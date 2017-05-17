«Как же Россия умудрилась так проиграть?» Лысенков и Пономаренко - о сборной
Источник: Gettyimages.ru
Обозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко, а также приглашенный гость Виталий Славин разбирают матч России против США (3:5), хватаются за голову, слушают Знарка и Василевского, а также готовятся ехать в Париж.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, Келлер), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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