Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 5США
Теннис  Шарапова0:0Лючич-Барони
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Чехия1 : 2Швейцария
Хоккей  Германия- : -Латвия
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимилано Аллегри: Я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случится

Источник:  Football ItaliaКомментарии
Массимилиано Аллегри
Массимилиано АллегриИсточник: Gettyimages.ru

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Кубка Италии.

Напомним, завтра, 17 мая, туринский клуб проведет матч за трофей против «Лацио». Игра состоится в Риме на стадионе «Олимпико» и стартует в 22.00 мск.

«После поражения от «Ромы» нам уже нечего терять, – говорит специалист. – Мы встретимся с «Лацио», который отлично выступает в нынешнем сезоне. Прежде всего, я должен оценить состояние моих игроков. Особенно это касается Марио Манджукича и Пауло Дибалы. Последний испытывал проблемы со здоровьем после матча с «Монако» в Лиге чемпионов. Поэтому я должен быть уверен, что с Дибалой ничего не случится. Но иногда победа дороже всего на свете. От этого не уйти.

Сегодня я выберу состав на матч в Риме, – продолжает Аллегри, – но уверяю вас, это будут самые сильные игроки, что есть в распоряжении «Ювентуса». В любом случае, нужно все проанализировать и сконцентрироваться на матче», – заявил итальянский специалист.

Также Аллегри высказался о поражении от «Ромы», отметив наставника «Лацио» Симоне Индзаги.

«Нет, я ни о чем не жалею. Выпустил бы тот же состав, если бы нам вновь пришлось играть против этой команды. В матче с «Ромой» все решили мелкие детали. В таких ситуациях нужно быть внимательным. Когда ты думаешь о других вещах, твой соперник может этим воспользоваться.

Уверяю вас, мы не допустим подобных ошибок в матче с «Лацио». Эта команда очень высокого уровня, а Симоне Индзаги – яркий специалист, который научился многим вещам. Уверен, этот тренер пойдет далеко.

Завтра стартует мини-сезон из 20 дней. Если мы закончим свое выступление в серии А, набрав, 91 очко, это будет прекрасный результат. Конечно, соблюдать баланс в каждом матче достаточно сложно, поэтому от таких поражений, как от «Ромы», вам никуда не деться. Сейчас тактика и техника уже ничего не значат. Настало время физической подготовки и крепкого характера. «Ювентус» еще ничего не выиграл», – заявил Аллегри.

Матч

Ювентус - Лацио

Место и дата

17 мая 22:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Папа Римский принял «Ювентус» и «Лацио» перед финалом Кубка Италии (фото)Сегодня, 16 мая, Папа Римский Франциск в Клементинском зале Апостольского дворца в Ватикане принял делегации «Ювентуса» и «Лацио», которые сыграют в финале Кубка Италии.Конте обсудит с Абрамовичем новый контрактГлавный тренер «Челси» Антонио Конте проведет встречу с владельцем клуба Романом Абрамовичем, во время которой будет обсуждаться будущее итальянского тренера в лондонском клубе.«Ювентус» предпримет еще одну попытку приобрести Наингголана«Ювентус» по-прежнему рассчитывает, что летом подпишет контракт с полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном.«Атлетико» готов выложить за трансфер Белотти 60 млн евроКак сообщает СОРЕ, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к форварду «Торино» Андреа Белотти.«Арсенал», «Тоттенхэм», «Рома» и «Наполи» ведут борьбу за полузащитника «Барселоны»Хавбек «Барселоны» Денис Суарес может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.«Атлетико» просматривает СусоПолузащитник «Милана» Сусо привлек внимание «Атлетико», сообщает Football Italia.«Интер» готов платить Почеттино 10 млн евро в год«Миланский» Интер продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky Sports.«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.Георгий Черданцев: Зря Каррера торопился на «Ювентус»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оставил запись на своей странице в Twitter после интервью с главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой.Массимилиано Аллегри: Футболисты «Ювентуса» подумали, что уже стали чемпионамиГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение (1:3) от «Ромы» в матче 36-го тура чемпионата Италии.Лучано Спаллетти: Всегда верил, что «Рома» способна победить «Ювентус»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в 36-м туре чемпионата Италии.Даже не думай расслабляться, «Реал»! «Ювентус» проиграл «Роме», но…Даже не думай расслабляться, «Реал»! «Ювентус» проиграл «Роме», но…«Советский спорт» о том, как «Ювентус» мог в 36-м туре серии А стать чемпионом Италии, но проиграл «Роме» - 1:3.Серия А. 36-й тур. «Торино» уступил «Наполи», «Рома» обыграла «Ювентус» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 36-го тура чемпионата Италии по футболу.«Ювентус» уступил «Роме» и упустил шанс досрочно стать чемпиономМатч 36-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Ювентусом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ромы».«Рома» – «Ювентус». Как это былоВ матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» сыграет с «Ювентусом».«Наполи» в гостях разгромил «Торино», забив пять безответных мячейФутболисты «Торино» уступили на своем поле «Наполи» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 0:5.Спортивный директор «Интера»: Рано говорить о переходе ПепеСпортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал информацию о том, что команду пополнит защитник мадридского «Реала» Пепе. Он подчеркнул, что говорить о трансфере как о свершившемся факте преждевременно.Директор «Интера» Пьеро Аусилио: Я не знаю, как мы можем уговорить КонтеДиректор «Интера» Пьеро Аусилио высказался о шансах клуба пригласить главного тренера «Челси» Антонио Конте.Президент «Торино» Урбано Кайро: Не ожидали, что Харт будет ошибаться так многоПрезидент «Торино» Урбано Кайро рассчитывал, что голкипер Джо Харт, арендованный у «Манчестер Сити», будет совершать меньше ошибок.Ди Франческо согласился возглавить «Рому»Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо дал согласие возглавить «Рому». 47-летний тренер придет на смену Лучано Спаллетти, который покинет клуб по окончании сезона.
Теннис
Бердых одержал 600-ю победу в карьере
Футбол
Ари: По голам мог бы обойти Промеса и Дзюбу
Хоккей
Сборная Чехии уступила Швейцарии в матче чемпионата мира
Футбол
Роман Павлюченко дисквалифицирован на 4 матча Кубка России, из которых два условно
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Пауло Дибала
Пауло Дибалавсе новости
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегривсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Италии
Кубок Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости