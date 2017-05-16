Андрей Василевский: В матче со сборной США могло быть 10:0! Не в нашу пользу…
- Я еще после матча со Словакией предупреждал – если мы будем продолжать так играть, серьезные соперники нас прощать не будут, - заявил после поражения голкипер сборной России Андрей Василевский. - Собственно, в матче с американцами это и произошло. Столько удалений! В первом периоде мы еще держались за счет грамотных действий защиты. А потом мастерство соперника сказалось. Во втором и третьем периоде у нас тоже были ошибки. Не смогли шайбу спокойно вывести из своей зоны и сразу получили!
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Не было ощущения, что арбитры вдруг
начали судить по-другому? Раньше наши
тренеры сами жаловались, что рефери
слишком многое на площадке прощают. А
сегодня свистели не переставая…
- Да что судьи-то? Мы сами во всем виноваты. После того, как со счетом 10:1 Италию обыграли, думали, что нам любой соперник под силу. Что и сейчас десяток забьем и ни одной не пропустим. А тут против нас уже парни с НХЛ приехали биться. Ладно, что этот матч мы им уступили. Это еще ничего. Но будет еще четвертьфинал. И вот там такого точно нельзя совершать. Иначе…
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Получается, что мы хороший урок вовремя
получили?
- Конечно! Ну о чем можно судить по победам над словаками или датчанами? Мы сборную США должны были обыгрывать! Вот наш соперник. А мы чуть недонастроились. Где-то расслабились. Глупых удалений нахватали. Отсюда и нелепые голы. И счет не в нашу пользу.
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Нашу команду это поражение может
надломить?
- Ни в коем случае. Ну что эта игра решала по большому счету? Только первое место в группе определяет. Самые важные матчи впереди.
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Вам нынешний поединок не напомнил наш
матч на Кубке мира против молодых звезд
Северной Америки?
- Возможно. Все североамериканские команды действуют примерно в одной и той же манере. Причем, я бы отметил, что сегодня против нас еще не самая сильная их сборная играла. А класс все равно сразу сказался. И нам еще повезло, что мы три гола забили на контратаках. Могло быть и 10:0 не в нашу пользу.
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В Париж, наверное, неохота? Будете вечером
смотреть матч Латвия – Германия, от
которого место нашего четвертьфинала
зависит.
- Да мне, если честно, без разницы. Съездим, если придется.
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Следили хотя бы краем глаза за другой
группой?
- Если честно, ни одной игры не видел. Чехия или Финляндия? Да, какая разница. Посмотрим, кто попадет. Мы же не можем этого контролировать. А вот свою игру улучшить – можем. Вот, о чем думать надо.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция