«Русские болельщики в Кельне надругались над гимном США. Зачем?» - вопрос Знарку
Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – США (3:5) взял интервью у автора дубля Никиты Гусева.
…Когда форвард Никита Гусев забросил вторую шайбу, я написал в твиттере: «Гуси спасли Рим, а Гусев – сборную России».
Но все оказалось не так просто. Американцы сравняли счет, а потом одержали уверенную победу. По микст-зоне шли грустные российские хоккеисты. На Иване Телегине был разорванный свитер. На Евгении Кузнецове не было лица. В конце матча он схватил совсем не обязательные удаления. Потом в раздевалке Кузя ушел на процедуры. Возможно, у него не все о'кей со здоровьем.
Мало кто останавливался перед журналистами, но Гусев все-таки притормозил.
- Сборная России трижды вела в счете, но умудрилась проиграть. Как же это вышло?
- Нас подвели удаления. Мы слишком часто нарушали правила, много играли в меньшинстве. Было тяжело. И нам стоило больше создавать моментов, чтобы одержать победу.
- Вы довольны своим дублем?
- Не особо. Ведь сборная России уступила, да и я провел не лучший матч.
- У вас есть какие-то вопросы к судейству?
- Нет, - отрицательно покачал головой Гусев.
- Американцы чем-то удивили?
- У них быстрая команда, и она почти весь матч нас прессинговала. Но в принципе большого удивления не было.
- Осложнит ли жизнь сборной России то, что надо будет переезжать в Париж?
- Знаете, нам без разницы. И в матче Германия – Латвия мы не станем болеть ни за кого.
…Вообще обстановка вокруг игры России с Америкой была нервной. Интернет взорвался шуточками «США не может – судья поможет». А еще «Да отдайте уже этот кубок американцам!»
Намек на крылатую фразу главного тренера «Магнитки» Ильи Воробьева, произнесенную в финале со СКА. Теперь Воробьев работает в одном штабе с Олегом Знарком, и за тот взрыв эмоций он уже извинился.
На пресс-конференции у Знарка один иностранный корреспондент спросил: «После матча американский гимн освистали российские болельщики. Что вы об этом думаете?»
Наш главный тренер сделал недоуменное лицо: «Что? Я ничего такого не слышал?»
Если честно, не слышал и я, потому что уже стоял в микст-зоне и ждал Гусева. Если кто-то слышал свист или сам свистел – напишите нам в редакцию.
Есть еще одна инсайдерская новость. В том случае, если сборной России все-таки нужно будет ехать в Париж, то наша команда соберет все вещи и покинет отель в Кельне. Никто не станет закладываться на то, что сборная еще может вернуться на четвертьфинал.
Кто знает, как все повернется? Вдруг проиграем сопернику – тогда прямо из Франции полетим домой. Что ж, возвращаться в Кельн за чемоданами? Не имеет никакого смысла.
Но давайте верить в лучшее.
И еще напоследок – снова о Никите Гусеве. Что с ним будет дальше? Мы ведь сейчас видим лебединую песню знаменитой тройки Шипачева. Сам Вадим уже подписал контракт с «Вегасом» и уезжает в НХЛ.
Евгений Дадонов может заключить новый договор только после 1 июля, когда за океаном откроется рынок свободных агентов. По нашей информации это может быть не обязательно «Вегас», где работает главным тренер Жерар Галант, который не любит русских. Большой интерес к Дадонову проявляет «Чикаго». Представляете его тройку с Артемием Панариным и Артемом Анисимовым?
Ну а Гусев остается в КХЛ еще на пару лет. За ним в Кельне активно бегают представители «Тампы». Но Никита подпишет контракт со СКА на улучшенных условиях, потому что до этого дня получал в России относительно маленькие деньги.
Теперь можно заработать, обеспечив себе жизнь. А потом уже ехать в НХЛ.
И очень здорово, что Никита Гусев сыграет на Олимпиаде. Такой игрок нам очень нужен!
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, МакЭвой), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция