Синдром фаворита. Сергей Микулик о поражении сборной России

Обозреватель «Советского спорта» - о поражении сборной России от США.



Знаете, кого напомнил мне Евгений Кузнецов с его дуплетным удалением в третьем периоде, второе из которых и решило в итоге исход матча, а вместе с ним - и всего группового этапа? Алексея Ковалева, гениального вольного художника, который мог, как говорили его партнеры, «схватить соперника за глаз», если что-то, по его мнению, пошло в игре не так.



Ковалев, как и Кузнецов, был игровик, которого тоже двигали по звеньям в ходе матча, озадачивая этими перестановками не только чужих, но порой и своих. И любой неигроцкий ход легко мог вывести его из себя. Вспомните несколько смен в первой половине матча, когда Кузнецов посылал Ничушкину пасы-подсказки - два воспитанника одной, челябинской хоккейной школы, должны, по идее, были быть на одной волне, но Валерий, оказавшийся в ЦСКА транзитом через «Даллас» уже, похоже, никаких тонкостей ни от каких партнеров не ждет, настраиваясь только на борьбу и отскоки. Это, безусловно, тоже важно, но для стиля нынешней сборной Знарка - даже для игрока четвертого звена отдает самограничением.



Кузнецов подключился к команде, у которой и так все было более чем неплохо - и это аккурат тот случай, когда лучшее способно оказаться врагом хорошего. Попробуйте встроить звезду в команду, когда та работает в режиме набора полного хода - эффект может быть и прямо противоположным. Конечно, первый фол, прямо как в баскетболе, в нападении, был весьма спорным, но второй - это уже чисто нервно-рефлекторное, от обиды, что если у команды что-то и получается, то у тебя - определенно нет.



Понятно, что удалялся ни один Кузнецов, (и Панарин однажды даже мог его с блеском «отмазать», но это было бы уже не благодаря, а вопреки), однако запоминается, как известно, последнее. Третий период и так вряд ли мог бы стать лучшим отрезком в исполнении россиян, учитывая наслоение усталости после матча с Латвией. Но, с другой стороны - а как прикажете быть с графиком полуфинал-финал, где ссылки на недовосстановление заведомо не принимаются? Это и был промежуточный финиш, имитирующий темп основного, и если с ним не справляться - о большем можно и не мечтать.



И это при том, что ожидаемый стартовый натиск американцев удалось сдержать без особых проблем, несмотря на эпидемию удалений уже в первом периоде, а во втором наши временами их так и просто возили, но те уже не в первый раз на турнире демонстрируют какое-то залихватское пренебрежение к локальным неудачам. Пропустили - не беда, главное - не дать уйти в отрыв, одна шайба отыгрывается одним броском, желательно максимально быстрым - точно также американцы наказывали шведов после недолгих голевых успехов скандинавов. А больше по-настоящему серьезных команд в нашей группе, как теперь окончательно выяснилось, и не было.



И если в этой мини-закрутке россияне заняли второе место, с одной буллитной победой и одним поражением в основное время - такими, знать, они и выглядят на общем фоне фаворитами.



А время проб и ошибок - оно прошло.