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Чего ждать от Кубков шести наций 2018 и 2019?

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кубок шести наций
Кубок шести нацийИсточник: Gettyimages.ru

Не успели утихнуть обсуждения минувшего Кубка шести наций, как организаторы анонсируют турниры на ближайшие два года. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирается, что Кубки грядущие нам готовят.

По Кубку шести наций 2018 и 2019 теперь все ясно. Формат соревнования не изменится, несмотря на все попытки внести коррективы в регламент турнира. Кубок будет разыгран в течение семи уик-эндов с двухнедельным перерывом. Федерация Регби Англии тщетно пыталась протолкнуть предложение о сокращении турнира до шести недель. Но, подвергшись валу критики, представители «Алых роз» были вынуждены ретироваться. Утешительным призом для Федерации стало лишь туманное и тихое согласие подумать над сменой регламента к 2020-му году.

Отложив в долгий ящик неудобные переговоры, организаторы турнира тут же анонсировали не только сроки проведения, но и календарь со всеми датами и временем начала матча. Поразительная четкость работы может даже показаться слишком щепетильной для нашего ума, не только юного в такой игре, как регби, но и привыкшего к длительным рождениям игрового расписания.

Что касается самого календаря на 2018-й год, то внимание привлекает даже не столько традиционный первый круг, сколько последний. Именно в рамках заключительного тура вновь померяются силой сборные Англии и Ирландии. Похоже, что эксперты и организаторы сходятся в выборе фаворитов на следующий год. Тем самым тешат надежду на «золотой матч» именно между этими сборными и именно в последнем круге. «Алые розы» примут «Парней в зеленом» на родном Твикенхэме, а родные стены однозначно сыграют на руку англичанам. Справедливости ради стоит отметить, что организаторы своеобразным образом уравняли положение команд. Матч состоится хоть и на английской арене, но 17 марта в День Святого Патрика. Нужно ли упоминать, что значит этот праздник для каждого ирландца! А уж одержать победу в такой день над ненавистными англичанами, пожалуй, верх мечтаний. При этом в 2019-м году игра между грандами выпадает на первый тур. Интересное решение, ничего не скажешь.

В матчах первого раунда в 2018-м сойдутся Уэльс и Шотландия, Франция и Ирландия, а также Италия и Англия. Если для команды Эдди Джонса поездка на Апеннины скорее всего станет приятной прогулкой, то подопечным Джо Шмидта предстоит не легкий бой, а тяжелая битва на поле соперника. В прошлом году «Парням в зеленом» удалось одержать верх над французами со счетом 19-9. Но, набрав 14 очков, равно как Ирландия и Шотландия, Франция в очередной раз доказала, что с ней нужно считаться. «Чертополохи» встретятся лицом к лицу с «Красными драконами» в гостях, а значит их ждет заполненный до отказа стадион в Кардиффе. В рамках Кубка шести наций 2017 Шотландии удалось без особых проблем разобраться с Уэльсом на Мюррейфилде со счетом 29-13. Будем надеяться, что в следующем году шотландцев не постигнет ужасная череда травм, как на минувшем турнире, и мы увидим всю силу команды Верна Коттера.

Кубок шести наций 2017 совсем недавно закончился, а впереди у сборных еще летние и осенние тестовые матчи. Не думайте, что до старта нового турнира еще целая вечность. Время пролетит незаметно, примерно так же, как вингер по своему флангу к «зачетке» соперника.

Расписание Кубка шести наций 2018

3/4 февраля

Уэльс – Шотландия

Франция – Ирландия

Италия – Англия

10/11 февраля

Ирландия – Италия

Англия – Уэльс

Шотландия – Франция

22/23 февраля

Франция – Италия

Ирландия – Уэльс

Шотландия – Англия

10/11 марта

Ирландия – Шотландия

Франция – Англия

Уэльс – Италия

17 марта

Италия – Шотландия

Англия – Ирландия

Уэльс – Франция

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