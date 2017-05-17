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Ночные черные списки: как Кафельников объявил войну всем

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Кафельников
Евгений КафельниковИсточник: «Советский спорт»

Евгений Кафельников в последние дни несколько раз привлек к себе внимание эпатажными заявлениями в социальных сетях. Минувшим вечером шоу продолжалось. «Советский спорт» пересказывает суть.

«Советский спорт» уже подробно описал ситуацию с невыдачей Марии Шараповой wild card на «Ролан Гаррос». Увы, беда не приходит одна: Маша – на фоне печальных новостей из Парижа – еще и травму в Риме получила минувшим вечером. Но в центре внимания многих любителей тенниса оказались вовсе не события на итальянском корте, а поведение обитателей социальных сетей.

Евгений Кафельников несколько дней назад оказался в центре скандала в связи со взаимными оскорблениями волейболиста-матершинника Алексея Спиридонова, славящегося своим маргинальным поведением, и гражданского активиста Ольги Борисовой (наше издание не считает для себя допустимым приводить даже 10 процентов той переписки, что ласкала взор многих досужих наблюдателей, среди которых оказался и подливавший масла в огонь Евгений Кафельников). На сей раз Евгений начал без ухода за грань корректности и на английском языке (наверное, чтобы вновь не сорваться в низовую лексику) заявил все, что думает о Марии Шараповой и решении не пускать ее на турнир:

Для русскоязычных он пояснил:

Разгорелась дискуссия. Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе попыталась Кафельникова вразумить, не столько защищая Марию, сколько российский теннис:

После того, как Евгений настаивал на своем:

- экс-теннисистка, а ныне комментатор сделала жесткий и болезненный вывод:

В адрес Анны Чакветадзе особой критики Евгений Кафельников себе не позволил, а вот журналисты, поддержавшие Анну, получили радикальный ответ.

Софья Тартакова, которая популяризирует теннис на радио и ТВ вот уже почти десять лет:

За эту поддержку коллеги она была наказана Кафельниковым:

Наверное, она оказалась не одинока – по крайней мере, спустя время Евгений Кафельников довольно подвел итоги ночного махания шашкой:

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