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«Не завершить бы ЧМ послезавтра». Черданцев и КО – о поражении сборной России

Источник:  Twitter.comКомментарии
«Не завершить бы ЧМ послезавтра». Черданцев и КО – о поражении сборной России
Источник: Gettyimages.ru

Сегодня сборная России уступила команде США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Париже и Кельне.

«Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по игре на «Ланксесс Арене», которая завершилась со счетом 5:3 в пользу американцев.

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин:

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев:

Руководитель агентства «Р-Спорт» Василий Конов:

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Неценко:

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