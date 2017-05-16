Александр Кожевников: Обыграем Канаду в полуфинале и станем чемпионами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о матче Россия – США (3:5) на ЧМ по хоккею.

- В первом периоде соотношение бросков 3:16 не в нашу пользу. Печальный факт?

- Так половину периода играли в меньшинстве. Какое в таком случае должно быть соотношение?

- Второй период…

- Во втором периоде играли в равных составах, стало что-то получаться. Чувствовалось, что наши должны добавить, но американцы выбрали очень хорошую тактику. Они же нас хорошо изучили. Но и нельзя забывать, что удаления в первом периоде сказались. Вчетвером играть 10 минут – очень тяжело. А те, кто сидит, теряют темп игры, им еще надо войти в игру.

- Но все равно, второй период дал повод для оптимизма. Во всяком случае, его первая часть.

- Да, стало получаться, моменты начали реализовывать. И третьем в конце тоже стало получаться. И мы, и американцы сил много потратили. Но надо реализовывать выход один в один. Забей Панарин, и все было бы совсем по-другому.

- Третий гол. Как возмущался один мой коллега – так даже в высшей лиге не проваливают пятак. Но там был отскок. Бывает?

- Бывает, конечно.

- Четвертый гол. Сколько там секунд прошло, как американцы реализовали большинство?

- Ошибка явная, что тут говорить. Ну, послушайте, не бывает в хоккее без ошибок. Кто-то реализовывает, кто-то нет, эмоции зашкаливают.

- В сборной США - три студента, два человека из АХЛ. У нас все высокооплачиваемые проффи.

- Сейчас их не взяли на драфт, а некоторые сами в НХЛ до поры не рвутся – хотят получить образование. Один из студентов по скайпу экзамен сдавал во время чемпионата мира. Там другая система, не надо сравнивать. У нас нет этого. А там многие, даже задрафтованные, не идут в НХЛ, а предпочитают доучиться в университете.

- Вчера вы говорили, что с американцами будет первый серьезный матч. Со шведами разве не первый был?

- Со шведами – вкатывались. Поэтому первый серьезный матч был с американцами. И получили щелчок по носу. Это нормально. Ничего страшного не произошло, и хорошо, что это случилось сейчас.

- Значит, пока рано задаться истинно русским вопросом: кто виноват и что делать?

- Не надо посыпать голову пеплом, когда ничего не произошло. Ну, проиграли один матч и что? Мы же играем в плей-офф. Лишь бы не попасть на канадцев. Хотя в полуфинале можем на них попасть. Но ничего страшного – раньше их выбьем, станем чемпионами.