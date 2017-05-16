Шарапову прокатили с «Ролан Гаррос». Мария не выступит в Париже

Федерация теннис Франции приняла решение не предоставлять Шараповой wild card ни в основную сетку, ни даже в квалификацию «Ролан Гарроса».

ВАЛ ПРИГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ШАРАПОВОЙ

- Мария, если понадобится – вы готовы играть квалификацию?

- Если понадобится, я буду играть по юниорам!

Настрой Шараповой не вызывал вопросов. Она изголодалась по теннису. По победам. По турнирам. По азарту борьбы и тому чувству счастья, когда завершаешь в свою пользу последний розыгрыш. Но вопрос-то возник не спроста.

Как только ITF (Международная федерация тенниса) сократила дисквалификацию Марии с двух лет до 15 месяцев, новости посыпались друг за другом. Штутгарт дал россиянке wild card. Рим дал ей wild card. Мадрид дал ей wild card…

- Со мной связались представители всех турниров WTA по поводу участия Шараповой! – не без гордости отмечал агент спортсменки Макс Айзенбад.

Тот самый, который развелся с женой, один поехал в отпуск впервые за много лет и в расстроенных чувствах не уследил за важным сообщением – мельдоний с января 2016 года входит в список запрещенных препаратов. Чем, по сути, подставил Марию.

И как его не уволили?

Впрочем, не суть. Суть в том, что Шарапову резко стали зазывать на все соревнования. Билеты в Штутгарте раскупили в один день. Журналисты завалили организаторов турнира заявками на аккредитацию. Еще бы – пропустить возвращение такой звезды!

Но и другие теннисистки не остались в стороне. Все разбились на три условных лагеря. Часть спортсменок предпочло промолчать (включая Уильямс-младшую). Часть – в основном, другие россиянки – осторожно Марию поддержали. Но многие, от Кристины Младенович до Эжени Бушар, от Роберты Винчи до Франчески Скьявоне, внезапно начали исходить желчью. И суть их гневных реплик сводилась к одному: «Ее поймали на допинге! Она – обманщица! Она нечестно играет! Как можно давать ей wild card?!»

Даже Мирьяна Лючич-Барони (вот уж досталось девушке по жизни – и отец ее избивал, и травмы мучали, и без денег оставалась, и карьеру на несколько лет завершала, поскольку не на что было ездить по турнирам), не проявила сострадания.

- Давайте еще Лэнсу Армстрону wild card на «Тур де Франс» дадим! – процедила сквозь зубы хорватка, проигравшая Шараповой в Мадриде, и с которой судьба вновь свела ее во втором раунде в Риме.

Сравнила тоже – допинг Армстронга и мельдоний Шараповой…

Но организаторы «Ролан Гарроса» словно прислушались к такой позиции. Звать Марию не спешили. Взяли время на раздумье. Провели встречу с россиянкой. Пообещали принять решение за месяц до турнира. Пару раз сдвинули сроки. Наконец, назначили дедлайн – 16 мая. Могли дать спецприглашение в основу. Или – в квалификацию. Или совсем не дать.

В итоге, сделали «красиво» - за полчаса до матча Марии против Лючич-Барони во втором круге в Риме объявили – wild card не будет. Никакого. «Ролан Гаррос» Шарапова пропустит.

МИМО ПАРИЖА

Маша сама могла попасть в квалификацию чемпионата Франции – если бы вышла в Штутгарте в финал. Но не хватило всего одной победы – проиграла там Младенович. Накануне, 15 мая, одолев Кристину Макгейл в первом раунде в столице Италии, она добилась хотя бы того, что сможет выступить в отборочной сетке Уимблдона. В Лондоне тоже пока не определились по wild card для Шараповой.

Так почему?

- Когда Мария играла в Штутгарте, там были полные трибуны и огромное количество прессы, - отмечал Энди Маррей (он, внезапно, все еще лидирует в рейтинге ATP). – Но «Большим шлемам» не нужно дополнительно привлекать к себе внимание. Эти турниры – вполне самодостаточны. Что с Шараповой, что без нее организаторы ничего не потеряют. Так что они учитывают совсем другие аргументы.

Шотландец прав. Он, кстати, в целом поддержал Марию.

- Уже понятно – с такой игрой она быстра вернется в элиту, - признался Энди.

Французы пошли на поводу у критиков. Вряд ли продажи билетов сильно упадут, если россиянка не приедет в Париж. Вот решение отсечь спортсменку, прикрываясь ее недавней дисквалификацией – вот это серьезный пиар! Не каждый решится отказать звезде подобного уровня. Не так ли проявляют характер настоящие взрослые дяди в богатых костюмах?

И подумаешь, что Шарапова дважды выигрывала «Ролан Гаррос» за последние пять лет. Что ее любят и ждут парижане. Что попалась она на мельдонии, а не на ЭПО.

Тут ведь сама Младенович так громко заявляет – Шарапова не заслужила своих титулов!

Впрочем, Марии об этом думать не стоит. И пусть такое решение только прибавит ей мотивации. А заодно – спортивной злости.