Синдром фаворита. Сергей Микулик о поражении сборной России
Обозреватель «Советского спорта» - о поражении сборной России
от США.
Знаете, кого напомнил мне Евгений Кузнецов с его дуплетным удалением в третьем
периоде, второе из которых и решило в итоге исход матча, а вместе с ним - и
всего группового этапа? Алексея Ковалева, гениального вольного художника,
который мог, как говорили его партнеры, «схватить соперника за
глаз», если что-то, по его мнению, пошло в игре не так.
Ковалев, как и Кузнецов, был игровик, которого тоже двигали по звеньям в ходе
матча, озадачивая этими перестановками не только чужих, но порой и своих.
И любой неигроцкий ход легко мог вывести его из себя. Вспомните несколько смен
в первой половине матча, когда Кузнецов посылал Ничушкину пасы-подсказки - два
воспитанника одной, челябинской хоккейной школы, должны, по идее, были быть на
одной волне, но Валерий, оказавшийся в ЦСКА транзитом через «Даллас»
уже, похоже, никаких тонкостей ни от каких партнеров не ждет,
настраиваясь только на борьбу и отскоки. Это, безусловно, тоже важно, но для
стиля нынешней сборной Знарка - даже для игрока четвертого звена отдает
самограничением.
Кузнецов подключился к команде, у которой и так все было более чем неплохо - и
это аккурат тот случай, когда лучшее способно оказаться врагом хорошего. Попробуйте
встроить звезду в команду, когда та работает в режиме набора полного хода -
эффект может быть и прямо противоположным. Конечно, первый фол, прямо как в
баскетболе, в нападении, был весьма спорным, но второй - это уже чисто
нервно-рефлекторное, от обиды, что если у команды что-то и получается, то у
тебя - определенно нет.
Понятно, что удалялся ни один Кузнецов, (и Панарин однажды даже мог его с
блеском «отмазать», но это было бы уже не благодаря, а вопреки),
однако запоминается, как известно, последнее. Третий период и так вряд ли мог
бы стать лучшим отрезком в исполнении россиян, учитывая наслоение усталости
после матча с Латвией. Но, с другой стороны - а как прикажете быть с графиком
полуфинал-финал, где ссылки на недовосстановление заведомо не принимаются? Это
и был промежуточный финиш, имитирующий темп основного, и если с ним не
справляться - о большем можно и не мечтать.
И это при том, что ожидаемый стартовый натиск американцев удалось сдержать без
особых проблем, несмотря на эпидемию удалений уже в первом периоде, а во втором
наши временами их так и просто возили, но те уже не в первый раз на турнире
демонстрируют какое-то залихватское пренебрежение к локальным неудачам.
Пропустили - не беда, главное - не дать уйти в отрыв, одна шайба отыгрывается
одним броском, желательно максимально быстрым - точно также американцы
наказывали шведов после недолгих голевых успехов скандинавов. А больше
по-настоящему серьезных команд в нашей группе, как теперь окончательно
выяснилось, и не было.
И если в этой мини-закрутке россияне заняли второе место, с одной буллитной
победой и одним поражением в основное время - такими, знать, они и выглядят на
общем фоне фаворитами.
А время проб и ошибок - оно прошло.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция