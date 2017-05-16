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И снова здравствуй, «Петрович»!

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стадион "Петровский"
Стадион "Петровский"Источник: «Советский спорт»

Возвращение «Зенита» на старенький стадион «Петровский» – сотый акт марлезонского балета, но и вынужденная мудрость, однако. При этом и в следующем сезоне, судя по всему, самой востребованной в Петербурге окажется не новенькая арена, а древняя 92-летняя .

МИЛЛИОНЫ - В ЗЕМЛЮ

«Зенит» спасли от третьего подряд мучения: клубу хватило и двух замесов салата из земли и травы на Крестовском. Футбол тоже спасли, потому что «Урал» и «Терек» рыли бы в Петербурге окопы, плохие почвы им даже на руку. А «Краснодар», есть надежда, сыграет во что-то красивое на ровном газоне.

Укладке нового рулонного поля предпочли более рискованный вариант: газон останется этот же, но его по-особому прошьют для укрепления корней травы. Этот стадион шуток в духе «у вас там белыми нитками все шито» уже давно не боится, так что можно строчить.

Нитки внедрят сначала в незаметном месте, где-нибудь за кромкой. Приживутся – продолжат. Если что-то пойдет не так – всегда в запасе вариант с укладкой временного нового газона. Привезли рулонами, за пару дней сложили встык – месяц точно жить можно.

Да, новые миллионы – в землю. Но если в матче открытия Кубка конфедераций, который посмотрят в России более-менее все интересующиеся, нога Дзюбы или Смолова сработает таким же плугом, как чемпионская стопа грозненца Мбенга – получим миллионы комментариев про огород. От тех, кого сборная России как раз с дачного участка и отвлекла. В год запланированной максимальной народной любви к футболу это лишнее. Поэтому денег традиционно не жалко.

А позор в ситуации со стадионом – это, например, стиль общения главного строителя стадиона с теми, кто ни в чем не виноват. «Поле к матчу с «Краснодаром» готово». Да, если матч проводить не на нем. «Не видел Алексея Борисовича [Миллера] в бутсах и на газоне». И правильно, по своей воле туда никто даже на утреннюю пробежку сейчас не выйдет.

Решение перенести последний петербургский футбол клубного сезона на «Петровский» – большая мудрость. Жаль, что редкая.

УГЛОВАТО – ЭТО ПО-НАШЕМУ

Стадион «Петровский», кстати, должны были все забыть: возникал вопрос, кто же и ради чего станет за год до чемпионата мира ее поддерживать в порядке. В схеме проведения ЧМ эта арена - тренировочная, поэтому до турнира никакой реконструкции и реновации у нее и не могло быть. Но вдруг подскочила в шансах вероятность, что «Петровский» будет в следующем сезоне загружен в два раза больше, каждый тур.

Очевидно, с полем нового стадиона сейчас сделают или уже делают что-то временно спасительное. А сразу после 2 июня, когда там сыграют – или отпашут во всех смыслах – финалисты Кубка конфедераций, по газону точно нужно будет принять стратегическое, дальновидное решение – чтобы за месяц до чемпионата мира не играть массово в сусликов-агрономов. На это уйдет время, а «Зенит» вряд ли возжелает с первого тура играть на поле с сюрпризом: надежнее на проверенном «Петровском».

Туда же руководство премьер-лиги почему-то очень активно выдавливает новичка – «Тосно». Эту ситуацию пока позором не назвать, потому что слишком ранняя стадия развития. Но все выглядит странно: лицензирование «Тосно» приостановили – скорее всего, из-за стадиона в Великом Новгороде. А единственная озвученная причина – не то, что арена маленькая, всего на три тысячи. (Это решаемо, и «Тосно» уже давно озаботился тем, чтобы к зиме на «Электрон» помещалось 10 тысяч). Никак не исправить другое, что «Тосно» – клуб из Ленинградской области, а играть собирается в Новгородской.

Но если подумать, стадион «Петровский» – тоже не в Ленинградской области, он в городе федерального значения Санкт-Петербург. В другом субъекте федерации. Неясно, чем тот формальный признак формальнее этого. Московский ЦСКА играл в Химках Московской области, московское «Динамо» тоже не собирается оттуда съезжать, пока не созреет новый стадион. Так что ситуация с «Тосно» выглядит несколько угловато.

А «Зенит» с «Краснодаром», может быть, начнут самый интенсивный период в 92-летней истории старичка «Петровского», с которым аккуратно попрощались чуть больше месяца назад. Получается, из-за организационных (хотя очень хочется написать – коррупционных) проблем в сезон чемпионата мира, который дарит нам почти десяток новых арен, самой востребованной окажется самая древняя из построенных в России.

Матч

Зенит - Краснодар

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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