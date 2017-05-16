«Не завершить бы ЧМ послезавтра». Черданцев и КО – о поражении сборной России
Сегодня сборная России уступила команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Париже и Кельне.
«Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по игре на «Ланксесс Арене», которая завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев.
Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин:
Трижды вели по ходу матча. Сами себе организовали удаления и Канаду в полуфинале. Очень по-русски - создать себе проблемы на ровном месте.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 16 мая 2017 г.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев:
Я за хоккеем не очень слежу, но вот открыл для себя Шипачева. Абсолютно футбольные понимание игры и передачи от него! 👍👍👍#ЧМ2017 #РоссияСША— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 16 мая 2017 г.
Руководитель агентства «Р-Спорт» Василий Конов:
О, это мы вторые и сразу на Чехию или Финляндию. Норм. Не завершить бы ЧМ послезавтра. https://t.co/ouxTDd6dvy— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 16 мая 2017 г.
Ну и в любом случае в полуфинале уже потенциально Канада именно в нашей половине сетки.— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 16 мая 2017 г.
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Неценко:
Самое приятное, как Василевский пока играет в матче #RUSvsUSA на #IIHFWorlds. Штаты забрасывают только "мертвые" шайбы— Александр Неценко (@netsenko) 16 мая 2017 г.