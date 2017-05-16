Проиграли! После поражения от США будущее сборной России в руках латышей (видео)
Сборная России терпит первое поражение на ЧМ-2017 (3:5), которое может доставить нашей команде серьезные проблемы в четвертьфинале.
Сразу скажу, что матч россиян со сборной США – это не только номинальная борьба за первое место в группе с этаким извечным политическим подтекстом противостояния двух сильных держав.
Казалось, бы ну какая разница – первое место в группе или второе… Ведь все равно обе команды заранее обеспечили себе участие в четвертьфинале.
Однако разница была и очень большая. На кону стояло то, где мы проведем первый раунд в плей-офф – в Кельне или Париже? А также на расклад соперников уже и в полуфинале…
Если обратиться к статистике турнира, то россияне были лучше американцев во всем. Мы – самая результативная команда, мы лучше всего реализуем большинство, мы уже в трех матчах не пропускаем голов… Но надо было помнить, что все эти показатели добыты в матчах с командами, которые ниже нас по классу. А плюсом американцев было то, что они обыграли шведов в основное время. Наши – только по буллитам.
РОССИЯ В ОСАДЕ
Начался поединок, мягко говоря, не под нашу диктовку. Американцы сразу отметились броском в штангу. А наши – какой-то лавиной удалений. 10 минут за первый период! Не мудрено, что и по броскам мы его уступили в одну калитку - 3-16.
Тут просто нельзя было не вспомнить, что у россиян на отдых было всего 17 часов после поединка с Латвией. У сборной США – два дня. Не слишком честный расклад для матча двух фаворитов группы. Но жаловаться смысла нет.
Счет после первого периода для такой статистики был еще более фантастичным – 1:0 в пользу России. Если еще точнее – мы открыли счет своим вторым броском по воротам американцев.
А отличился Гусев, торпедой улетевший на тет-а-тет с вратарем после точного паса Киселевича. Накануне Никита точно также выскакивал один на один с латвийским голкипером. Но тогда не забил. А вот сейчас точно «выстрелил» в гораздо более сложной ситуации – 1:0.
Вскоре после этого мог отличиться и Телегин, которого Андронов также отправил на дуэль с вратарем. Но Ивану обыграть американца не удалось
Вслед за этим наши заработали свое первое большинство. Шипачев, как заправский каскадер, шикарно и размашисто рухнул на лед. И сам тут же вышел на реализацию лишнего.
Это был отличный способ для наших уйти в отрыв. Но вместо этого Плотников съездил клюшкой по зубам одному из соперников. И на четыре минуты сел на лавку.
Это меньшинство наши также выдержали. Хотя и не без потерь. Потому что бросившись под шайбу, крепко получил по левой ноге Телегин. Арбитры игру не остановили. И Иван как раненый боец, рывками полз по льду к скамейке, чтобы Россия смогла произвести замену.
А судьи в концовке периода вновь удалили Кучерова. И если до сирены наши выстояли, то в начале второго периода американцы большинство все же реализовали – 1:1.
ЖУТКАЯ ОШИБКА В ОБОРОНЕ
Однако, как ни странно, именно после пропущенной шайбы россияне полностью перехватили инициативу, перестали удаляться и зажали соперника в зоне.
Опасных моментов у наших было множество. Но важнейший гол организовало опять наше силовое звено. Ну вот где тут превосходство НХЛ над КХЛ? Если Андронов за воротами накрутил двух игроков США и выдал пас на Белова, завершившего эту комбинацию мощным точным броском.
Но это было только начало. Американцы вскоре счет сравняли. Россияне ответили мощной комбинацией в большинстве, вкатившись в зону втроем против одного защитника. Гусев сделал дубль.
Но тут же последовала и наша жуткая ошибка! Проворов неожиданно потерял шайбу за своими воротами. Его напарник Зуб вместо того, чтобы прикрыть свободного игрока на пятачке, кинулся за шайбой и только помешал Андронову… В общем какой-то каскад нелепых ляпов в абсолютно безобидной ситуации. Недоуменное и разгневанное лицо Знарка крупным планом. И 3:3 перед третьим периодом. И абсолютно равная борьба в нем. И удаление Кузнецова в зоне атаки, когда Евгений вышиб клюшку у американца рубящим ударом на глазах у судей.
Наказали нас за это очень быстро – 3:4. А Кузнецов удалился вновь. И отыграться россиянам уже не удалось.
В итоге россияне заняли только второе место в группе. И теперь будут ждать, как Германия сыграет с Латвией. От этого будет зависеть, где мы проведем четвертьфинал – в Кельне (в случае победы латышей) или Париже (если выиграют немцы). Ну и в полуфинале нам теперь светит встреча с канадцами.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция