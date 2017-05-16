Александр Кожевников: Обыграем Канаду в полуфинале и станем чемпионами
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о матче Россия – США (3:5) на ЧМ по хоккею.
- В первом периоде соотношение
бросков 3:16 не в нашу пользу. Печальный
факт?
- Так половину периода играли в меньшинстве. Какое в таком случае должно быть соотношение?
- Второй
период…
- Во втором периоде играли в равных составах, стало что-то получаться. Чувствовалось, что наши должны добавить, но американцы выбрали очень хорошую тактику. Они же нас хорошо изучили. Но и нельзя забывать, что удаления в первом периоде сказались. Вчетвером играть 10 минут – очень тяжело. А те, кто сидит, теряют темп игры, им еще надо войти в игру.
- Но
все равно, второй период дал повод для
оптимизма. Во всяком случае, его первая
часть.
- Да, стало получаться, моменты начали реализовывать. И третьем в конце тоже стало получаться. И мы, и американцы сил много потратили. Но надо реализовывать выход один в один. Забей Панарин, и все было бы совсем по-другому.
- Третий
гол. Как возмущался один мой коллега –
так даже в высшей лиге не проваливают
пятак. Но там был отскок. Бывает?
- Бывает, конечно.
- Четвертый гол. Сколько там
секунд прошло, как американцы реализовали
большинство?
- Ошибка явная, что тут говорить. Ну, послушайте, не бывает в хоккее без ошибок. Кто-то реализовывает, кто-то нет, эмоции зашкаливают.
- В сборной США - три студента,
два человека из АХЛ. У нас все
высокооплачиваемые проффи.
- Сейчас их не взяли на драфт, а некоторые сами в НХЛ до поры не рвутся – хотят получить образование. Один из студентов по скайпу экзамен сдавал во время чемпионата мира. Там другая система, не надо сравнивать. У нас нет этого. А там многие, даже задрафтованные, не идут в НХЛ, а предпочитают доучиться в университете.
- Вчера
вы говорили, что с американцами будет
первый серьезный матч. Со шведами разве
не первый был?
- Со шведами – вкатывались. Поэтому первый серьезный матч был с американцами. И получили щелчок по носу. Это нормально. Ничего страшного не произошло, и хорошо, что это случилось сейчас.
-
Значит, пока рано задаться истинно
русским вопросом: кто виноват и что
делать?
- Не надо посыпать голову пеплом, когда ничего не произошло. Ну, проиграли один матч и что? Мы же играем в плей-офф. Лишь бы не попасть на канадцев. Хотя в полуфинале можем на них попасть. Но ничего страшного – раньше их выбьем, станем чемпионами.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция