Также Аллегри высказался о поражении от «Ромы», отметив наставника «Лацио» Симоне Индзаги.

«Нет, я ни о чем не жалею. Выпустил бы тот же состав, если бы нам вновь пришлось играть против этой команды. В матче с «Ромой» все решили мелкие детали. В таких ситуациях нужно быть внимательным. Когда ты думаешь о других вещах, твой соперник может этим воспользоваться.

Уверяю вас, мы не допустим подобных ошибок в матче с «Лацио». Эта команда очень высокого уровня, а Симоне Индзаги – яркий специалист, который научился многим вещам. Уверен, этот тренер пойдет далеко.

Завтра стартует мини-сезон из 20 дней. Если мы закончим свое выступление в серии А, набрав, 91 очко, это будет прекрасный результат. Конечно, соблюдать баланс в каждом матче достаточно сложно, поэтому от таких поражений, как от «Ромы», вам никуда не деться. Сейчас тактика и техника уже ничего не значат. Настало время физической подготовки и крепкого характера. «Ювентус» еще ничего не выиграл», – заявил Аллегри.