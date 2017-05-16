Беда не приходит одна: Шарапова, не попав в Париж, получила травму в Риме

Мария Шарапова не сумела закончить матч против Мирьяны Лючич-Барони во втором круге турнира в Риме. Россиянка, которой во вторник так и не дали wild card на «Ролан Гаррос», в решающей партии встречи с хорваткой получила травму бедра – и снялась.

ЗЛОСТЬ ЛЮЧИЧ-БАРОНИ



- Специальное приглашение можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не после дисквалификации, - заявил глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли.

Все. Точка. Шараповой не дали wild card ни в основу, ни в квалификацию «Ролан Гарроса». Организаторы турнира подошли к вопросу взвешенно. Учли ажиотаж вокруг возвращения россиянки. Учли вал критики в ее адрес со стороны соперниц. Провели с Марией личную встречу. Пару раз переносили сроки принятия решения – так, чтобы была возможность продать побольше билетов (все-таки, мало кто сомневался, что двукратной чемпионке турнира не позволят выступить в Париже). И, в конечно счете, объявили, что не ждут Шарапову в столице Франции… за полчаса до ее матча с Мирьяной Лючич-Барони.

Ох, хорватка-то, наверное, порадовалась!

Мирьяна – героиня, по истории которой можно снимать фильмы. Она ярко блеснула в 17 лет, победив с Мартиной Хингис в парном разряде на Australian Open-1998. Рано стала звездой, пробилась в топ-10, прошла в полуфинал Уимблдона (1999). Потом все перевернулось – ее избивал отец, он же отнял все ее деньги, пошли серьезные травмы, с ними – почти закончилась карьера. Спасаясь от деспота-родителя в Америке, Лючич, по сути, попрощалась с теннисом. Ей просто не на что было ездить по турнирам! А потом – нашла свою любовь, счастливо вышла замуж, появились силы и средства на то, чтобы вернуться… В начале этого года 34-летняя хорватка дошла до полуфинала Australian Open, поднялась в топ-20 рейтинга, успешно отыграла американско-мексиканскую весну… Как можно ей не восхищаться?

И как, в конце концов, от девушки, прошедшей все описанное, можно было ждать столь резких заявлений по Шараповой?

Сочувствие? Понимание? Оказывается – это не про Лючич.

- Давайте еще Лэнсу Армстронгу wild card на «Тур де Франс» дадим! – рубанула хорватка накануне встречи с Шараповой в Риме.

И добавила:

- Мне надоело отвечать на вопросы по ней. Но я думаю так же, как все остальные спортсменки. Кто-то боится об этом говорить. Кто-то отмечает – все здорово, «бла-бла-бла»… Но мы знаем, как все обстоит на самом деле. И мне это категорически не нравится. Мария принимала допинг. Такое прощать нельзя.

Очередной всплеск женской зависти к более популярной и успешной сопернице? Повод попиариться за счет звезды и засветиться в прессе? Может, тонкий расчет – покритикуй Шарапову, и она тебе проиграет? Кристина Младенович и Эжени Бушар Марию победили – как раз после подобных заявлений в адрес россиянки.

Или просто обида за поражение в Мадриде? Там Шарапова неделю назад остановила Мирьяну в первом круге.

ТРАВМА ШАРАПОВОЙ

Специально, не специально, но новость о том, что Марии не дадут wild card на «Ролан Гаррос», появилась буквально перед ее выходом на корт во вторник. Шарапова, конечно, уже знала - ей придется пропустить турнир в Париже. Турнир, который она любит. И на котором взяла два титула.

Как тут отвлечься от посторонних мыслей? Настроиться на предстоящую борьбу? Против сильной и цепкой соперницы?

По первым геймам понятно – непросто. Мария словно находится не в Риме. Будто витает в облаках. За тысячу километров от столицы Италии. Там, в окрестностях Булонского леса. Там, где проводится «Ролан Гаррос».

Она дает сопернице обвести себе переводом. Дает принять навылет. Делает двойную ошибку. Уступает подачу «под ноль». Лючич слишком сильна и слишком мотивирована, чтобы сразу отдать такое преимущество. Вот этот брейк – он и решает исход первой партии. В итоге – 6:4 в пользу Мирьяны.

В Мадриде так же было. Так же хорватка провела стартовый сет. С тем же счетом играла. Только потом Шарапова, нарастив обороты, перевернула ход борьбы - оставила за собой вторую партию (6:4) и «убила» соперницу в третьей (6:0). Удастся подобное в Риме?

Легко! Накопив злость, поймав ритм, забыв про Париж, в конце концов, Мария начинает играть активнее. Ловит Лючич-Барони на ее резких ударах, чаще пробивает по линиям, мощнее подает, увереннее принимает. Второй сет – бенефис россиянки. Мирьяна лишь разводит руками – 6:3. Да и третий начинается с брейка Шараповой.

Только… Беда не приходит одна. Подавая при счете 1:0, Мария внезапно корчится от боли. Уходит под трибуны. Отсутствует пять минут. Возвращается с бандажом на бедре. И без малейшего намека на улыбку.

Второй гейм она выиграет. После третьего – идет жать руку сопернице. Все-таки – травма. Такая внезапная. И такая обидная… Особенно – после новостей от организаторов «Ролан Гаррос».