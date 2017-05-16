«Если бы Китаю дали 3 млн билетов, мы бы отправили к вам 3 млн китайцев!»

Алексей Смертин и Татьяна Навка представляли страну-организатора чемпионата мира Источник: «Советский спорт»

В Китае стартовали продажи путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.



Официальные пакеты гостеприимства поступили в открытую продажу для жителей Китая. Эту программу запустило официально аккредитованное при FIFA международное агентство Shankai Sports - главный эксперт в сфере спортивного менеджмента в Китае. В 2010 г. компания получила право стать эксклюзивным агентом Международной федерации футбола FIFA в Китае (включая Тайвань, Гонконг и Макао) и с этого времени успешно развивает отрасль качественного спортивного туризма на местном рынке. Shankai Sports International была выбрана эксклюзивным партнером FIFA по ЧМ-2014 в Бразилии и ЧМ-2018 в России. Генеральный директор Shankai Sports Фенг Тао заявил, что на ЧМ-2018 приедут более 100 000 китайцев, но если бы Китаю предоставили 3 млн билетов, то они все были бы реализованы.

Открыли церемонию Председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов и руководитель Федерального агенства по туризму Олег Сафонов, который также зачитал официальное обращение заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Президента РФС, направленное к любителям футбола в Поднебесной: «В последние годы сотрудничество России и Китая демонстрирует высокий уровень стратегического партнерства и взаимного доверия. Впереди много масштабных проектов, которые расскажут о России, главный из них, конечно же, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Мы будем рады видеть китайских любителей футбола в России в 2018 году!»

Почетными гостями и участниками мероприятия стали делегаты первого российско-китайского форума «Партнерство в спорте», который проходил 15-16 мая в Пекине, Посол ЧМ-2018 FIFA, футболист Алексей Смертин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин

Напомним, что ИД «Советский спорт» является партнером Shankai Sports на территории Российской Федерации.

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