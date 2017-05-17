Рашид Рахимов: После победы над «Зенитом» Каррера звонил и благодарил
В преддверии матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» главный тренер «Терека» дал интервью «Советскому спорту».
«РЕШИЛИ ПОМЕНЯТЬ СХЕМУ»
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«Терек» неудачно начал весеннюю часть
сезона – семь игр, одна победа. Что
произошло?
- Не скажу, что мы кому-то сильно уступали по игре в этих матчах. Но в силу определенных причин нам не хватало креатива в атаке. Сказалась и потеря важных футболистов – Адилсона, который вел игру в центре поля, но зимой покинул клуб. Не хватало Олега Иванова, который не мог помочь нам из-за болезни. Поэтому решили поменять схему – перейти с двух центральных защитников на трех. Это не совсем тот футбол, в который мы привыкли играть на протяжении последних трех лет. Но в защите стало больше надежности, плюс появился Родолфо, который создает неплохую начальную фазу атаки при позиционном нападении. Схема с тремя центральными защитниками позволяет перекрывать много зон. Но надо понимать, что, пропустив первым в такой ситуации, потом тяжело отыграться. Потому что у тебя на поле пять-шесть человек оборонительного плана.
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В последних играх у «Терека» раззабивался
Мбенг – за четыре тура пять голов…
- Самое сильно его качество – нестандартность. Временами кажется, он сам не знает, что хочет сделать в следующую секунду. Защитникам против таких игроков сложно. К тому же Мбенг обладает хорошей скоростью, неплох в верховых единоборствах, хотя удар головой у него не поставлен. В общем, обладает качествами, чтобы регулярно играть и забивать. Но порой выпадает из игры, выключается. Мы объясняем ему, что нельзя останавливаться, нужно постоянно развиваться, в том числе и в командных взаимодействиях. Над этим надо работать.
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В интернете шутят, вспоминая подаренный
ему Рамзаном Кадыровым автомобиль за
голы «Спартаку», мол, такими темпами
Мбенг совсем скоро соберет целый автопарк
из крутых машин.
- Это все шутки. Мы об этом не думаем и не говорим.
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После «Зенита» команду как-то особенно
премировали? Все-таки знаковая победа.
- Может, привыкаем уже - все-таки третий раз подряд обыграли «Зенит». Конечно, все сильно порадовались, но ничего особенного не было.
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Весной место в составе потерял лучший
бомбардир «Терека» Балай. Почему?
- Сбился прицел. И теперь огромное желание забить, реабилитироваться ему немного мешает. Мне казалось, что если он один мяч забьет, голы придут. И у него был момент в недавней игре с «Томью». К сожалению, не забил. Видно, что нервничает, что на него давит эта серия без голов. Надо перетерпеть.
«ГРОЗНЫЙ НЕ УЗНАТЬ»
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Это ваш третий полноценный сезон в
«Тереке». Команда сейчас на пике своих
возможностей?
- Повторюсь: сейчас мы играем в несколько другой футбол. Раньше имели хороший контроль мяча. Опорная зона состояла из таких футболистов, как Маурисио, Адилсон. Плюс были еще Рыбус, Айссати. Сегодня у нас другие игроки. И нужно стараться выжимать из них максимум. Но, в целом, стоит отметить, что мы давно забыли о борьбе за выживание. И каждый год у нас есть прогресс. В прошлом сезоне стали седьмыми, что является лучшим результатом в истории клуба. В текущем чемпионате ниже шестого места уже не опустимся - вновь лучший результат в истории.
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Следующая ступень - еврокубки?
- Для этого нужно многое сделать. Во всех клубных направлениях есть прогресс, но всегда хочется большего. Нельзя останавливаться в развитии. Если хотим двигаться дальше, нужны приобретения.
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«Терек» уже сейчас в шаге от четвертого
места, дающего право играть в Лиге
Европы.
- Мы не хотим об этом говорить. Лишние разговоры создают психологическое давление на команду. Осталось два тура – и нужно в них сыграть по максимуму.
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Грозный сильно изменился за эти три
года?
- Не раз говорил: надо отдать должное Рамзану Ахматовичу Кадырову, который заново выстроил город. Когда в 2006 году я с «Амкаром» приезжал сюда, было много блокпостов, вокруг все разрушено. А через десять лет Грозный - цветущий красивый город. Без сильной руки руководителя подобное было бы невозможно. Сами приезжайте – поверьте, вы просто не узнаете город.
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Истории о людях с автоматами на улицах
в прошлом?
- Не знаю, кто вам это рассказывал такие истории. За три года, что здесь нахожусь, ничего такого не видел. Блеск и чистота. Бывает, есть в руках фантик от конфеты. Так даже мысли нет выкинуть на тротуар - ищешь мусорный ящик.
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Есть любимое место в городе?
- Очень много работы - некогда гулять. Поэтому мое любимое место – гостиничный номер.
«АЛЕНИЧЕВ ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ»
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Вы рассказывали, как по четыре-пять
часов не можете уснуть после матчей.
Сейчас, учитывая плотный график РФПЛ,
как отдыхается?
- Урывками. Закончилась одна игра, начинаешь думать о следующей.
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После победы над «Зенитом», наверное,
не получалось уснуть по другой причине
– было много звонков с благодарностями
от спартаковцев.
- Да, звонили, писали. Пришлось потратить много времени, чтобы всем ответить. Надо сказать, приятное времяпрепровождение.
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Чей звонок был самым неожиданным?
- Карреры. Он сидел рядом с Марко Трабукки, когда тот мне позвонил и передал трубку Массимо. Я не владею итальянским, но знаю испанский и другие языки. Есть много похожих лингвистических конструкций, поэтому понять человека можно. Карерра поблагодарил «Терек», а я поздравил его с чемпионством.
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Кстати, вы же встречались и на футбольном
поле.
- В 1993 году в 1/32 финала Кубка УЕФА «Локомотив» играл с «Ювентусом». В гостях проиграли 0:3, а дома – 0:1, хотя играли неплохо. Тогда поле на «Локомотиве» сильно пострадало из-за мощного ливня. У «Ювентуса», кстати, играл не только Каррера, но и Конте, Баджо, Раванелли. О тех матчах мы тоже повспоминали.
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С Глушаковым общались? В свое время вы
уговорили руководство «Локомотива» не
отдавать его в очередную аренду. А теперь
он – капитан чемпионской команды.
- Разговаривали с Денисом, пошутили немного. Он сказал, что ему нужно забить еще один гол и отдать один голевой пас, я так понял, чтобы побить личный рекорд. Грозился, если в Перми не получится, поставить рекорд против нас. Я посоветовал ему не торопиться, есть ведь еще 30-й тур. Но это все шутки, а так очень рад за него. Думаю, на сегодняшний момент Глушаков один из сильнейших опорников в стране. Очень мобильный, с хорошей техникой, ударом.
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Впереди у «Терека» матч против праздничного
«Спартака». Это облегчает дело?
- Это только так кажется, что «Спартак» - праздничный. Наоборот, не люблю играть с командами, которые все свои задачи уже решили. Это их раскрепощает, помогает показывать свой лучший футбол. Тем более что игра пройдет в Москве на заполненном стадионе. Уверен, будут большие изменения по сравнению с тем, что все видели в Перми.
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Некоторые болельщики в контексте большой
победы пытаются уколоть Дмитрия
Аленичева, много негатива идет в его
сторону. Пусть в качестве тренера у него
не получилось в «Спартаке», но как игрок
он же принес много пользы клубу. Теперь
же, выходит, хорошее забыто?
- Болельщики имеют право на мнение. Но у меня на этот счет другая точка зрения. Мы с Димой Аленичевым в хороших отношениях и, считаю, он делал все возможное, чтобы «Спартак» поднимался и одерживал победы. Что-то, может, не получилось. Но он заслуживает уважения.