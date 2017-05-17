Ночные черные списки: как Кафельников объявил войну всем
Евгений Кафельников в последние дни несколько раз привлек к себе внимание эпатажными заявлениями в социальных сетях. Минувшим вечером шоу продолжалось. «Советский спорт» пересказывает суть.
«Советский спорт» уже подробно описал ситуацию с невыдачей Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос». Увы, беда не приходит одна: Маша – на фоне печальных новостей из Парижа – еще и травму в Риме получила минувшим вечером. Но в центре внимания многих любителей тенниса оказались вовсе не события на итальянском корте, а поведение обитателей социальных сетей.
Евгений Кафельников несколько дней назад оказался в центре скандала в связи со взаимными оскорблениями волейболиста-матершинника Алексея Спиридонова, славящегося своим маргинальным поведением, и гражданского активиста Ольги Борисовой (наше издание не считает для себя допустимым приводить даже 10 процентов той переписки, что ласкала взор многих досужих наблюдателей, среди которых оказался и подливавший масла в огонь Евгений Кафельников). На сей раз Евгений начал без ухода за грань корректности и на английском языке (наверное, чтобы вновь не сорваться в низовую лексику) заявил все, что думает о Марии Шараповой и решении не пускать ее на турнир:
To me it means only one thing! @rolandgarros has showed,that tournament itself BIGGER then just one player! Maybe it's a right thing— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 мая 2017 г.
Для русскоязычных он пояснил:
Французы признали,что Шарапова и мельдоний-это допинг. Так сказал президент Французской федерации тенниса.— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 мая 2017 г.
Разгорелась дискуссия. Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе попыталась Кафельникова вразумить, не столько защищая Марию, сколько российский теннис:
@KYevgeni @rolandgarros Жень,для российского тенниса ничего хорошего не произошло.радоваться нечему.— Anna Chakvetadze (@achakv87) 16 мая 2017 г.
После того, как Евгений настаивал на своем:
@achakv87 @rolandgarros Теннис-это мировой спорт,а не Российский.— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 мая 2017 г.
- экс-теннисистка, а ныне комментатор сделала жесткий и болезненный вывод:
@KYevgeni @rolandgarros если вице-президента российский федерации не трогают такие проблемы ,то это дно.— Anna Chakvetadze (@achakv87) 16 мая 2017 г.
В адрес Анны Чакветадзе особой критики Евгений Кафельников себе не позволил, а вот журналисты, поддержавшие Анну, получили радикальный ответ.
Софья Тартакова, которая популяризирует теннис на радио и ТВ вот уже почти десять лет:
Аня @achakv87 написала очень важные слова.Это большой удар по нашему любимому виду спорта. Популярность тенниса в России и так небольшая pic.twitter.com/uJpaNYlmJN— Софья Тартакова (@CentralCourt) 16 мая 2017 г.
За эту поддержку коллеги она была наказана Кафельниковым:
Welcome to the club) детский сад @KYevgeni ❤️ pic.twitter.com/JK8oGgKykv— Софья Тартакова (@CentralCourt) 16 мая 2017 г.
Наверное, она оказалась не одинока – по крайней мере, спустя время Евгений Кафельников довольно подвел итоги ночного махания шашкой:
Магическая кнопка "внести в чёрный список" работает шедеврально👊👍— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 16 мая 2017 г.