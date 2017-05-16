Проиграли! После поражения от США будущее сборной России в руках латышей (видео)

Сборная России терпит первое поражение на ЧМ-2017 (3:5), которое может доставить нашей команде серьезные проблемы в четвертьфинале.

Сразу скажу, что матч россиян со сборной США – это не только номинальная борьба за первое место в группе с этаким извечным политическим подтекстом противостояния двух сильных держав.

Казалось, бы ну какая разница – первое место в группе или второе… Ведь все равно обе команды заранее обеспечили себе участие в четвертьфинале.

Однако разница была и очень большая. На кону стояло то, где мы проведем первый раунд в плей-офф – в Кельне или Париже? А также на расклад соперников уже и в полуфинале…

Если обратиться к статистике турнира, то россияне были лучше американцев во всем. Мы – самая результативная команда, мы лучше всего реализуем большинство, мы уже в трех матчах не пропускаем голов… Но надо было помнить, что все эти показатели добыты в матчах с командами, которые ниже нас по классу. А плюсом американцев было то, что они обыграли шведов в основное время. Наши – только по буллитам.

РОССИЯ В ОСАДЕ

Начался поединок, мягко говоря, не под нашу диктовку. Американцы сразу отметились броском в штангу. А наши – какой-то лавиной удалений. 10 минут за первый период! Не мудрено, что и по броскам мы его уступили в одну калитку - 3-16.

Тут просто нельзя было не вспомнить, что у россиян на отдых было всего 17 часов после поединка с Латвией. У сборной США – два дня. Не слишком честный расклад для матча двух фаворитов группы. Но жаловаться смысла нет.

Счет после первого периода для такой статистики был еще более фантастичным – 1:0 в пользу России. Если еще точнее – мы открыли счет своим вторым броском по воротам американцев.

А отличился Гусев, торпедой улетевший на тет-а-тет с вратарем после точного паса Киселевича. Накануне Никита точно также выскакивал один на один с латвийским голкипером. Но тогда не забил. А вот сейчас точно «выстрелил» в гораздо более сложной ситуации – 1:0.

Вскоре после этого мог отличиться и Телегин, которого Андронов также отправил на дуэль с вратарем. Но Ивану обыграть американца не удалось

Вслед за этим наши заработали свое первое большинство. Шипачев, как заправский каскадер, шикарно и размашисто рухнул на лед. И сам тут же вышел на реализацию лишнего.

Это был отличный способ для наших уйти в отрыв. Но вместо этого Плотников съездил клюшкой по зубам одному из соперников. И на четыре минуты сел на лавку.

Это меньшинство наши также выдержали. Хотя и не без потерь. Потому что бросившись под шайбу, крепко получил по левой ноге Телегин. Арбитры игру не остановили. И Иван как раненый боец, рывками полз по льду к скамейке, чтобы Россия смогла произвести замену.

А судьи в концовке периода вновь удалили Кучерова. И если до сирены наши выстояли, то в начале второго периода американцы большинство все же реализовали – 1:1.

ЖУТКАЯ ОШИБКА В ОБОРОНЕ

Однако, как ни странно, именно после пропущенной шайбы россияне полностью перехватили инициативу, перестали удаляться и зажали соперника в зоне.

Опасных моментов у наших было множество. Но важнейший гол организовало опять наше силовое звено. Ну вот где тут превосходство НХЛ над КХЛ? Если Андронов за воротами накрутил двух игроков США и выдал пас на Белова, завершившего эту комбинацию мощным точным броском.

Но это было только начало. Американцы вскоре счет сравняли. Россияне ответили мощной комбинацией в большинстве, вкатившись в зону втроем против одного защитника. Гусев сделал дубль.

Но тут же последовала и наша жуткая ошибка! Проворов неожиданно потерял шайбу за своими воротами. Его напарник Зуб вместо того, чтобы прикрыть свободного игрока на пятачке, кинулся за шайбой и только помешал Андронову… В общем какой-то каскад нелепых ляпов в абсолютно безобидной ситуации. Недоуменное и разгневанное лицо Знарка крупным планом. И 3:3 перед третьим периодом. И абсолютно равная борьба в нем. И удаление Кузнецова в зоне атаки, когда Евгений вышиб клюшку у американца рубящим ударом на глазах у судей.

Наказали нас за это очень быстро – 3:4. А Кузнецов удалился вновь. И отыграться россиянам уже не удалось.

В итоге россияне заняли только второе место в группе. И теперь будут ждать, как Германия сыграет с Латвией. От этого будет зависеть, где мы проведем четвертьфинал – в Кельне (в случае победы латышей) или Париже (если выиграют немцы). Ну и в полуфинале нам теперь светит встреча с канадцами.