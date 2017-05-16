Олег Знарок: Оставьте в покое судей! Мы сами наломали дров с Америкой… (видео)

Олег Знарок Источник: ФХР

Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – США (3:5) общается с главным тренером сборной Олегом Знарком.

- Да при чем тут Кузнецов? – отрезал Знарок. - Вообще было много удалений в матче. В первом периоде мы половину времени, или даже больше, играем в меньшинстве. Это потраченные силы, и отсюда идут глупые ошибки. Они пришли на фоне усталости.

- Судьи наломали дров?

- Да при чем здесь судьи? Давайте их оставим в покое. Мы сами наломали дров.

- Это был полезный матч?

- Ну а в чем тут польза? Для кого?

- Можно ли сказать, что пять побед не над сильными соперниками расслабили сборную, и мы не поняли, какая она?

- Не могу сказать, что расслабили. Но удаления мы хватали ненужные. Мы ведь имели меньше времени на восстановление после матча с Латвией. И эти штрафы нас подвели.

- Чем вы объясните, что Андрей Миронов вторую встречу подряд сидит в запасе? По каким критериям вы принимаете решение?

- Вот так решил тренер по защитникам.

- Третий гол в наши ворота…

- И второй тоже. Повторю, это усталость. На этом фоне идут глупые ошибки.

- Ни одна сборная из тех, с кем вы встречались ранее, не играет в такое давление как американцы.

- Да ну, перестаньте…

- Почему так слабо разыграли большинство в третьем периоде? Даже не вошли в зону.

- Мы три раза играли в большинстве – одну забили. Процент неплохой. Решающий момент матча? Но мы и «один в ноль» выходили.

- Вы переводили Кузнецова к Кучерову и Наместникову. Это эксперимент?

- Нужно было что-то менять. Такое решение мы приняли в данный момент.

- Вполне возможно, что сборной России надо будет ехать в Париж…

- Вполне! – мотнул головой Знарок.

- Может, вам поболеть за сборную Латвии?

- Как выйдет у них с немцами, так выйдет.

- Но вы говорили об усталости. А переезд во Францию на четвертьфинал – это лишняя трата сил.

- Ну наверное, перебираться в другой город – это тоже непросто. Вы сами понимаете, любой переезд – это… - Знарок сказал фразу с таким видом, будто хотел продолжить «два переезда равны одному пожару», но вовремя себя сдержал.

- Получается, вам нужно только отдых, чтобы что-то изменить? Будет пауза, и все наладится?

- У нас и так все было неплохо. Я же вам объясняю. С чего начал? Мы нахватали ненужные удаления. Вот они просто были не нужны. И я не стал бы их объяснять одной усталостью.

- Сказалось то, что Россия проводила два матча за 18 часов?

- Если бы этих удалений было меньше, мы бы чувствовали себя физически намного лучше. Не было бы таких глупых ошибок, как при второй и третьей шайбах.

- А вы разобрали новых игроков сборной США? Тот же Кевин Хэйес сделал дубль.

- Мы постоянно разбираем соперников. Думаете, мы тут просто так сидим? – отрезал Знарок. Вообще за три минуты общения с прессой главный тренер постоянно гонял по кругу одну и то же мысль. Будем верить, что все дело только лишь в усталости…