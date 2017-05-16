Андрей Василевский: В матче со сборной США могло быть 10:0! Не в нашу пользу…

- Я еще после матча со Словакией предупреждал – если мы будем продолжать так играть, серьезные соперники нас прощать не будут, - заявил после поражения голкипер сборной России Андрей Василевский. - Собственно, в матче с американцами это и произошло. Столько удалений! В первом периоде мы еще держались за счет грамотных действий защиты. А потом мастерство соперника сказалось. Во втором и третьем периоде у нас тоже были ошибки. Не смогли шайбу спокойно вывести из своей зоны и сразу получили!

- Не было ощущения, что арбитры вдруг начали судить по-другому? Раньше наши тренеры сами жаловались, что рефери слишком многое на площадке прощают. А сегодня свистели не переставая…

- Да что судьи-то? Мы сами во всем виноваты. После того, как со счетом 10:1 Италию обыграли, думали, что нам любой соперник под силу. Что и сейчас десяток забьем и ни одной не пропустим. А тут против нас уже парни с НХЛ приехали биться. Ладно, что этот матч мы им уступили. Это еще ничего. Но будет еще четвертьфинал. И вот там такого точно нельзя совершать. Иначе…

- Получается, что мы хороший урок вовремя получили?

- Конечно! Ну о чем можно судить по победам над словаками или датчанами? Мы сборную США должны были обыгрывать! Вот наш соперник. А мы чуть недонастроились. Где-то расслабились. Глупых удалений нахватали. Отсюда и нелепые голы. И счет не в нашу пользу.

- Нашу команду это поражение может надломить?

- Ни в коем случае. Ну что эта игра решала по большому счету? Только первое место в группе определяет. Самые важные матчи впереди.

- Вам нынешний поединок не напомнил наш матч на Кубке мира против молодых звезд Северной Америки?

- Возможно. Все североамериканские команды действуют примерно в одной и той же манере. Причем, я бы отметил, что сегодня против нас еще не самая сильная их сборная играла. А класс все равно сразу сказался. И нам еще повезло, что мы три гола забили на контратаках. Могло быть и 10:0 не в нашу пользу.

- В Париж, наверное, неохота? Будете вечером смотреть матч Латвия – Германия, от которого место нашего четвертьфинала зависит.

- Да мне, если честно, без разницы. Съездим, если придется.

- Следили хотя бы краем глаза за другой группой?

- Если честно, ни одной игры не видел. Чехия или Финляндия? Да, какая разница. Посмотрим, кто попадет. Мы же не можем этого контролировать. А вот свою игру улучшить – можем. Вот, о чем думать надо.