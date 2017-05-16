Один пояс - один путь - один спорт?

В Пекине прошел первый российско-китайский форум «Партнерство в спорте».

15-16 мая в Пекине, во время проведения Форума по международному сотрудничеству «Один пояс - один путь», который собрал в китайской столице 29 глав государств, прошел первый российско-китайский форум «Партнерство в спорте».

На церемонии открытия Форума с приветственным словом выступил Председатель российской части Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, который зачитал официальное обращение к делегатам заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко: «Необходимость такой деловой площадки, какой является сегодня Российско-китайский форум «Партнерство в спорте», где представители профильных организаций, предприниматели и спортсмены смогут поделиться опытом, обсудить подробнейшим образом совместные многочисленные проекты в области спорта, которые безусловно являются яркими характеристиками таких держав, как Россия и Китай, назрела давно. Подчеркну, что важным аспектом данного форума является то, что в его работе принимают участие и государство, и экспертное сообщество, ну, и, конечно, бизнес, заинтересованный в развитии сотрудничества России и Китая в спортивной сфере. Уверен, что первый форум «Партнерство в спорте» окажет благотворное влияние на процесс развития сотрудничества России и Китая в спортивной сфере».



В пленарном заседании принял участие генеральный директор Shankai Sports Фенг Тао:

- В 2010 году в ЮАР мы стали первым агентом из Китая. Никто не думал, что это может быть выгодно. Идея поехать на сам турнир, поболеть на трибунах за любимые команды была, как это сейчас ни забавно звучит, для китайцев абсолютно новой. Я с уверенностью могу сказать, что именно мы способствовали росту популярности подобного спортивного впечатления у жителей нашей страны, - заявил Фенг Тао.



Петр Иванов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания», в своем выступлении подчеркнул, что Российские Железные Дороги в случае необходимости готовы предложить гостям из Китая дополнительные поезда для комфортного наземного путешествия в Россию на ЧМ-2018.



Всего в рамках первого форума прошло около 10 мероприятий, посвященных как спортивному обмену между странами в целом, так и отдельным видам спорта. В форуме приняло участие 500 делегатов из России и Китая, а также представители российских и китайских СМИ.



Форум организован Советом по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Оператором выступает агентство стратегических коммуникаций «Ивентика». Генеральным информационным партнером с российской стороны выступил ИД «Советский спорт», с китайской - Titan Sports и Shankai Sports.



О датах следующего российского-китайского форума «Партнерство в спорте» будет объявлено в ближайшее время.

