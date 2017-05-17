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Рашид Рахимов: После победы над «Зенитом» Каррера звонил и благодарил

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рашид Рахимов (справа)
Рашид Рахимов (справа)Источник: «Советский спорт»

В преддверии матча 29-го тура РФПЛ против «Спартака» главный тренер «Терека» дал интервью «Советскому спорту».

«РЕШИЛИ ПОМЕНЯТЬ СХЕМУ»

- «Терек» неудачно начал весеннюю часть сезона – семь игр, одна победа. Что произошло?
- Не скажу, что мы кому-то сильно уступали по игре в этих матчах. Но в силу определенных причин нам не хватало креатива в атаке. Сказалась и потеря важных футболистов – Адилсона, который вел игру в центре поля, но зимой покинул клуб. Не хватало Олега Иванова, который не мог помочь нам из-за болезни. Поэтому решили поменять схему – перейти с двух центральных защитников на трех. Это не совсем тот футбол, в который мы привыкли играть на протяжении последних трех лет. Но в защите стало больше надежности, плюс появился Родолфо, который создает неплохую начальную фазу атаки при позиционном нападении. Схема с тремя центральными защитниками позволяет перекрывать много зон. Но надо понимать, что, пропустив первым в такой ситуации, потом тяжело отыграться. Потому что у тебя на поле пять-шесть человек оборонительного плана.

- В последних играх у «Терека» раззабивался Мбенг – за четыре тура пять голов…
- Самое сильно его качество – нестандартность. Временами кажется, он сам не знает, что хочет сделать в следующую секунду. Защитникам против таких игроков сложно. К тому же Мбенг обладает хорошей скоростью, неплох в верховых единоборствах, хотя удар головой у него не поставлен. В общем, обладает качествами, чтобы регулярно играть и забивать. Но порой выпадает из игры, выключается. Мы объясняем ему, что нельзя останавливаться, нужно постоянно развиваться, в том числе и в командных взаимодействиях. Над этим надо работать.

- В интернете шутят, вспоминая подаренный ему Рамзаном Кадыровым автомобиль за голы «Спартаку», мол, такими темпами Мбенг совсем скоро соберет целый автопарк из крутых машин.
- Это все шутки. Мы об этом не думаем и не говорим.

- После «Зенита» команду как-то особенно премировали? Все-таки знаковая победа.
- Может, привыкаем уже - все-таки третий раз подряд обыграли «Зенит». Конечно, все сильно порадовались, но ничего особенного не было.

- Весной место в составе потерял лучший бомбардир «Терека» Балай. Почему?
- Сбился прицел. И теперь огромное желание забить, реабилитироваться ему немного мешает. Мне казалось, что если он один мяч забьет, голы придут. И у него был момент в недавней игре с «Томью». К сожалению, не забил. Видно, что нервничает, что на него давит эта серия без голов. Надо перетерпеть.

«ГРОЗНЫЙ НЕ УЗНАТЬ»

- Это ваш третий полноценный сезон в «Тереке». Команда сейчас на пике своих возможностей?
- Повторюсь: сейчас мы играем в несколько другой футбол. Раньше имели хороший контроль мяча. Опорная зона состояла из таких футболистов, как Маурисио, Адилсон. Плюс были еще Рыбус, Айссати. Сегодня у нас другие игроки. И нужно стараться выжимать из них максимум. Но, в целом, стоит отметить, что мы давно забыли о борьбе за выживание. И каждый год у нас есть прогресс. В прошлом сезоне стали седьмыми, что является лучшим результатом в истории клуба. В текущем чемпионате ниже шестого места уже не опустимся - вновь лучший результат в истории.

- Следующая ступень - еврокубки?
- Для этого нужно многое сделать. Во всех клубных направлениях есть прогресс, но всегда хочется большего. Нельзя останавливаться в развитии. Если хотим двигаться дальше, нужны приобретения.

- «Терек» уже сейчас в шаге от четвертого места, дающего право играть в Лиге Европы.
- Мы не хотим об этом говорить. Лишние разговоры создают психологическое давление на команду. Осталось два тура – и нужно в них сыграть по максимуму.

- Грозный сильно изменился за эти три года?
- Не раз говорил: надо отдать должное Рамзану Ахматовичу Кадырову, который заново выстроил город. Когда в 2006 году я с «Амкаром» приезжал сюда, было много блокпостов, вокруг все разрушено. А через десять лет Грозный - цветущий красивый город. Без сильной руки руководителя подобное было бы невозможно. Сами приезжайте – поверьте, вы просто не узнаете город.

- Истории о людях с автоматами на улицах в прошлом?
- Не знаю, кто вам это рассказывал такие истории. За три года, что здесь нахожусь, ничего такого не видел. Блеск и чистота. Бывает, есть в руках фантик от конфеты. Так даже мысли нет выкинуть на тротуар - ищешь мусорный ящик.

- Есть любимое место в городе?
- Очень много работы - некогда гулять. Поэтому мое любимое место – гостиничный номер.

«АЛЕНИЧЕВ ЗАСЛУЖИВАЕТ УВАЖЕНИЯ»

- Вы рассказывали, как по четыре-пять часов не можете уснуть после матчей. Сейчас, учитывая плотный график РФПЛ, как отдыхается?
- Урывками. Закончилась одна игра, начинаешь думать о следующей.

- После победы над «Зенитом», наверное, не получалось уснуть по другой причине – было много звонков с благодарностями от спартаковцев.
- Да, звонили, писали. Пришлось потратить много времени, чтобы всем ответить. Надо сказать, приятное времяпрепровождение.

- Чей звонок был самым неожиданным?
- Карреры. Он сидел рядом с Марко Трабукки, когда тот мне позвонил и передал трубку Массимо. Я не владею итальянским, но знаю испанский и другие языки. Есть много похожих лингвистических конструкций, поэтому понять человека можно. Карерра поблагодарил «Терек», а я поздравил его с чемпионством.

- Кстати, вы же встречались и на футбольном поле.
- В 1993 году в 1/32 финала Кубка УЕФА «Локомотив» играл с «Ювентусом». В гостях проиграли 0:3, а дома – 0:1, хотя играли неплохо. Тогда поле на «Локомотиве» сильно пострадало из-за мощного ливня. У «Ювентуса», кстати, играл не только Каррера, но и Конте, Баджо, Раванелли. О тех матчах мы тоже повспоминали.

- С Глушаковым общались? В свое время вы уговорили руководство «Локомотива» не отдавать его в очередную аренду. А теперь он – капитан чемпионской команды.
- Разговаривали с Денисом, пошутили немного. Он сказал, что ему нужно забить еще один гол и отдать один голевой пас, я так понял, чтобы побить личный рекорд. Грозился, если в Перми не получится, поставить рекорд против нас. Я посоветовал ему не торопиться, есть ведь еще 30-й тур. Но это все шутки, а так очень рад за него. Думаю, на сегодняшний момент Глушаков один из сильнейших опорников в стране. Очень мобильный, с хорошей техникой, ударом.

- Впереди у «Терека» матч против праздничного «Спартака». Это облегчает дело?
- Это только так кажется, что «Спартак» - праздничный. Наоборот, не люблю играть с командами, которые все свои задачи уже решили. Это их раскрепощает, помогает показывать свой лучший футбол. Тем более что игра пройдет в Москве на заполненном стадионе. Уверен, будут большие изменения по сравнению с тем, что все видели в Перми.

- Некоторые болельщики в контексте большой победы пытаются уколоть Дмитрия Аленичева, много негатива идет в его сторону. Пусть в качестве тренера у него не получилось в «Спартаке», но как игрок он же принес много пользы клубу. Теперь же, выходит, хорошее забыто?
- Болельщики имеют право на мнение. Но у меня на этот счет другая точка зрения. Мы с Димой Аленичевым в хороших отношениях и, считаю, он делал все возможное, чтобы «Спартак» поднимался и одерживал победы. Что-то, может, не получилось. Но он заслуживает уважения.

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